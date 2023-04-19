Зачем русские присоединили Крым 240 лет назад

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19 апреля, среда  |  Последнее обновление — 09:51  |  vz.ru
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Уходящим иностранным компаниям ограничат влияние на рубль

Владимир Трефилов/РИА Новости
Российские финансовые власти намерены ввести ограничения для уходящих из страны иностранных компаний – сделки, которые они совершали при продаже своих активов, оказывали негативное влияние на курс рубля. И если изначально власти отрицали его, но теперь не только признали это влияние, но и принимают профилактические меры. Как это поможет рублю?  Подробности...
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Вхождение Крыма в состав России стало двойным уроком для Запада

Екатерина II присоединила Крым феноменально вовремя
Ровно 240 лет назад был подписан манифест о присоединении Крыма к Российской империи. Западные державы, особенно Франция, выступали против такого шага, однако императрица Екатерина II была непреклонна. Почему России раз за разом удается переигрывать Запад в крымском вопросе и какие параллели можно провести между 1783 годом и текущими событиями?  Подробности...
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Как Россия билась за Крым

Крымский полуостров остается жемчужиной российского государства Сергей Мальгавко/ТАСС
240 лет назад, 19 апреля 1783 года, Екатерина II подписала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамань и всей Кубанской стороны под Российскую державу». Полуостров, который столетиями был цитаделью враждебного России Крымского ханства, стал частью русского мира. Однако враги еще не раз пытались оторвать полуостров у нашей страны. Подробности...
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Зачем Макрон притворяется миротворцем

Макрон явно готов более учитывать позицию Зеленского, нежели Москвы Mohammed Badra/POOL/EPA/ТАСС
К череде стран, желающих помирить Россию и Украину, добавилось еще одно государство. На этот раз, если верить утечкам в СМИ, «мирный план урегулирования украинского кризиса» разрабатывает Франция, и ее президент Макрон рассчитывает на содействие Китая. Что содержится в «плане Макрона» и почему он выглядит как минимум крайне двусмысленным? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Зачем русские присоединили Крым 240 лет назад

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
240 лет назад, 19 апреля 1783 года, Екатерина II объявила о присоединении Крыма к России. Поначалу это не вызвало в мире особого резонанса, но вскоре значение этого события стало понятно всем великим державам. Обретение небольшого полуострова запустило цепочку событий, изменившую баланс сил в Европе. Подробности...

Экономику Европы спасет Россия

Андрей Морозов
Андрей Морозов, президент Евразийского бизнес-альянса
ЕС может остаться как без сырьевых ресурсов, так и без технологических возможностей. Поэтому, пока есть время, Европе необходимо выйти из зависимости от англосаксов и стать партнером России. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Африка – яркое свидетельство банкротства однополярного мира во главе с США

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Африка сегодня – это не только материк с населением почти 1,5 млрд человек, которое продолжает бурно расти, но и главная территория войны на нашей планете. Если бы кому-то пришло в голову бороться за «мир во всем мире», это на две трети была бы борьба за мир в Африке. Подробности...
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Мирный план Макрона: главное

Украинский хлеб расколол Евросоюз

Байден трижды опозорился в Ирландии

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Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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    Тимур Шерзад

    Зачем русские присоединили Крым 240 лет назад

    Тимур Шерзад
    журналист
    19 апреля 2023, 08:42

    Крымское ханство было последним осколком Золотой Орды. Его возглавляла династия Гиреев – все они были чингизидами, и все знали толк в набегах и грабеже. Базируясь в своих степях, крымские татары организовали набеговую экономику. Устроить конный рейд на северные земли, найти уязвимую точку, набрать пленников и продать их в рабство – вольная, полная приключений жизнь, которая нравилась лихим разбойникам.

    Чтобы грабить получалось лучше, крымчаки нашли себе хорошую «крышу» – Османскую империю. Порта (турецкое правительство) получала возможность быстро набрать неплохую иррегулярную кавалерию. А еще она легко могла организовать головную боль для своих врагов в виде набегов. А крымские ханы могли спрятаться за спину могущественного покровителя, если вдруг кто-то решит взяться за них всерьез.

    Эта схема успешно работала несколько столетий, но уже к началу XVIII века стали заметны признаки упадка в империи турок. Завершившийся неудачей Прутский поход Петра Великого летом 1711 года был их последней военной победой над русскими, достигнутой самостоятельно. После этого мы османов только били, и чем дальше – тем больнее.

    Это отражалось и на Крымском ханстве. Татары, привыкшие сами на всех набегать, в 1735 году сами столкнулись с… рейдом русских. Замах, правда, был серьезнее, чем просто набег – предполагалось захватить полуостров и извести угрозу на корню. Но и так вышло неплохо – русская армия пришла и ушла, разгромив все на своем пути. Это был очень серьезный звонок для крымчаков.

    Воспринят в ханстве он не был. Крым демонстрировал те же признаки разложения, что и Османская империя, с поправкой на свое более примитивное устройство. Ханы погрязли в усобицах с конкурентами на свое место, кланы вели подчас открытую войну друг с другом. Экономика падала – Порта уже относилась с опаской к усилившимся русским и чаще удерживала татар от набегов, чем поощряла их.

    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

    В итоге все догнило до такой степени, что когда Екатерина II объявила о присоединении Крыма в 1783 году, ханство само упало к ее ногам. Внутри царил такой бардак, что добровольно пойти под крыло России для многих было вполне себе выходом. Утратившая контроль над Крымом Турция признать это отказалась, но поначалу лишь вяло грозилась.

    Колонизация

    Крым стал частью Новороссии – приобретенных Россией обширных степных земель на стыке интересов России, Турции и Польши. В то время как эти два старых противника дряхлели и впадали в упадок, Российская империя, напротив, только крепла. И это придавало ей уверенности в собственных силах, открывая путь к великим проектам.

    Один из таких проектов – масштабная колонизация Новороссии – претворялся в жизнь Григорием Потемкиным. Возводились города, на новые места массово переселялись крестьяне. Россия привлекала на новые земли германские религиозные общины – например, меннонитов, которых не принимали у себя на родине. Заселение Крыма подстегивалось сложившейся практикой не выдавать оттуда беглых крепостных.

    В 1778 году Потемкин основал Херсон, а в 1783-м там уже был построен Черноморский флот. Он базировался в основанном тогда же Севастополе. Ситуация в регионе менялась по историческим меркам в одночасье. Еще недавно вокруг были какие-то степи и банды разбойников, и уже – везде регулярные войска, крестьяне пашут землю, на Черном море появляется русский военный флот.

    Несколько лет спустя, летом 1787 года, Екатерина II решила увидеть результаты лично и совершила путешествие в Крым. Вместе с ней отправилась не только свита, но и иностранные послы, а также австрийский император. Масштаб изменений, произошедших за такое короткое время, поверг всех в шок. Всем стало ясно – Россия быстро и неконтролируемо усиливается. И с этим надо срочно что-то делать.

    Великое противоборство

    Основания опасаться у европейцев были. Русские замышляли перекроить политическую карту, по сути, восстановив Византию – но уже под своим контролем. Была достигнута договоренность с австрийцами, которые тоже рассчитывали поживиться османскими землями. Все понимали, что Турция с каждым годом становится все слабее и податливее, и Россия, если захочет, в итоге ее если не ликвидирует, то как минимум выдавит в Азию.

    Крупные европейские державы, не вовлеченные в этот заговор, конечно, собирались помешать. Турции немедленно была оказана помощь деньгами и специалистами. Русские получили от Порты ультиматум – убираться вон из Крыма. Ответ на это мог быть только один – война. Началась она для России неудачно – только что построенный Черноморский флот попал в страшный шторм. Потемкин даже думал, что он полностью уничтожен. Но нет – потерян был лишь один корабль, остальные были сильно потрепаны. И Россия, засучив рукава, взялась за дело.

     

     

    В итоге война завершилась для Турции сокрушительным разгромом, и Порта была вынуждена признать, что Крым – русский. Получила Россия и Очаков – важнейшую крепость, контролирующую выход из Днепровского залива.

    Отныне, за исключением аномалии в виде Наполеоновских войн, внешняя политика России была посвящена ликвидации Османской империи. Делалось это не из ностальгии по Византии. Обладание Константинополем и проливами Босфор и Дарданеллы давало выход в Средиземное море. Торговля стала бы проще, она бы меньше зависела от чужих прихотей и приносила бы казне больше денег. Быстрее бы рос бизнес, быстрее развивалась страна. Она бы больше не отставала от ведущих держав вроде Англии и Франции и решала судьбы мира с ними наравне.

    И Россия шла к этой цели весь XIX век. Да, порой переоценивая силы, делая слишком большой шаг и спотыкаясь, как в Крымскую войну. Но – шла, причем последовательно. В Первую мировую казалось, что страна вплотную приблизилась к заветной цели. Но на этот раз испытание оказалось слишком серьезным – первая большая индустриальная война XX века похоронила сразу четыре империи, включая и Российскую.

    Одной из причин падения стала неспособность и нежелание элит четко и доходчиво объяснить народу, зачем эти самые проливы, Константинополь и вторая Византия ему нужны. В итоге это ему объяснили, интерпретировав все в своем духе, радикалы-революционеры. Произошел моральный надлом, и война была проиграна. Мечта о Греческом царстве рассыпалась в пыль. Шанс был потерян. Пока.

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