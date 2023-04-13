Как немцы с треском провалили оборону Крыма

Взгляд
13 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 10:56  |  vz.ru
Разделы

Европа научилась много зарабатывать на замороженных российских активах

Бельгия сама в шоке от свалившихся сверхдоходов от российских активов Brayden A./Wikipedia
В Бельгии сами удивились тому, что им удалось получить сверхприбыль на сотни миллионов евро. Помогло наличие в стране ключевого европейского депозитария Euroclear, где хранились акции и облигации, принадлежащие российским собственникам. Теперь они заморожены. Однако, оказывается, они не лежат там мертвым грузом. Как можно зарабатывать на замороженных активах россиян и получится ли вернуть их когда-нибудь? Подробности...
Перейти в раздел…

Как российские военные будут уничтожать танки НАТО на Украине

Переносные противотанковые комплексы – одни из самых эффективных инструментов борьбы с бронетехникой Станислав Красильников/ТАСС
«Наши лучшие противотанковые подразделения будут направлять туда, где предполагается использование самых современных танков противника». Такими словами военные эксперты комментируют заявления Минобороны о создании специальных групп по борьбе с бронетехникой стран НАТО, поставленной Украине. Как и с помощью какого оружия будут действовать эти группы? Подробности...
Перейти в раздел…

ВДВ и ЧВК перешли к новой тактике в Артемовске

Слаженная работа ЧВК «Вагнер» и Минобороны дает заметный результат Константин Михальчевский/РИА Новости
Российские штурмовые отряды овладели несколькими городскими кварталами в Артемовске. Это произошло после того, как российские десантники взяли на себя фланги, благодаря чему «вагнеровцы» сконцентрировали свои усилия на боях в городе. Новая тактика ЧВК и Минобороны, отмечают эксперты, ускоряет взятие Артемовска. В чем заключаются особенности этой тактики и о каких сроках полного освобождения города может идти речь?  Подробности...
Перейти в раздел…

Белый дом разрешил Зеленскому воровать доллары

Для воровства выделяемых Вашингтоном денег Зеленский использует коррупционные надстройки Zuma/ТАСС
Зеленский получил «откаты» на сотни миллионов долларов – из выделенных Вашингтоном денег на закупку дизельного топлива. С таким утверждением выступил американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По его словам, для реализации этих коррупционных схем по всему миру украинскими властями созданы подставные фирмы. Но почему на воровство выделенных Киеву денег закрывает глаза Вашингтон? Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Как немцы с треском провалили оборону Крыма

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
13 апреля 1944 года Красная армия освободила Симферополь. Враг пытался сопротивляться в других частях Крыма, но немецкий план не пустить русских на полуостров уже провалился. Настало время окончательно вышвырнуть фашистов с нашей земли. Подробности...

Фашизм – это твой смех, когда убивают другого

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Может быть, через песенки Козлова и Макаревича, через стишки Быкова и Иртеньева, через снобистские пошлости Стругацких и вползал в наши дома смрадный повелитель мух? Подробности...
Обсуждение: 52 комментария

Дорога к миру не должна стать путем предательства

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Мы, разумеется, все за мир. Здесь, в Донбассе, это императивное «за мир» становится еще весомее. Далеко отступают абстрактные теоретические положения, логика большой игры. Но каким может быть этот мир? На нескольких улицах в районе частных домов, говорит Виталик, не осталось ни одного парня или мужика, который бы не был ранен с 2014-го. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Из-за чего перенесли «контрнаступление ВСУ»

Атомная авантюра Германии

Чем Макрон разозлил США

Перейти в раздел…

Северная Ирландия встречает Байдена беспорядками

Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
Подробности...

Денис Пушилин посетил Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
Подробности...

В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы пользуетесь онлайн-сервисом «Госуслуги»?
  • Да, и продолжу

  • Да, но прекращу

  • Нет, но хочу начать

  • Нет, и не хочу начинать

  • Затрудняюсь ответить
Должно ли государство поощрять школьников деньгами за хорошие оценки?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Почему сбываются предсказания, сделанные в свое время Владимиром Жириновским?
  • Сильные аналитические способности

  • Дар предвидения

  • Случайность

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ установила соучастника убийства Татарского
    ФСБ: Трепова устроила теракт после призывов Жданова и Волкова В Пентагоне не поверили в переговоры России и Украины в 2023 году МИД заявил о возрастающих рисках военного столкновения с НАТО Расстрелявший детей в казанской школе получил пожизненный срок
    Штурмовые подразделения взяли железнодорожный вокзал в Артемовске Экс-агент ФБР выдал возможную причину утечки документов США Латвия подтвердила отправку военных на Украину Банки Швейцарии начали предупреждать о риске закрытия счетов россиян
    В США оценили потери украинской армии за время конфликта Участник украинского мошеннического кол-центра доставлен в Москву В Польше захотели производить боеприпасы для Abrams с обедненным ураном Девушку-подростка из Запорожской области заподозрили в надругательстве над флагом России

    Главная тема


    Новая тактика штурмовых отрядов в Артемовске начала давать ощутимый эффект

    для нужд спецоперации


    Ростех начал выпуск штурмовых бронежилетов «Оберег»

    воздушная цель


    Су-27 развернул немецкий самолет-разведчик над Балтийским морем

    популярный шоумен


    Ургант пообещал вернуться на Первый канал

    Видео

    циничные методы


    Кого вербуют украинские спецслужбы

    стратегический план ЕС


    Макрон пророчит Европе новую большую войну с Россией

    громкий процесс


    Латвия испугалась общего суда над русскими журналистами

    однополярный мир


    «Ястреб» из США угрожает Европе миром и свободой

    карикатура


    Байден намерен сжечь еще одну страну

    разделение людей


    Дмитрий Орехов: Фашизм – это твой смех, когда убивают другого

    полная готовность


    Алексей Зензинов: Лавра держится, но черти наглеют

    военные будни


    Андрей Полонский: Дорога к миру не должна стать путем предательства

    на ваш взгляд


    Вы пользуетесь онлайн-сервисом «Госуслуги»?
    Тимур Шерзад

    Как немцы с треском провалили оборону Крыма

    Тимур Шерзад
    журналист
    13 апреля 2023, 09:14

    Крым всегда был стратегически важной точкой для России. Контроль над ней или отсутствие такового приносили защищенность или ворох проблем. Когда-то банды свирепых разбойников, живших набегами на наши южные земли, определяли политику Восточной Европы. Русские с поляками участвовали в аукционе дани, победа или проигрыш в котором определяли, кто в этом году станет жертвой крымско-татарских набегов. Разбойники сожгли Москву времен Ивана Грозного, и только с огромными усилиями были остановлены через большую кровь при Молодях.

    Но в конце XVIII века русские, наконец, овладели Крымом. Это значительно обезопасило южные земли империи. Началось великое освоение юга. Да и сам Крым преобразился – если до русских это был просто степной полуостров с кучей разбойников, то после нашего прихода стали развиваться города и земледелие.

    Неудивительно, что у нацистов, когда они пришли на нашу землю в 1941 году, на Крым были особые виды. Гитлеру так нравился климат полуострова, что он намеревался переселить туда германских колонистов и провести туда свои знаменитые автобаны. Новая земля должна была получить название «Готланд» – по имени когда-то живших в Крыму готских племен.

    К тому же контроль над Крымом давал стратегические преимущества в Черном море. Изначально немцы вообще не собирались тратить значительные силы на Крым, считая, что, сокрушив русских в целом, они все равно его получат. Но удары советской авиации по нефтеносным румынским территориям с самого начала войны оказались слишком чувствительными, чтобы их проигнорировать. И в 1941–1942 годах, сосредоточив на полуострове значительные силы, немцы взяли Крым.

    Получилось у них это с большими усилиями и далеко не сразу – один только Севастополь держался около 250 дней и ночей. Завоевание это было недолгим – пару лет спустя немцам предстояло потерять Крым. Причем намного быстрее, чем они его захватили.

    Фото: Фото из архива ИТАР-ТАСС

    Бутылочные горлышки

    К апрелю 1944 года советские войска могли вторгнуться на полуостров с двух направлений – с Перекопа и из-под Керчи. Керченский плацдарм образовался в результате попыток освободить Керчь в октябре-декабре 1941 года. Для этого была организована одна из крупнейших десантных операций в истории РККА, но успех был лишь частичным. Высадившиеся части смогли захватить плацдарм, но не город – хотя бои и кипели на его улицах, Керчь пришлось оставить.

    Это было временно – наши, несмотря на попытки немцев сбросить десант в море, смогли отбить все атаки и укрепить оборону плацдарма. Это была неплохая заготовка на будущее наступление – а пока оно не началось, командование продолжало укреплять оборону и подкидывать туда силы. Рано или поздно войска на плацдарме должны были сказать свое веское слово.

    Перекоп был самой сильной позицией немцев. Узкий участок земли, упиравшийся флангами в озера, можно было насытить укреплениями. Его было легче оборонять ограниченными силами, и Перекоп грозил стать непробиваемой стеной для советских войск.

    Но наступавшая с севера группировка смогла накопить внушительный боекомплект и собрать авиационный кулак. Все началось 8 апреля. Постоянное воздействие с воздуха и работа артиллерии сделали свое дело – несколько дней яростных боев, и вот уже советские танки вырываются на оперативный простор.

    Наступление с плацдарма у Керчи стартовало 11 апреля. Это был сугубо вспомогательный удар, от которого никто не ждал чудес. Но оборона немцев была прорвана и на Керченском полуострове. Красные линии на карте с двух сторон неудержимо понеслись вглубь полуострова. Немцы откатывались к Севастополю.

    Вцепиться или удирать?

    Причиной столь быстрых и решительных успехов была не только сила натиска советских войск, но и раздрай в штабах противника. Германское командование в Крыму прекрасно понимало, что если не удалось удержаться на удобном для обороны Перекопе, то не удастся и в других точках Крыма. Поэтому на местах разрабатывались планы эвакуации морем в Румынию.

    С другой стороны, Гитлера мало интересовали проблемы тактического характера, зато он отлично осознавал, что потеря полуострова будет иметь стратегические последствия. К 1944-му рейх отчаянно нуждался в горючем, и последним местом, где его можно было взять в серьезных количествах, были румынские нефтепромыслы, которые попадали бы под удар. Поэтому Крым было нельзя терять никак.

    В результате германская оборона Крыма превратилась в череду попыток с него организованно удрать, перемежавшихся грозными окриками из Берлина с требованиями держаться до конца. Надолго этих окриков, как правило, не хватало.

    С организационной точки зрения это превратилось в хаос. То все срочно отступают, готовятся грузиться на суда и взрывают портовые краны. То все отменяется, из Румынии кораблями подтягивают боеприпасы, чтобы войска держались дольше. Эти снаряды не могут быстро разгрузить, потому что недавно сами же взорвали краны. То все-таки плюют на все и эвакуируются, но… на тех самых судах, забитых боеприпасами. А они затем красочно и громко взрываются при удачном попадании.

    Такого бардака у немцев в обороне Крыма было много. Поэтому финальное соотношение потерь по завершении Крымской наступательной операции было очень хорошим – 1 : 4 в пользу Красной армии. Несколько месяцев спустя на фоне «Багратиона» померкнут и эти цифры, но для весны 1944-го это был отличный результат.

    Финальным аккордом стало освобождение Севастополя 9 мая 1944 года. Штурмовые группы РККА при поддержке артиллерии взяли штурмом ряд важных высот, после чего поставили бухту под огневой контроль. С этого момента эвакуация морем стала невозможна – суда кригсмарине отправлялись на дно одно за другим. Через некоторое время запертые в Крыму немцы поняли, что дальнейшее сопротивление не имеет смысла. Эта последняя партия сдавшихся насчитывала около 25 тысяч солдат и офицеров. Всего же провал в Крыму стоил противнику потерь как минимум в сотню тысяч человек.

     

    Другие материалы автора

     
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •