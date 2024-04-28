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    28 апреля 2024, 18:00 • Общество

    Как Россия освобождала Италию «от безбожников и французов»

    Как Россия освобождала Италию «от безбожников и французов»
    @ общественное достояние

    Tекст: Василий Кузнецов

    Ровно 225 лет назад, 28 апреля 1799 года случилась одна из самых ярких побед русского оружия. Александр Суворов разгромил французскую армию под началом одного из лучших военачальников этой страны – генерала Жана-Виктора Моро. Россия тем самым вновь показала, что может освобождать от вражеской оккупации не только себя, но и европейских союзников.

    В 1799 году Российская империя начала войну с постреволюционной Францией. Императора Павла I беспокоил энтузиазм, с которым французские республиканцы взялись за «экспорт революции» за пределы своей страны.

    Суворов против Моро

    Революция выдвинула в руководство армией Франции плеяду молодых талантливых военачальников, наиболее выдающимся из которых стал невысокий корсиканец, имя которого вся Европа вскоре будет повторять со страхом – Наполеон Бонапарт. В 1796-97 годах Наполеон завоевал для Франции большую часть Италии, разгромив войска не только итальянских королевств, но и могущественной Австрийской империи. Воодушевленная этим успехом, Директория в Париже рассматривала планы дальнейшей экспансии.

    Павел выставил против французов лучшего своего полководца – 69-летнего генерал-фельдмаршала графа Александра Суворова, овеянного славой побед над пруссаками, турками и поляками. Его взаимоотношения с императором были, мягко говоря, сложными, но с началом войны самодержец счел за благо отставить в сторону личную неприязнь. Тем более, что доверить командование объединенной группой войск Суворову просили и союзники-австрийцы. Под начало Суворова перешли и австрийские войска. Кампания началась в Италии, и главной ее целью было освободить эту страну от французской оккупации.

    В апреле 1799 года руководимая Суворовым армия в 52 тысячи человек выступила из Валеджо (Ломбардия) и быстро двинулась на северо-запад. Высокая скорость передвижения войск (28 верст в день) вызвала недовольство непривычных к таким маневрам австрийцев.

    Суворов выговорил главе подчиненных ему австрийских войск генералу Михаэлю фон Меласу: «До сведения моего доходят жалобы на то, что пехота промочила ноги. Виною тому погода. Переход был сделан на службе могущественному монарху. За хорошей погодой гонятся женщины, щеголи и ленивцы... В военных действиях следует быстро сообразить – и немедленно же исполнить, чтобы неприятелю не дать времени опомниться… Италия должна быть освобождена от ига безбожников и французов: всякий честный офицер должен жертвовать собою для этой цели».

    Вскоре был достигнут первый успех – взята штурмом занятая французами крепость Брешиа, а тремя днями позже неприятеля вышибли из Бергамо. А затем союзные войска достигли реки Адды (левый приток По), где им довелось столкнуться с равным по силе противником.

    Суворов использовал свой коронный прием

    Французской армией, выделенной для обороны этого региона, сначала командовал генерал Бартелеми Луи Жозеф Шерер. После первых поражений репутация Шерера оказалась подмочена и Директория заменила его на генерала Жана-Виктора Моро. Моро был незаурядным человеком и, возможно, самым талантливым французским военачальником того времени после Бонапарта. Однако Моро прибыл на Адду в момент, когда сражение уже началось.

    Не зная заранее, в каком месте Суворов решит переправляться через Адду, Шерер вынужден был «размазать» войска тонким слоем на сотни километров. Зато достоинством французской позиции было то, что они выстроились на правом берегу реки – высоком и крутом, который легко было оборонять.

    Сначала Суворов нанес отвлекающий удар. Он отправил генерала Петра Багратиона на захват местечка Лекко, находящегося на левом берегу Адды – далеко к западу от основного фронта. И французы действительно бросили против Багратиона основную часть своих войск. Воспользовавшись оплошностью неприятеля, Суворов велел сразу в нескольких местах наводить мосты через Адду.

    Тем временем прибывший Моро, ознакомившись с обстановкой, решил, что разгадал замысел Суворова. Он пришел к выводу, что основной удар русские хотят нанести в другом месте, у городка Кассано. Однако и Моро обманулся в расчетах.

    Суворов вновь использовал тот прием, который успешно применял десятилетиями – ударить в самом неожиданном месте, на участке, который враг считает неприступным.

    Главный удар Суворов замыслил в направлении поселения Треццо, где французы оставили единственный батальон и даже не выставили там сторожевых постов. Восточный берег Адды здесь настолько крутой, что считался непреодолимой естественной крепостью. Суворов велел наводить переправу именно тут. В тяжелом бою Треццо было занято совместными австрийско-русскими силами.

    Подводя итог бою, Суворов писал: «Баталия началась в 6 часов утра и продолжалась до 6-ти часов пополудни; неприятель обращен в бегство... Неприятеля убито... свыше 3-х тысяч; взято в полон: бригадной генерал Бекер, штаб-офицеров до 10-ти, обер-офицеров более 60-ти, нижних чинов до 2-х тысяч. Главной генерал Моро был уже в гусарских руках, но спасся; отбито 14 пушек и одно знамя. С нашей стороны убито казаков 2, ранено 24; урон императорских королевских войск простирается за тысячу человек».

    Сражение продолжалось еще сутки: французская армия отходила на новые рубежи, которые штурмовали русские и австрийцы совместно. При этом австрийцы регулярно упирались во французские укрепления, им требовалась поддержка суворовских «чудо-богатырей». Финальные аккорды сражения отгремели 28 апреля, когда российская и австрийская дивизии окружили замешкавшийся с отступлением французский отряд и добились его капитуляции.

    По итогам битвы у Адды французская армия недосчиталась 2,5 тысяч убитых и раненых, 5 тысяч пленных, 27 захваченных союзниками пушек и оказалась сбита со стратегически важной позиции. Потери суворовцев – 2 тысячи убитых и раненых. Вскоре после этой победы армия Суворова, продолжая стремительное наступление, взяла Милан, в котором Моро оставил гарнизон в 2 400 человек. Это стало началом освобождения всей северной Италии.

    * * *

    Итальянцы, вдоволь нахлебавшиеся «прелестей» жизни под оккупацией французских «освободителей от монархической тирании», встречали Суворова с огромнейшим воодушевлением и чествовали, как избавителя. «При вшествии войск дня Святые Пасхи в сей столичной город (Милан – прим. ВЗГЛЯД) окошки и улицы были усыпаны народом; все обыватели восклицали непрерывный виват обоим императорам; чистосердечная радость у каждого блистала на лице», – доносил полководец Павлу I.

    Впереди у Суворова были новые победы над французами при реке Треббии и местечке Нови, а также легендарный поход через Швейцарию.

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