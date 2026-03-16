Налаживая диалог с новыми сирийскими властями, Россия стремится как сохранить свое геостратегическое влияние на Ближнем Востоке, так и пытается не допустить инволюции сирийской государственности. На фоне ближневосточной войны это более чем важно.
Дроны повредили промышленное предприятие в Воронежской области
Строения промышленного объекта в Воронежской области получили повреждения из-за падения подавленных беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Александр Гусев.
При падении сбитых БПЛА повреждения получили строения промышленного предприятия, указал губернатор, передает РИА «Новости».
«Частично производственный процесс на нем в целях безопасности приостанавливался, но уже возобновлен», – добавил он.
По предварительным данным властей, никто из граждан не пострадал. Минувшей ночью дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили в небе над областью шесть беспилотников. Опасность атаки с воздуха в регионе уже отменена.
Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 145 украинских БПЛА самолетного типа.