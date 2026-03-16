Дроны повредили промышленное предприятие в Воронежской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

При падении сбитых БПЛА повреждения получили строения промышленного предприятия, указал губернатор, передает РИА «Новости».

«Частично производственный процесс на нем в целях безопасности приостанавливался, но уже возобновлен», – добавил он.

По предварительным данным властей, никто из граждан не пострадал. Минувшей ночью дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили в небе над областью шесть беспилотников. Опасность атаки с воздуха в регионе уже отменена.

Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 145 украинских БПЛА самолетного типа.