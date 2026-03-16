Налаживая диалог с новыми сирийскими властями, Россия стремится как сохранить свое геостратегическое влияние на Ближнем Востоке, так и пытается не допустить инволюции сирийской государственности. На фоне ближневосточной войны это более чем важно.
Пушилин сообщил о подготовке отдельной награды ДНР для Героя России Ярашева
Военнослужащий Сергей Ярашев, удостоенный звания Героя России, в ближайшее время получит отдельную награду от ДНР за проявленный героизм, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Власти Донецкой Народной Республики высоко оценили подвиг военнослужащего Сергея Ярашева, который в одиночку удерживал занятую позицию на протяжении 68 дней, передает ТАСС.
По словам Пушилина, в самой республике бойца также ждет награда.
«Со стороны ДНР будут дополнительные шаги, но чуть позже, не хочу забегать вперед», – заявил Пушилин.
Пушилин отметил, что Ярашев умело использовал преимущества занимаемой позиции и действовал при поддержке своей бригады.
Герой России Сергей Ярашев рассказал, как ему удалось держать оборону 68 дней.
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным про подвиг Ярашева, который в одиночку удерживал позицию в районе Гришино на Красноармейском направлении.
Президент Владимир Путин присвоил Сергею Ярашеву звание Героя России за проявленное мужество.