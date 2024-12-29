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    29 декабря 2024, 15:15 • В мире

    В 2024 году Украина осталась без легитимного главы государства

    В 2024 году Украина осталась без легитимного главы государства
    @ REUTERS

    Tекст: Василий Стоякин

    Одним из важных политических событий года для Украины стало истечение президентских полномочий Владимира Зеленского. При этом он остается главой государства в глазах западных партнеров, а система власти на Украине выполняет все его указания. Что говорит по этому поводу украинское законодательство и когда юридический статус Зеленского заинтересует силы внутри и вовне страны?

    Пять с лишним лет назад в ходе избирательной кампании тогда еще кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обещал, что пробудет на посту только один срок – и этого хватит, чтобы страна приобрела совершенно новый вид. Страну и правда не узнать, а вот относительно срока возникли вопросы – Зеленский не уточнял, сколько времени этот срок будет продолжаться.

    Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. В соответствии с ч. 1 ст. 103 Конституции Украины срок полномочий президента – пять лет. Легко высчитать, что он истек 21 мая 2024 года. После этого Зеленский, в соответствии с ч. 1 ст. 108, должен был уступить место новоизбранному президенту. Однако никакого нового президента не наблюдается – выборы запрещены, поскольку в стране действует чрезвычайное положение.

    Тут, однако, есть целых два «но»:

    – в соответствии с ч. 1 ст. 83 Конституции во время военного положения не проводятся выборы Верховной рады, а раздел V, посвященный президенту, такой оговорки не содержит;

    – в соответствии с ч. 1 ст. 81 полномочия депутатов заканчиваются одновременно с полномочиями Рады, но по ч. 4 ст. 83 «в случае истечения срока полномочий Верховной рады Украины во время действия военного или чрезвычайного положения ее полномочия продлеваются до первого заседания первой сессии Верховной рады Украины, избранной после отмены военного или чрезвычайного положения». Однако в разделе V такой же нормы относительно президента нет.

    Украинский политик Роман Бессмертный, принимавший участие в составлении текста Конституции, утверждает, что это не случайно. Авторы проекта исходили из необходимости любой ценой сохранить преемственность власти и не допустить ее узурпации.

    То есть в соответствии с конституционными нормами, полномочия президента не могут быть продлены под предлогом военного или чрезвычайного положения. Должны быть проведены выборы. Но их провести невозможно, потому что ст. 20 Избирательного кодекса (ИК) однозначно исключает избирательный процесс любых общегосударственных выборов в период действия военного или чрезвычайного положения.

    По сути, соответствующее положение ИК противоречит Конституции, но тут вопрос сложный – в основном законе ведь не указано прямо, что выборы надо проводить. Об этом просто умалчивается. Тут нужно решение Конституционного суда, но к нему никто за разъяснениями не обратился.

    Так или иначе, но факт остается фактом – срок полномочий президента Зеленского в 2024 году истек, и он выполнять обязанности более не может. Более того, на Украине вообще нет человека, который мог бы их выполнять. Председатель Верховной рады вполне легитимен, но в соответствии со ст. 112 Конституции он может исполнять часть полномочий президента только в случае досрочного их прекращения (справедливости ради надо упомянуть прецедент – в 2014 году спикер Турчинов «замещал» президента Януковича вообще без каких-либо юридических оснований для этого).  

    Сам Зеленский утрату своей легитимности отрицает: «Мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются». Это скорее относится к особенностям календаря Зеленского – конституция таких маневров не предполагает, президента на Украине нет. Есть гражданин Зеленский В.А., узурпировавший полномочия главы государства.

    Итак, власть Зеленского нелегитимна, но… она остается вполне действующей. Иными словами, он продолжает исполнять свои обязанности, и подавляющее большинство субъектов внутренней и внешней политики Украины его право это делать признает.

    Об этом в свое время писал авторитетный украинский политолог Константин Бондаренко, эмигрировавший в 2022 году в Европу: «Дискуссия о том, будет или не будет после 20 мая легитимным президентом Владимир Зеленский, не стоит и выеденного яйца. Она была бы уместна в том случае, если бы Украина была субъектным государством. А так следует ответить на вопрос: легитимность в чьих глазах нас интересует? Байден, Макрон, Шольц и Сунак и так будут признавать Зеленского президентом Украины – для них истечение президентских полномочий нашего гаранта ничего не значит».

    Собственно, Бондаренко был совершенно прав. Уже в день, когда президентская карета превратилась в тыкву, официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил: «И у нас тоже нет никаких сомнений в том, кто является президентом Украины. Это Зеленский».

    Это, впрочем, не так важно – мало ли кто и что заявляет? Гораздо больше говорят действия. Именно в 2024 году было подписано несколько «соглашений о безопасности» между Украиной и странами Запада, которые никакую безопасность не обеспечивают, но гарантируют определенные объемы военной помощи. Понятно, что подобные соглашения могут подписываться только с легитимными властями страны – речь ведь идет о материальной ответственности (мало ли куда денет военную помощь нелегитимный правитель).

    Первыми и самыми хитрыми оказались британцы, которые подписали соответствующее соглашение еще в январе – с вполне легитимным украинским президентом. А вот США подписывали аналогичный документ 13 июля – уже с политиком, чьи полномочия что-либо подписывать должны были вызывать сомнения. Но не вызвали.

    Встречи Зеленского с руководителями государств, включая не вступившего еще в должность Дональда Трампа, также не оставляют сомнений в том, что Запад признаёт его полномочным главой государства. То же самое касается ситуации внутри страны. Система власти подчиняется директивам из Киева, как будто так и надо (справедливости ради – система власти подчинялась в 2014 году, когда новая власть была абсолютно нелегитимна, и в феврале-марте 2022 года, когда вообще не было никакой власти).

    Не похоже и что существенно изменились настроения населения страны. Социологический центр им. Разумкова, например, констатирует некоторое снижение уровня доверия к Зеленскому: если в январе 2024 года ему доверяли 69%, то в сентябре – 51%.

    Можно ли говорить о том, что существует тенденция к снижению рейтинга Зеленского? Да, можно. Можно ли говорить, что эта тенденция связана с утратой им легитимности? Нет, потому что в приведенных данных эта тенденция отслеживается с февраля 2023 года, когда рейтинг доверия Зеленскому составлял 85% (в 2022 году центр исследований на эту тему не публиковал, а там рейтинг мог быть еще выше). Исходя из того, что падение рейтинга в 2023 году было меньшим, чем в 2024-м, можно сделать осторожный вывод, что это падение, помимо очевидного фактора затягивания войны, было связано и с утратой Зеленским легитимности.

    Откуда бы украинские избиратели вообще об этом узнали, если СМИ под контролем офиса президента? Ну, во-первых, украинцы считать умеют и в курсе, что выборы были запланированы на 31 марта, но не состоялись, потому что война – об отмене говорилось вполне публично. Во-вторых, нельзя сказать, что на Украине вообще никто не заметил истечения срока полномочий Зеленского и не протестовал против узурпации.

    Народный депутат Александр Дубинский (фракция «Слуга народа») еще 13 февраля написал: «Полномочия президента Украины истекают в ночь на 21 мая 2024 года и не могут быть продлены, как в случае с Верховной радой. После 20 мая Рада легитимна, а президент – нет». По настоящее время Дубинский своей позиции не сменил и систематически напоминает, что Зеленский нелегитимен. Он даже подал заявление в суд, которое было принято – последнее заседание было 4 декабря.

    Тут, правда, как всегда, есть нюанс – Дубинский, так же как олигарх Игорь Коломойский (Дубинский входит в его медиаобслугу), находится в СИЗО. Только Коломойского обвиняют в мошенничестве, а Дубинского – в измене Родине (фактически – в критике Зеленского). Арестовали его еще в ноябре 2023 года, так что терять ему, в общем-то, нечего – ну кроме средств коммуникации с окружающим миром, которые у него почему-то не отбирают.

    Таким образом, и внутри, и вовне страны не так много сил, которых действительно интересует юридический статус Зеленского. Но ситуация поменяется, когда вопрос о мирных переговорах выйдет из стадии обсуждения в практическую плоскость.

    Владимир Путин во время последней прямой линии в очередной раз подчеркнул, что Россия не считает Зеленского легитимным президентом, из чего следует, что никакие межгосударственные договоры он подписывать не может. Это сигнал Трампу и тем силам на Украине, которые понимают необходимость прекращения войны. Любое юридически значимое разрешение кризиса требует урегулирования ситуации с легитимностью власти на Украине. И если верны сигналы о том, что 2025 год станет годом начала переговоров по Украине, то этот же год станет финалом Зеленского как президента Украины – на этот раз не только де-юре, но и де-факто.

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