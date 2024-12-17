  • Новость часаВетеран ФСБ: В убийстве генерала Кириллова виден украинский след
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    Меня, как православного христианина, ничуть не раздражает изображение мечети «Кул-Шариф» или Иволгинского дацана. Эти прекрасные здания – часть архитектурного наследия моей страны, ее истории и культуры. Требовать, чтобы их изображения как-нибудь не попались мне на глаза, было бы признаком нелепой и болезненной ксенофобии.

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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Трамп хочет погасить госдолг Америки биткоином

    В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые могли быть куплены ею еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Проблема Украины решается договором России и Германии

    Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.

    10 комментариев
    17 декабря 2024, 11:38 • Новости дня

    Долгов: Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию из-за нелегитимности президента Украины

    Долгов: Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию из-за нелегитимности президента Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Для Дональда Трампа и его окружения Владимир Зеленский – не более чем разменная монета. Более того, последний утратил легитимность. На этом фоне об официальном приглашении украинского руководства на церемонию в Вашингтоне не может идти и речи, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на инаугурацию, но тот может приехать.

    «Заявление Дональда Трампа – публичное унижение Владимира Зеленского. Избранный президент США дает понять, что к украинскому политику на инаугурации будут относиться как к незваному гостю: того, возможно, и напоят кофе, но на этом все», – считает Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    На этом фоне он обратил внимание на гаснущий авторитет Зеленского как внутри Украины, так и в Вашингтоне. «В глазах Трампа и его окружения он – не более чем разменная монета. Его «спишут», как только в США и Европе сочтут, что для этого настал удобный момент», – подчеркнул собеседник.

    Кроме того, Долгов указал на нелегитимность украинского руководства. Дипломат напомнил, что в понедельник об этом упомянул президент Владимир Путин. «Зеленский не является законным президентом Украины, у него нет легитимного статуса. Это прекрасно понимают все, в том числе и в Вашингтоне. Поэтому о каком официальном приглашении Зеленского на инаугурацию может идти речь?» – риторически отметил спикер.

    По его мнению, приедет ли Зеленский в итоге на церемонию в Вашингтон или нет – не столь значимо. Куда важнее, добавил собеседник, то, какие действия в контексте украинского кризиса будет принимать будущая администрация Трампа. «Не Зеленский станет определять дальнейшую судьбу украинского конфликта. Стоит посмотреть, что сможет сформулировать команда избранного президента США на фоне звучавших обещаний», – заключил Долгов.

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что не пригласил Владимира Зеленского на свою инаугурацию, которая пройдет 20 января 2025 года. «Нет, я не приглашал», – ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста. При этом он добавил, что если Зеленский все же захочет присутствовать на мероприятии, то он может приехать.

    Трамп также заявил, что делает все возможное, чтобы прекратить конфликт на Украине. По его словам, ему удалось добиться «небольшого прогресса» в переговорах. «Мы будем делать все возможное, как и раньше, а там посмотрим, что из этого выйдет», – сказал избранный американский президент.

    Примечательно, что накануне на заседании коллегии Минобороны Владимир Путин, давая оценку положению дел на Украине в контексте СВО, напомнил о нелегитимности местной власти. «Когда мы говорим о нелегитимности, что имеем в виду? На выборы не пошли? Не пошли. А конституция дает возможность продлить полномочия президента? Нет. Конституция дает возможность продлить полномочия только представительного органа власти – Рады, все. И ссылка на военное положение не имеет значения: нет в конституции способов продления полномочий президентской власти», – пояснил российский лидер.

    Путин допустил, что власти в Киеве «пацанов погонят на убой», «а потом эти деятели этого режима просто сбегут за границу под прикрытие тех, чьи задания они сегодня выполняют, вот и все», причем «некоторые деятели уже сидят за границей и хорошо себя чувствуют, потому что денег наворовали у украинского народа, натырили по карманам».

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, этими заявлениями Москва дает понять, что не намерена видеть нынешний режим в Киеве в качестве стороны переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    16 декабря 2024, 22:30 • Новости дня
    На Украине разразился скандал из-за «распятия» военных в «жирной» бригаде ВСУ
    На Украине разразился скандал из-за «распятия» военных в «жирной» бригаде ВСУ
    @ Viacheslav Madiievskyi/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    В 211-й бригаде вооруженных сил Украины, которая занимается инженерными работами, процветает практика физического насилия и вымогательства по отношению к военным со стороны командиров, одного из военных даже распяли, сообщают украинские СМИ.

    Как рассказали украинские СМИ, об угрозах и избиениях военных стало известно в ходе проверок, которые проводились весной, но командование бригады не стало наказывать виновных, почти всех вовлеченных, «включая пострадавших и офицеров», перевели в пехотные части.

    Бригада занимается инженерными работами и поэтому считается «жирной», к боевым действиям ее не привлекают. В бригаде распространены семейные связи – служат супруги, дети и родители, дальние родственники. Свою роль в этом играет жена комбрига Олега Побережнюка, которая недавно работала в военкомате. Сам Побережнюк использовал военных для строительства частного дома.

    СМИ сообщают, что одним из способов заработать на подчиненных для руководства бригады был отказ от протоколов за употребление алкоголя – за это требовали заплатить примерно до 500 долларов; тех, кто отказывался платить, подвергали физическому насилию, угрожали перевести в пехоту «на мясо». Иногда провинившихся наказывали как деньгами, так и физически.

    Один из военных, пойманных на употреблении алкоголя, даже сообщил, что его привязывали к деревянному кресту и издевались.

    Сообщается, что «самой одиозной семьей» в бригаде были начальник штаба Валерий Пастух и его сын Владислав – командир одного из взводов, именно он «в основном занимался издевательствами над бойцами».

    После того как разгорелся скандал в СМИ, Генштаб ВСУ сообщил, что командира воинской части отстранили от должности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также стало известно, что украинские военные обвиняются в сексуальном насилии над мобилизованными выпускницами Харьковского медицинского университета, которые служат на линии боевого соприкосновения.

    Депутат Рады Сергей Евтушок заявил, что военнослужащие украинской армии самовольно покидают позиции из-за неуставных отношений, офицеры пытаются вымогать у них деньги.


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    16 декабря 2024, 20:29 • Новости дня
    Трамп назвал инициатора свержения Асада

    Трамп: За свержением правительства Асада стоит Турция

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что за свержением правительства Башара Асада в Сирии стоит Турция.

    В своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции Трамп заявил, что к свержению правительства сирийского президента Башара Асада причастна Анкара, передает ТАСС. Он также назвал президента Турции Тайипа Эрдогана очень умным человеком.

    Ранее глава вооруженного крыла группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) Абу Хасан аль-Хамуи заявил, что совместное наступление сил сирийской оппозиции, которое привело к смене власти в стране, планировалось больше года.

    Бывший сирийский президент Башар Асад рассказывал, что оставался в Дамаске до раннего утра 8 декабря и покинул Сирию вечером, координируя свои действия с российскими союзниками.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    16 декабря 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин предсказал бегство киевских властей за границу
    Путин предсказал бегство киевских властей за границу
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что киевские власти могут покинуть страну под прикрытием влиятельных покровителей, чьи интересы они защищают.

    Путин на заседании коллегии Министерства обороны заявил, что киевские власти могут в будущем сбежать за границу, передает РИА «Новости». По его словам, они сделают это под прикрытием тех, чьи задания выполняют. Путин также добавил: «Скорее всего, так и будет».

    Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что единственным возможным способом закончить конфликт на Украине является полная капитуляция Киева.

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    16 декабря 2024, 14:21 • Новости дня
    Белоусов назвал потери ВСУ с начала спецоперации

    Белоусов: Потери ВСУ за время спецоперации превысили 1 млн человек

    Белоусов назвал потери ВСУ с начала спецоперации
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Потери Вооруженных сил Украины с начала спецоперации превысили 1 млн военнослужащих, а в 2024 году российские войска освободили почти 4,5 тыс. кв. км занятых противником территорий, сообщил глава российского Минобороны Андрей Белоусов.

    Белоусов подчеркнул, что боевой потенциал противника был подорван, а потери ВСУ в этом году превысили 560 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, передает ТАСС.

    «А всего, как отметил Владимир Владимирович Путин, составили почти 1 млн человек за все время СВО. Только в курской авантюре киевский режим потерял более 40 тыс. военнослужащих», – отметил он.

    Министр добавил, что в 2024 году российские войска освободили почти 4,5 тыс. кв. км территорий на Украине, ранее находившихся под контролем ВСУ. По его словам, «неонацисты контролируют менее одного процента территории Луганской народной республики и еще 25-30% Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей».

    Накануне Минобороны сообщило, что российские войска успешно освободили населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в Донецкой народной республике, отразив ряд контратак ВСУ и нанеся значительные потери противнику.

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    16 декабря 2024, 14:38 • Новости дня
    Путин заявил о признаках утраты государственности на Украине
    Путин заявил о признаках утраты государственности на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о серьезных признаках утраты украинской государственности, подчеркнув нелегитимность киевского руководства.

    В своем выступлении на итоговой коллегии Минобороны он отметил, что киевский режим не защищает интересы украинского народа, а также подчеркнул нелегитимность властей страны, передает ТАСС.

    «Когда мы говорим о нелегитимности, что имеем в виду? На выборы [представители киевского режима] не пошли? Не пошли. А конституция дает возможность продлить полномочия президента? Нет. Конституция дает возможность продлить полномочия только представительного органа власти, Рады. Все. И ссылка на военное положение не имеет значения. Нет в конституции способов продления полномочий президентской власти», – сказал президент России о ситуации на Украине.

    Президент отметил, что источником нынешней украинской власти является госпереворот 2014 года. Люди, находящиеся в Киеве у власти, каждый день совершают преступления и против своего народа, и против нашего, добавил он.

    «По указке тех стран, которые защищают киевский режим, он не защищает интересы украинского народа, это сегодня уже очевидно, по указке тех, чьи интересы он обслуживает и защищает, пойдут и на снижение мобилизации до 18 лет», – сказал Путин.


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    16 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию
    Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что не приглашал украинского лидера Владимира Зеленского на инаугурацию, но тот может приехать.

    Трамп сообщил, что не отправлял приглашение Зеленскому на свою инаугурацию, которая состоится в январе 2025 года. В то же время он добавил, что если Зеленский все же захочет присутствовать на инаугурации, он может приехать, передает РИА «Новости».

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Трамп всерьез решил взяться за Зеленского. В минувший понедельник избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский признал необходимость переговоров Украины с Россией.

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    17 декабря 2024, 01:55 • Новости дня
    Россия отвергла заморозку конфликта на Украине и участие НАТО в урегулировании

    Небензя заявил о неприемлемости для России участия НАТО в урегулировании на Украине и «схем» по заморозке конфликта

    Россия отвергла заморозку конфликта на Украине и участие НАТО в урегулировании
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО не может участвовать в урегулировании украинского кризиса, при этом Россию не устроят «никакие схемы» заморозки конфликта, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

    «Никакие схемы заморозки конфликта Россию не устроят», – сказал он на заседании Совбеза ООН. Как подчеркнул Небензя, ситуация с Минскими соглашениями продемонстрировала, что Западу и «киевской хунте» доверять нельзя. Москва рассматривает предложения по заморозке конфликта как попытку дать киевскому режиму «передышку на поле боя», чтобы «зализать раны».

    «Не может быть и речи ни о какой-либо роли НАТО в урегулировании украинского кризиса», – приводит его слова РИА «Новости».

    Небензя подчеркнул, что условия России по прекращению украинского кризиса «понятны и логичны», Украина же предлагает «суррогатные формулы», которые не решают проблему с исходящей от киевского режима угрозой.

    «Чтобы завершить тему псевдомирных инициатив просроченного (украинского лидера Зеленского), хотели бы напомнить, что при всем этом свой указ от октября 2022 года о запрете переговоров с российским руководством он так до сих пор и не отменил», – заявил Небензя.

    Он предположил, что Киев хочет создать «дымовую завесу перед очередной эскалацией, как уже это было в июле-августе этого года перед вторжением украинских боевиков и мародеров в Курскую область».

    Также Небензя отметил, что о «нежелании просроченного украинского руководства двигаться к миру» говорит и отказ Киева от рождественского прекращения огня и обмена плененными, которые предложила Венгрия.

    «Мы со своей стороны в тот же день передали список к обмену, однако Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу, в очередной раз отказавшись забирать более 600 украинских военнослужащих», – сказал Небензя.

    Он подчеркнул, что при обменах Украина хочет получить лишь боевиков националистических батальонов и иностранных наемников, а простые украинцы, которых силой отправили на фронт, Киев не интересуют.

    Напомним, Зеленский заявил о возможности размещения западных войск для гарантии безопасности до вступления Украины в НАТО. Венгрия предложила России и Украине согласиться на обмен пленными и рождественское перемирие, но Киев отказался от этих инициатив, назвав предложение Венгрии «аморальными манипуляциями».

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    16 декабря 2024, 21:54 • Новости дня
    Порошенко подметил «риторику поражения» Зеленского
    Порошенко подметил «риторику поражения» Зеленского
    @ Анна Марченко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-президент Украины и лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко обвинил власти страны в отказе от риторики о победе в конфликте с Россией и переходе к обсуждению заморозки и поиску формулы мира.

    По словам Порошенко, Киев больше не употребляет слово «победа» после представления президентом Владимиром Зеленским «плана победы», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что на протяжении последних трех недель вместо обсуждения победы украинские власти говорят о заморозке конфликта и поиске формулы мира. Порошенко выразил мнение, что власть, народ и государство, которые не верят в собственную победу, «обречены на поражение».

    Ранее издание Financial Times писало, что президент Украины Владимир Зеленский разработал «план победы», ориентированный на приход Дональда Трампа к власти, с целью продолжения сотрудничества между Украиной и США. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что новый «план стойкости» украинского президента Владимира Зеленского является очередной иллюзией для сохранения его власти.

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    16 декабря 2024, 23:20 • Новости дня
    Киев подтвердил отказ продлевать контракт на транзит российского газа

    Шмыгаль сообщил Фицо об отказе Украины продлевать контракт на транзит российского газа в 2025 году

    Киев подтвердил отказ продлевать контракт на транзит российского газа
    @ Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев не будет продлевать соглашение с Россией о транзите газа через Украину, срок действия которого истекает 1 января 2025 года, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в разговоре с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

    Как сообщил Шмыгаль, в разговоре с Фицо он отметил, что соглашение Украины с Россией «не будет продлено». Шмыгаль заверил в готовности Украины транспортировать любой газ, кроме российского, при официальном запросе от Евросоюза.

    «Готовы реализовать соответствующие договоренности на основе принципов энергетической безопасности как всего ЕС, так и каждой европейской нации», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, как подчеркнул Шмыгаль, обсуждалось развитие сотрудничества в сфере электроэнергетики. На фоне повреждений энергетической инфраструктуры Украина импортирует электроэнергию из европейских стран, включая Словакию. За прошедшую неделю 30% этого импорта приходилось на Словакию, добавил премьер-министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Словакии сообщили о переговорах по транзиту газа через Украину. Молдавия и Приднестровье объявили чрезвычайное положение в свете угрозы остановки поставок российского газа из-за Украины.

    Тем временем США ввели блокирующие санкции против Газпромбанка, что также угрожает поставкам российского газа в ЕС. При этом сами европейские страны ссорятся друг с другом из-за газа – Германия решила заработать на проблемах других членов ЕС и до сих пор не отменила свой дополнительный газовый сбор со стран, которые покупают у нее газ.

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    16 декабря 2024, 21:15 • Новости дня
    Трамп заявил о намерении отменить разрешение на удары вглубь России

    Трамп заявил о недопустимости украинских дальнобойных ракетных ударов по России

    Трамп заявил о намерении отменить разрешение на удары вглубь России
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение Украине наносить дальние удары по России было ошибочным, и выразил намерение пересмотреть его.

    Дональд Трамп выразил недовольство разрешением Украине наносить дальние удары по России, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что это решение было «плохим» и не должно было быть принято.

    Трамп уточнил, что речь идет о возможности украинских военных использовать дальнобойные западные ракеты для нанесения ударов на расстояние до 321 км вглубь России. Он отметил, что считает это решение ошибочным, и заявил о намерении его пересмотреть.

    Ранее действующий президент США Джо Байден предоставил Украине разрешение на использование этих ракет, что вызвало неоднозначную реакцию в международном сообществе. Трамп подчеркнул, что после его инаугурации этот вопрос может быть пересмотрен, что, по его мнению, должно укрепить безопасность в регионе.

    Напомним, Трамп на пресс-конференции сообщил о намерении начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и представителями Украины с целью урегулирования текущего конфликта на Украине.

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    17 декабря 2024, 06:57 • Новости дня
    Небензя подчеркнул отказ «просроченного» Зеленского от обмена пленными

    Небензя обвинил «просроченного» Зеленского в отказе обменивать более 600 украинских военных

    Небензя подчеркнул отказ «просроченного» Зеленского от обмена пленными
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский отказывается обменять более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Нежелание просроченного украинского руководства двигаться к миру проявилось также и в отказе от предложения Венгрии по установлению рождественского прекращения огня и обмену плененными», – приводит слова постпреда ТАСС.

    Небензя отметил, что Россия передала список для обмена пленными, однако Зеленский ответил Венгрии отказом «в присущей ему хамской манере».

    Небензя подчеркнул, что Зеленский отказался принимать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России более года.

    Он подчеркнул, что при обменах Украина хочет получить лишь боевиков националистических батальонов и иностранных наемников, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что НАТО не может участвовать в урегулировании украинского кризиса и что Россию не устроят «никакие схемы» заморозки конфликта.

    Венгрия предложила России и Украине согласиться на обмен пленными и рождественское перемирие, но Киев ответил отказом. Украинский МИД назвал предложение Венгрии о рождественском перемирии «аморальными манипуляциями».

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    16 декабря 2024, 14:42 • Новости дня
    Путин назвал «курскую авантюру» Киева преступлением против российского народа
    Путин назвал «курскую авантюру» Киева преступлением против российского народа
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал действия Киева в Курской области преступлением против российского народа и призвал Вооруженные силы выбросить противника с этой территории.

    По словам главы государства, Вооруженные силы России имеют святую обязанность выбросить противника из Курской области, передает ТАСС. Он добавил, что российские спецслужбы должны найти и наказать преступников.

    «Святая обязанность вооруженных сил – выбросить противника с нашей территории, задача органов военной юстиции – зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб – найти и покарать преступников», – сказал Путин.

    Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщил, что в «курской авантюре» киевский режим потерял более 40 тыс. военнослужащих, а общие потери ВСУ с начала спецоперации превысили 1 млн человек.

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    16 декабря 2024, 20:05 • Новости дня
    Трамп заявил о «небольшом прогрессе» в урегулировании конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о том, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут «небольшой прогресс».

    Трамп сделал это заявление, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, передает ТАСС.

    «Мы очень активно помогаем вернуть заложников, как вы знаете, в Израиле и на Ближнем Востоке. Мы много работаем над этим. Мы также пытаемся остановить войну, эту ужасную, ужасную войну на Украине. У нас есть небольшой прогресс», – сказал он.

    При этом никаких дополнительных подробностей относительно того, в чем именно заключается этот прогресс, Трамп не сообщил.

    Ранее венгерский премьер Виктор Орбан предложил обмен пленными и рождественское перемирие с Украиной. Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц сообщал, что команда избранного президента США Дональда Трампа изучит предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о перемирии на Украине.

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    16 декабря 2024, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Елизаветовку в ДНР
    Российские войска освободили Елизаветовку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки был освобожден населенный пункт Елизаветовка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Северска, Белогоровки, Трудового, Островского, Курахово и Дачного в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили до 345 военнослужащих, две бронемашины MaxxPro и американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены склад с боеприпасами, станция РЭБ «Анклав-Н» и американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение десантно-штурмовой бригаде ВСУ, бригаде теробороны и личному составу пограничного отряда погранслужбы Украины возле Липцов, Волчанска Харьковской области и Харькова. Отражена контратака противника. Потери ВСУ превысили 85 военнослужащих, бронетранспортер и 152-мм орудие Д-20, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Двуречной, Загрызово, Лозовой, Глушковкой и Купянском Харьковской области. Отражены четыре контратаки подразделений ВСУ.

    Противник потерял более 500 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американскую HMMWV, 155-мм американскую гаубицу М198 и три 122-мм гаубицы Д-30. Также уничтожены два склада с боеприпасами, сообщил Конашенков.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ у Шевченко, Щербиновки, Новооленовки, Новопустынки, Петровки и Дзержинска в ДНР. Были отражены девять контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник при этом потерял более 440 военнослужащих, три бронемашины, 152-мм гаубицу «Мста-Б», три 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и станцию РЭБ «Нота», перечислили в Минобороны.

    Накануне российские войска освободили Веселый Гай и Пушкино в ДНР.

    За неделю российские войска освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.

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    16 декабря 2024, 17:52 • Новости дня
    Шольц: Германия не будет помогать Украине в ущерб собственной безопасности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не передаст Украине крылатые ракеты Taurus и не отправит военных, чтобы не подвергать угрозе национальную безопасность.

    Шольц, выступая на внеочередном заседании Бундестага, заявил, что Германия не будет принимать решения, которые могут угрожать ее безопасности. В связи с этим Берлин отказался передавать Украине крылатые ракеты Taurus и отправлять своих военных на Украину, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Германия является лидером по поддержке Украины в Европе, и выразил желание сохранить этот статус. Однако, по словам Шольца, это не означает, что безопасность Германии может быть поставлена под угрозу. «Мы не поставляем крылатые ракеты, дальнобойное оружие, которым можно бить вглубь российской территории, и мы совершенно точно не будем направлять немецких солдат на эту войну. Не со мной, как канцлером», – добавил Шольц.

    Ранее сообщалось, что Социал-демократическая партия Германии намерена прописать в предвыборной программе отказ от поставок Украине ракет Taurus, поддерживая решение канцлера Олафа Шольца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц за два дня до дебатов в Бундестаге подтвердил свое несогласие с передачей ракет Taurus Украине и использованием их для ударов по российской территории, несмотря на давление со стороны оппозиции. До этого сообщалось, что канцлер ФРГ Шольц исключил передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.

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