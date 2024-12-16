Побег Зеленского выведет Украину из кризиса легитимности

Tекст: Евгений Поздняков

В понедельник на заседании коллегии Минобороны президент Владимир Путин, давая оценку положению дел на Украине в контексте СВО, напомнил о нелегитимности местной власти: «Еще раз хочу подчеркнуть: мы не с украинским народом воюем, а с режимом – неонацистским режимом в Киеве, который захватил власть еще в 2014 году. Это источник власти – госпереворот».

Он напомнил, что «все беды и Украины, и России начались как раз после этого кровавого государственного антиконституционного переворота», а нынешний режим, совершая преступления против украинцев и россиян, «утратил – утрачивает, во всяком случае, очевидно, – признаки государственности».

«Когда мы говорим о нелегитимности, что имеем в виду? На выборы не пошли? Не пошли. А конституция дает возможность продлить полномочия президента? Нет. Конституция дает возможность продлить полномочия только представительного органа власти – Рады, все. И ссылка на военное положение не имеет значения: нет в конституции способов продления полномочий президентской власти», – пояснил российский лидер.

По его словам, устранить подобные противоречия могли бы судьи Конституционного или Верховного суда, однако они притеснены. «Председатель Верховного суда в тюрьме – об этом просто умалчивают, об этом никто не говорит, но его засадили за решетку. В полномочия Верховного суда входит в том числе и отмена неправомочных решений президента. Несколько отмен состоялось, после этого – в тюрьму», – отметил Путин.

«И глава режима сразу же, в этот же день, объявил: будет сидеть. Как известно, во всех цивилизованных странах, виновен человек или не виновен, будет он сидеть или не будет, определяет только суд. Нет, здесь представители административных органов сказали: будет сидеть. Вот это Верховный суд», – подчеркнул президент.

«Есть там и Конституционный. Знаете, что произошло с Конституционным судом? Председателя Конституционного суда охрана перестала пускать на работу – просто не пускают на работу. В конце концов Конституционный суд в целом оказался парализованным, а сам председатель Конституционного суда выехал за границу, где ему, насколько нам известно, предоставляется государственная охрана в стране его пребывания, поскольку есть угроза его жизни», – продолжил Путин.

«Это что, признаки государственности? Нет, это как раз признаки утраты государственности. Поэтому и преступления совершаются одно за другим», – добавил президент. Он также отметил, что преступлением властей Украины будет снижение мобилизационного возраста до 18 лет: «Это именно преступление, потому что снижай хоть до 14, как в гитлеровской Германии, создавая «гитлерюгенд», ситуацию на поле боя это не поменяет. Это всем понятно».

Путин допустил, что власти в Киеве «пацанов погонят на убой», «а потом эти деятели этого режима просто сбегут за границу под прикрытие тех, чьи задания они сегодня выполняют, вот и все», причем «некоторые деятели уже сидят за границей и хорошо себя чувствуют, потому что денег наворовали у украинского народа, натырили по карманам».

«И все эти «карманы» находятся тоже за границей, у тех спонсоров, которые их держат на этом крючке: денег наворовали, счета там, все – и пляшут под любую музыку, выполняя любые задания. Так, мне кажется, будет продолжаться до тех пор, пока мы не достигнем целей специальной военной операции», – сказал Путин.

«Президент неслучайно вернулся к теме нелегитимности власти на Украине. Сейчас в западных странах активно обсуждается возможность начала переговоров по урегулированию конфликта. И таким образом Кремль дал понять, что не намерен что-либо серьезное обсуждать с Владимиром Зеленским и его правительством», – сказала политолог Лариса Шеслер.

«При этом в Москве не питают иллюзий относительно субъектности украинских властей.

Если США и ЕС продолжат контролировать правительство Украины, то любые достигнутые договоренности будут нарушены при первой же возможности. То же самое произойдет в случае, если какой-либо документ подпишет Зеленский: его преемник всегда сможет оспорить подпись, назвав Зеленского нелегитимным», – полагает собеседница.

«Кроме того, Путин отдельно указал на то, что Конституционный и Верховный суды на Украине подвергаются нападкам со стороны Зеленского. В такой ситуации они также не могут выносить самостоятельные решения по легитимности органов власти. Соответственно, в государстве в целом наблюдается кризис легитимности», – полагает эксперт.

«Но рано или поздно Зеленскому и его окружению придется покинуть Украину.

В таком случае дальнейшая судьба республики ляжет на плечи их преемников. Кто именно займет место «у руля» – неизвестно, но ответ на данный вопрос зависит от исхода СВО, а не от внутренних политических процессов», – акцентирует Шеслер.

Таким образом, напоминанием о нелегитимности Зеленского Путин решает сразу две проблемы, рассуждает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Первое – мы заявляем, что хотим видеть во главе Украины человека, законность власти которого не вызывает сомнений ни внутри страны, ни вне ее», – говорит он.

«Второе – подобный ход позволяет России игнорировать документы, которые были подписаны Зеленским с правительствами стран Запада, что также пригодится Москве после окончания конфликта», – считает собеседник.

«Кроме того, Путин указывает оппонентам на путь выхода из кризиса.

Президент, как юрист по образованию, не просто упомянул ситуацию вокруг Конституционного и Верховного судов Украины. Теоретически эти органы, как и Рада, могут стать источником легитимности для нового лидера Украины. Но сейчас они находятся под жестким давлением», – рассказывает эксперт.

«В будущем, если Запад захочет разрешить сложившиеся противоречия, то Вашингтон и Брюссель смогут надавить на Зеленского, чтобы предоставить перечисленным инстанциям больше свободы. Скорее всего, после этого действующей украинской администрации придется бежать из страны», – полагает он.

«Но это не станет концом украинской государственности. Уверен, она переродится. К власти придут новые люди, которые будут относиться к России нейтрально или дружественно. И чтобы прийти к власти законным путем, они наверняка воспользуются теми способами, на которые сегодня указал президент России», – заключил Козюлин.