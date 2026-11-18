В США выставили на торги русскую икону за 250 тыс. долларов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Икону, не выставлявшуюся публично с 1962 года, планируют продать за 150-250 тыс. долларов, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение аукциона.

Произведение относится к псковской школе иконописи и было создано во второй четверти XVI века. Руководитель направления русского искусства в Heritage Auctions Ник Николсон назвал лот «важной, редкой и монументальной иконой». С 1927 года она находилась в частной коллекции.

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