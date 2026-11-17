17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.0 комментариев
Песков назвал трехсторонний саммит весомым сигналом человечеству
Песков назвал предстоящий трёхсторонний саммит весомым сигналом человечеству
Встреча лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС в Шэньчжэне станет знаковым событием и сигналом миру о необходимости диалога, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Так или иначе эта встреча сама по себе может стать весомым сигналом для всего человечества о необходимости диалога для поиска путей решения существующих проблем», – заявил Песков «Вестям».
Он подчеркнул, что запланированная на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне трехсторонняя встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа является знаковой. «До сих пор таких встреч не было», – добавил представитель Кремля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о согласовании основных тем предстоящей встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.
В субботу посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев назвал возможную встречу лидеров трех стран логичной и востребованной.
Администрация США рассказала о вероятности проведения такой встречи на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.