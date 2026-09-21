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Ученые в КНР создали и испытали первую в мире подводную солнечную электростанцию
SCMP: Первую в мире подводную солнечную электростанцию создали и испытали в КНР
Исследователи из Китая успешно запустили первую в мире подводную солнечную электростанцию на основе перовскита на глубине десять метров, пишет South China Morning Post (SCMP).
Специалисты из Юньнаньского университета успешно протестировали уникальную установку в водах Южно-Китайского моря, передает РИА «Новости». Погруженная на глубину десять метров система смогла зарядить аккумуляторы и обеспечить энергией светодиодную панель.
«Китайские ученые построили и испытали первую в мире подводную солнечную электростанцию, успешно запустив фотоэлектрическую систему на основе перовскита на глубине 10 метров в открытом море», – говорится в публикации гонконгской газеты South China Morning Post.
Исследователи выбрали перовскитные солнечные панели из-за их высокой эффективности при слабом освещении. На глубину десять метров проникает лишь 10% солнечного света, однако этого оказалось достаточно для работы установки.
Сотрудник Юньнаньского университета Чжан Вэньхуа подчеркнул, что это первое функциональное тестирование подобных систем в реальных условиях. Эксперимент доказал принципиальную возможность получения солнечной энергии под водой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом этого года вблизи Шанхая запустили первый в мире подводный дата-центр на ветровой энергии.
В январе китайские ученые разработали ультратонкую гибкую солнечную батарею из кристаллического кремния и перовскита.
В прошлом году инженеры из Фуданьского университета создали экологичную солнечную панель на основе олова с рекордной эффективностью.