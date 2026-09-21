Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.3 комментария
МИД назначил нового генконсула в египетской Александрии
МИД назначил Залеткина новым генконсулом в египетской Александрии
Дипломат Дмитрий Залеткин официально занял пост руководителя российской консульской миссии в египетском городе Александрия, сообщили в МИД.
На сайте внешнеполитического ведомства опубликовали официальное заявление. «Приказом министерства иностранных дел Российской Федерации Залеткин Дмитрий Дмитриевич назначен генеральным консулом Российской Федерации в Александрии, Арабская Республика Египет», – говорится в публикации.
Новый руководитель миссии работает в системе министерства с 2003 года. В июне 2022 года ему присвоили дипломатический ранг советника первого класса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее президент России Владимир Путин назначил Артура Люкманова новым послом в Египте.
В прошлом году правительство приняло решение об открытии генерального консульства России в египетском городе Шарм-эш-Шейх.
В августе 2025 года Министерство иностранных дел объявило о назначении Максима Владимирова на должность главы российского консульства в Дубае.