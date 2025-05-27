Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?6 комментариев
Мишустин распорядился открыть российское генконсульство в Шарм-эш-Шейхе
Правительство приняло решение об открытии генерального консульства России в египетском городе Шарм-эш-Шейх.
Генеральное консульство России в Шарм-эш-Шейхе будет открыто согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, передает ТАСС. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«Открыть генеральное консульство Российской Федерации в г. Шарм-эш-Шейхе (Арабская Республика Египет). МИД России установить штатную численность работников генерального консульства Российской Федерации в г. Шарм-эш-Шейхе в пределах установленной численности работников загранучреждений МИД России и утвердить его штатное расписание», – говорится в сообщении.
Ожидается, что Министерство иностранных дел определит количество сотрудников консульства в рамках общей численности персонала российских зарубежных представительств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Мьянмы подтвердили намерение открыть два генеральных консульства в России, а также предложили создать аналогичное российское представительство в городе Мандалай для укрепления дипломатических и экономических связей между странами.