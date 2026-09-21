Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.4 комментария
США запланировали разместить на базе в Польше 15 тыс. военных
Замглавы Минобороны Польши Станислав Взентек сообщил, что Вашингтон рассматривает вариант постоянной дислокации 15 тыс. американских военнослужащих на территории страны.
Вашингтон изучает возможность постоянного размещения 15 тыс. своих военнослужащих на территории европейской страны, передает ТАСС. «Американцы продолжат в течение следующих двух-трех месяцев изучать возможности своего присутствия в Европе. Однако я уверен, что решение о постоянной базе будет принято и мы узнаем ее местоположение. В конечном итоге речь идет о 15 тыс. американских солдат в Польше», – заявил Взентек в эфире радиостанции RMF FM.
По его словам, затраты на создание инфраструктуры для контингента США могут превысить 4 млрд долларов. Сейчас в стране находятся от 6,5 тыс. до 7,5 тыс. американских солдат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о значительных успехах в создании американской военной базы на польской территории.
Власти республики предложили Вашингтону пять возможных локаций для размещения постоянного военного объекта.
Правительство страны заранее начало подготовку логистических и жилищных условий для приема солдат.