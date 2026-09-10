Польша предложила США пять локаций для размещения военных баз

Минобороны Польши: Варшава предложила США пять мест для размещения военных баз

Tекст: Денис Тельманов

Польша готова предоставить минимум пять локаций для размещения постоянной военной базы, передает РИА «Новости». До пятницы в стране будет находиться американская делегация, выбирающая подходящее место.

«Важно то, что Польша готова принять американских солдат на постоянной основе. Сегодня презентация оборонной промышленности и мест потенциального размещения американских баз», – заявил Косиняк-Камыш. Польские власти предлагают территории во Вроцлаве, Познани, Повидзе, Быдгоще, а также в Щецине.

Министр отметил, что американской стороне важно наличие развитой инфраструктуры для семей военнослужащих, включая международные школы с преподаванием на английском языке, спортивные и культурные объекты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава предложила разместить постоянную американскую военную базу в западной части страны.

Возведение инфраструктурного объекта обойдется польскому руководству более чем в три миллиарда долларов.

Правительство республики заранее начало подготовку логистических и жилищных условий для солдат из Соединенных Штатов.