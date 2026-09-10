Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.5 комментариев
Польша предложила США пять локаций для размещения военных баз
Минобороны Польши: Варшава предложила США пять мест для размещения военных баз
Польские власти предложили Соединенным Штатам как минимум пять локаций для создания постоянной военной базы на территории республики, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
Польша готова предоставить минимум пять локаций для размещения постоянной военной базы, передает РИА «Новости». До пятницы в стране будет находиться американская делегация, выбирающая подходящее место.
«Важно то, что Польша готова принять американских солдат на постоянной основе. Сегодня презентация оборонной промышленности и мест потенциального размещения американских баз», – заявил Косиняк-Камыш. Польские власти предлагают территории во Вроцлаве, Познани, Повидзе, Быдгоще, а также в Щецине.
Министр отметил, что американской стороне важно наличие развитой инфраструктуры для семей военнослужащих, включая международные школы с преподаванием на английском языке, спортивные и культурные объекты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава предложила разместить постоянную американскую военную базу в западной части страны.
Возведение инфраструктурного объекта обойдется польскому руководству более чем в три миллиарда долларов.
Правительство республики заранее начало подготовку логистических и жилищных условий для солдат из Соединенных Штатов.