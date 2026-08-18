Студент московского вуза отправился на СВО вслед за отцом

Tекст: Вера Басилая

Молодой человек с позывным «Фил» служит оператором-сапером 71-го отдельного полка беспилотных систем, сообщает проект «Герои спецоперации Z».

О ситуации на Украине он узнавал от родных и близких, однако решающим фактором для подписания контракта стал уход отца на передовую.

«Его решение удивило семью, но было обдуманным и взвешенным», – отмечает парень.

Недавно военнослужащий принял участие в телемосте с преподавателями и студентами родного университета. Во время общения он поделился историей своей службы. Настоящим сюрпризом для добровольца стало внезапное появление на видеосвязи его матери.

Студент Донецкого государственного университета стал оператором дронов по специальному контракту.

Второкурсник Югорского госуниверситета заключил аналогичный договор для службы в войсках беспилотных систем.

Техник-сапер Денис Мавлютов назвал службу отца в соседнем батальоне важным мотивом для участия в спецоперации.