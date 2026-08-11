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    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    25 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Найди кота в Йошкар-Оле

    Для чего нужно обновлять традицию? Наверное, для того, чтобы люди не думали, будто традиция – это что-то сельское, темное и отсталое. Марийский опыт говорит нам: будь современным человеком, будь в курсе и старых традиций, и новых.

    7 комментариев
    11 августа 2026, 12:38 • Новости дня

    Студент донецкого вуза стал оператором дронов без прерывания учебы

    Tекст: Вера Басилая

    Учащийся четвертого курса Донецкого государственного университета Герман Родионов успешно совмещает получение высшего образования со службой в подразделении беспилотных систем российской армии.

    Герман Родионов служит оператором-сапером в 78-м отдельном полку беспилотных систем, сообщают «Герои спецоперации Z».

    Молодой человек продолжает обучение на четвертом курсе местного университета, избежав необходимости брать академический отпуск.

    Совмещение службы в Вооруженных силах России с учебой стало возможным благодаря специальному контракту. Данный формат Министерство обороны предлагает использовать студентам отечественных вузов.

    «Я более чем уверен, что люди, которым небезразлична судьба нашей Родины, жалеть об этом не будут», – отметил военнослужащий.

    Своим опытом несения службы боец поделился с молодежью из Ростовской области. Он провел встречи со студентами государственного университета путей сообщения и Южно-Российского государственного политехнического университета.

    Министерство обороны назвало добровольность ключевым условием набора студентов в войска беспилотных систем.

    Студент Кубанского государственного университета физической культуры Федор Горшунов совместил службу оператором дронов с дистанционным обучением.

    Второкурсник Югорского государственного университета Олег Сенгепов заключил спецконтракт ради освоения управления беспилотными летательными аппаратами.

    12 августа 2026, 14:24 • Новости дня
    Военный эксперт Дандыкин: ТОФ готов задерживать суда недружественных стран
    Военный эксперт Дандыкин: ТОФ готов задерживать суда недружественных стран
    @ Пресс-служба Тихоокеанского флота/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Если в Европе считают возможным высаживаться на суда, захватывать и, более того, продавать их содержимое, то Россия имеет право действовать зеркально. При этом Тихоокеанский флот располагает необходимыми техническими возможностями для реализации таких мер, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее Владимир Путин поручил командованию ТОФ «отвечать зеркально» на недружественные действия Запада в отношении российских коммерческих судов.

    «Ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе остается напряженной. США укрепляют военные союзы с Японией и Южной Кореей. Параллельно развивается AUKUS – трехсторонний альянс с участием Штатов, Австралии и Британии. В рамках партнерства Вашингтон намерен продать Канберре атомные подводные лодки (АПЛ) класса Virginia. Упомянутые страны проводят учения и отрабатывают задачи, направленные против России и Китая», – напомнил военный эксперт Василий Дандыкин.

    На фоне этих тенденций роль Тихоокеанского флота сложно переоценить. Собеседник указал, что это один из двух ядерных флотов РФ. Второй – Северный, оба они обеспечивают морскую составляющую ядерной триады страны. «В составе Тихоокеанского флота есть атомные подводные крейсеры стратегического назначения, в том числе самые современные из них – субмарины проектов «Борей» и «Борей-А», а также многоцелевые атомные подводные лодки», – детализировал эксперт.

    Дандыкин отметил, что возможности флота за последние годы сильно выросли и процесс укрепления продолжается. «ТОФ получил соединение дизельных электрических подводных лодок (ДЭПЛ). Модернизируются старые корабли, например, фрегат «Маршал Шапошников», строятся новые, в том числе малые ракетные с «Калибрами». В ближайшей перспективе в состав флота войдут фрегаты первого ранга 22350», – уточнил он.

    В этой связи собеседник упомянул слова командующего ТОФ Виктора Лиины о готовности флота зеркально отвечать на пиратство ЕС и задерживать суда недружественных России стран. «Если противник считает возможным высаживаться на суда, захватывать и, более того, продавать их содержимое, то мы имеем право действовать так же. Технические возможности для этого есть: и разведка, и корабли, и высадочные группы морской пехоты. Причем речь идет о бойцах, имеющих большой боевой опыт», – подчеркнул спикер.

    Эксперт напомнил, что Россия вводила временные ограничения на проход иностранных судов и военных кораблей в районе Южных Курильских островов. Такие меры объявлялись, в частности, с 16 апреля по 1 мая 2025 года и вызвали официальный протест со стороны Японии. «Японский премьер Санаэ Такаити настроена агрессивно по отношению к России. Намерения ТОФ задерживать суда у Южных Курил без сомнения вызовет острую реакцию Токио», – спрогнозировал Дандыкин.

    В среду Владимир Путин принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота, проходящих с 4 по 12 августа в Японском и Охотском морях, а также в северо-западной части Тихого океана. Президент России заявил о росте конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Мы видим, что здесь, к сожалению, растет конфликтный потенциал, сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки, здесь размещаются и планируются к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны», – цитирует главу государства сайт Кремля.

    Он добавил, что напряженность растет и в Арктике. По его словам, Россия всегда была готова сотрудничать и использовать преимущества Северного морского пути на основе международного морского права. На этом фоне Путин подчеркнул важность учений ТОФ. По его словам, они необходимы для поддержания боевой готовности и совершенствования военной составляющей в регионе с обязательным учетом опыта специальной военной операции. «Предложение командующего о развитии Тихоокеанского флота, предложение об усовершенствовании его возможностей и потенциала будут поддержаны», – сказал российский лидер.

    Говоря о недавних решениях Евросоюза, глава государства подверг критике планы по возможному захвату российских судов и их имущества. Он назвал такие действия пиратством и разбоем. «Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И необязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда, а там, где уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным, в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота», – предупредил Путин.

    Командующий ТОФ Виктор Лиина доложил президенту, что флот имеет все силы для осмотра и задержания торговых судов недружественных стран в своей зоне ответственности. Он добавил, что проанализированы маршруты в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его данным, с 24 апреля по 6 августа 2026 года вдоль островов Южно-Курильской гряды проследовало 1001 судно, из них более 370 – под флагами недружественных стран.

    «При этом государства Запада активно привлекают для перевозки грузов в своих интересах суда, плавающие под флагами третьих стран. По сути, это их теневой флот. Силы для осмотра и задержания судов недружественных государств и их теневого флота у нас имеются, межведомственное взаимодействие организовано, готовы приступить к решению данных задач», – подчеркнул Лиина.

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    12 августа 2026, 11:10 • Новости дня
    Командующий ТОФ доложил Путину о теневом флоте недружественных стран
    Командующий ТОФ доложил Путину о теневом флоте недружественных стран
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные моряки на Дальнем Востоке подготовились к досмотру и перехвату кораблей недружественных стран, скрывающих свою принадлежность под чужими флагами, доложил президенту Владимиру Путину командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина.

    «Государства Запада активно привлекают для перевозки грузов в своих интересах суда, плавающие под флагами третьих стран», – сказал Лиина, передает РИА «Новости».

    Офицер добавил, что флот готов задерживать такие корабли. Кроме того, адмирал обратил внимание на усложнение военно-политической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Также военный отметил активность Североатлантического альянса. По словам командующего, просматривается четкая тенденция к втягиванию политических и военных ресурсов стран НАТО в дела макрорегиона.

    Лиина пояснил, что с 24 апреля по 6 августа вдоль островов Южно-Курильской гряды проследовало более 1 тыс. судно, сообщает «Коммерсантъ».

    Более 370 из этих судов прошли под флагами «недружественных государств».

    «По сути, это их теневой флот», – констатировал он.

    Напомним, Путин прибыл на борт крейсера «Варяг» для наблюдения за маневрами Тихоокеанского флота.

    Глава государства заявил о росте конфликтного потенциала в Тихоокеанском регионе из-за действий НАТО.

    Масштабные тренировки военных кораблей на Дальнем Востоке начались 4 августа.

    Комментарии (12)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    12 августа 2026, 16:01 • Новости дня
    Украинский истребитель МиГ-29 под Одессой был сбит ударом ПВО ВСУ
    Украинский истребитель МиГ-29 под Одессой был сбит ударом ПВО ВСУ
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Рухнувший 10 августа в Березовском районе Одесской области военный самолет Воздушных сил Украины потерпел крушение из-за удара собственных зенитных комплексов, сообщили в силовых структурах РФ.

    Авария истребителя МиГ-29 произошла в результате ошибочных действий украинских подразделений. «На самом деле МиГ-29 был сбит «дружественным огнем»», – сообщил источник ТАСС в российских силовых структурах.

    Ранее Государственное бюро расследований Украины информировало о потере борта во время выполнения боевой задачи в Березовском районе Одесской области. В ведомстве поясняли, что самолет загорелся после возникновения нештатной ситуации, из-за чего летчик утратил контроль над машиной.

    Представители Воздушных сил ВСУ также подтверждали факт инцидента. Украинские военные отмечали, что технические проблемы возникли непосредственно в момент запуска ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Воздушные силы ВСУ сообщили о крушении истребителя МиГ-29 в Одесской области.

    В конце июня аналогичный самолет разбился на территории Полтавской области.

    Пилот первого класса Андрей Красноперов назвал потерю сразу трех истребителей за одни сутки настоящей катастрофой для украинской армии.

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    13 августа 2026, 18:47 • Новости дня
    Взрыв произошел на оружейном заводе в Италии

    ANSA: Взрыв произошел на оружейном заводе в Италии

    Взрыв произошел на оружейном заводе в Италии
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    На предприятии по производству боеприпасов среднего и крупного калибра, расположенном недалеко от Рима, произошел инцидент, спровоцировавший серьезное возгорание, сообщило агентство ANSA.

    Происшествие случилось на бывшем заводе Sammel Difesa, который в настоящее время принадлежит компании KNDS Ammo Italy, передает ТАСС.

    Мощный хлопок привел к сильному пожару на территории промышленного объекта. В ликвидации последствий задействованы несколько пожарных расчетов, однако борьба с огнем осложняется спецификой предприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле прошлого года на чешском оборонном заводе Policske strojirny вспыхнул пожар.

    В январе 2025 года на испанской фабрике боеприпасов Rheinmetall произошел взрыв порохового склада.

    В августе 2024 года мощный взрыв прогремел на предприятии германской оборонной компании Diehl Defence.

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    13 августа 2026, 18:10 • Новости дня
    Российские войска ударили по портам Очакова и Одессы

    Минобороны сообщило об ударах по портам Очакова и Одессы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные нанесли серию точных ударов по украинским портам, уничтожив патрульный катер и военное оборудование для разгрузки грузов, сообщили в Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжают атаковать портовую инфраструктуру и морские суда, используемые в интересах украинской армии, сообщает Минобороны. Для выполнения задач применялось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники.

    В Николаевской области на территории порта Очаков поражен украинский патрульный катер. В Одессе целью стали резервуары с горюче-смазочными материалами, а также специализированное оборудование, предназначенное для разгрузки военных грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные также атаковали объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Очакове.

    В начале августа Вооруженные силы России поразили резервуары с горючим в одесской гавани. Днем ранее авиационные ракеты и ударные дроны уничтожили переоборудованный морской буксир в Николаеве.

    Комментарии (0)
    13 августа 2026, 03:35 • Новости дня
    Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России

    Путин провел совещание по безопасности восточных границ России

    Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в хоте посещения завершающей стадии учений Тихоокеанского флота (ТОФ) провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ страны.

    Во совещании участвовали командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина, начальник Пограничного управления ФСБ по Сахалинской области Сергей Махорин и исполняющий обязанности командира 68-го гвардейского армейского корпуса сил Минобороны Алексей Шведов.

    Путин начал совещание с напоминания о том, что основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но обязанность армии – обеспечивать безопасность Российского государства на всех его рубежах, на всех территориях.

    «Территория непростая, вчера командующий давал оценку ситуации в регионе, и я с ней согласен полностью. Хотел бы вас сегодня послушать и послушать ваши предложения о том, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы создать вам и вашим подчинённым условия для наиболее эффективного решения стоящих перед нами общих задач», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    До совещания Путин пообедал с экипажем крейсера «Варяг».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин 12 августа прибыл на борт крейсера «Варяг». Он осмотрел походный храм и музей на борту крейсера, расписался в его книге почетных гостей. Путин также назвал учения Тихоокеанского флота залогом безопасности России.

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    14 августа 2026, 09:43 • Новости дня
    Эксперты заявили о нехватке у Британии флота для защиты судов

    Telegraph сообщила о нехватке британских эсминцев для защиты судов от России

    Эксперты заявили о нехватке у Британии флота для защиты судов
    @ PO PHOT Ray Jones/MOD

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за острого дефицита современных эсминцев Королевский военно-морской флот больше не может гарантировать безопасность торговых судов на стратегически важных маршрутах, пишут СМИ.

    Британский военный флот испытывает острую нехватку огневой мощи для противостояния современным угрозам на море, передает издание The Telegraph.

    Аналитики предупреждают, что королевство больше не может гарантировать безопасность своих транспортных конвоев.

    «Мы достигли критической точки, когда количество доступных эсминцев не позволяет выполнять базовые задачи по защите судоходства», – сообщил источник газеты в оборонном ведомстве. Специалисты подчеркивают, что текущее состояние кораблей требует немедленных финансовых вливаний.

    Военный бюджет страны совершенно не успевает за растущими потребностями флота. Эксперты настоятельно призывают правительство пересмотреть стратегию развития военно-морских сил, чтобы избежать потери контроля над ключевыми морскими путями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти ожидают ответных действий Москвы на задержание нефтяного танкера Smyrtos.

    Ранее премьер-министр Кир Стармер разрешил военным задерживать санкционные суда «теневого флота».

    При этом аналитики указали на критическое истощение военно-морских ресурсов Соединенного Королевства.

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    14 августа 2026, 18:15 • Новости дня
    В ОАК рассказали о функциях нового двухместного Су-57

    ОАК: Двухместный Су-57 станет пунктом управления дронами

    В ОАК рассказали о функциях нового двухместного Су-57
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новая модификация российского истребителя пятого поколения Су-57 позволит координировать действия интеллектуальных комплексов и отрабатывать боевой искусственный интеллект. Об этом сообщил директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.

    Новая двухместная версия истребителя пятого поколения Су-57 дает возможность подойти к реализации одной из технологий шестого поколения и использовать его в качестве воздушного пункта управления беспилотными аппаратами, передает ТАСС.

    «Наличие второй кабины оператора позволяет подойти к реализации одной из ключевых технологий шестого поколения – это управление беспилотными летательными аппаратами в качестве воздушного пункта управления», – заявил руководитель в интервью программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

    Он подчеркнул важность нововведения для координации таких систем, как «Охотник», а также управления роевыми группами дронов. Пока оператор контролирует беспилотники, летчик сможет полностью сосредоточиться на выполнении основной боевой задачи, отметил Стрелец.

    Кроме того, новая версия самолета будет использоваться для отработки боевого искусственного интеллекта, который сейчас создается специалистами бюро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае стартовали летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Второй пилот новой машины возьмет на себя руководство авиагруппой непосредственно в воздухе.

    Ранее шеф-пилот ОКБ Сухого Сергей Богдан предрек высокий спрос на этот самолет среди иностранных заказчиков.

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    13 августа 2026, 18:00 • Новости дня
    Российский беспилотник «Скат-220» получил систему уклонения от дронов

    Tекст: Денис Тельманов

    Новейший разведывательный дрон «Скат-220» оснастили датчиком для защиты от вражеских беспилотников, а также зафиксировали рекордную скорость аппарата в зоне спецоперации.

    Генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал о модернизации применяемого в зоне СВО беспилотника «Скат-220», передает ТАСС. Аппарат получил уникальную систему, позволяющую избегать столкновений с FPV-дронами противника.

    «Скат-220» побил свой собственный рекорд скорости, достигнув 250 км/ч, при том что паспортная скорость – 220 км/ч», – заявил руководитель предприятия. Он добавил, что этот показатель был официально задокументирован непосредственно на линии боевого соприкосновения.

    Повышенная скорость в сочетании с новым датчиком для антидроновых маневров дает возможность аппарату эффективно преодолевать опасные рубежи без потерь. В концерне выразили удовлетворение результатами работы, подчеркнув радость от передачи военным столь совершенного технического средства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне концерн «Калашников» передал заказчикам партию новых компактных дронов «Скат-220».

    Ранее разведывательный беспилотник «Скат-350М» получил уникальную систему уклонения от вражеских аппаратов.

    Несколькими днями ранее глава компании Алан Лушников заявил о снижении востребованности старых моделей беспилотников.

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    13 августа 2026, 20:24 • Новости дня
    WP: В войне с Ираном США потеряли 45 БПЛА MQ-9 Reaper на 1,3 млрд долларов
    WP: В войне с Ираном США потеряли 45 БПЛА MQ-9 Reaper на 1,3 млрд долларов
    @ U.S. Air Force/William R. Lewis

    Американские военные потеряли не менее 45 беспилотников MQ-9 Reaper в ходе войны с Ираном, что составляет около четверти всей имевшейся у США группировки этих аппаратов.

    До начала конфликта в распоряжении американских ВВС и Корпуса морской пехоты находилось около 185 Reaper. Таким образом, потери составили примерно 25% от общего количества военных аппаратов этого типа, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на трех американских чиновников, знакомых с данными Пентагона. При этом данные не учитывают беспилотники, находящиеся в распоряжении американских разведывательных структур.

    MQ-9 Reaper используется американскими военными для разведки, наблюдения и нанесения ударов по наземным целям. В зависимости от установленного оборудования, сенсоров и вооружения стоимость одного такого аппарата может составлять от 30 до 50 млн долларов. Поэтому совокупная стоимость потерянных машин оценивается более чем в 1,3 млрд долларов.

    Особенно интенсивно американские военные применяли Reaper в районе Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов мировой торговли. Однако особенности конструкции беспилотника делают его уязвимым в условиях противодействия со стороны противника. Аппараты относительно медленные и часто работают на небольшой высоте, что облегчает их обнаружение и поражение средствами ПВО.

    При этом не все потерянные беспилотники были сбиты. По словам еще одного американского чиновника, часть Reaper могла потерпеть крушение после потери операторами связи с аппаратами. Точные масштабы таких потерь собеседник издания не уточнил.

    Сокращение группировки Reaper стало еще одной проблемой для американских вооруженных сил на фоне войны с Ираном. Потери беспилотников происходят одновременно с расходованием запасов другого вооружения. Ранее сообщалось, что конфликт уже привел к существенному сокращению американских запасов ряда ракет и боеприпасов.

    В мае американский генерал-лейтенант Дэвид Тейбор сообщил сенаторам, что количество оставшихся у ВВС Reaper сократилось примерно до 135 машин. Он тогда заявил, что обеспокоен масштабом потерь и что ВВС рассматривают варианты быстрого пополнения парка.

    При этом Пентагон постепенно отказывается от MQ-9 Reaper и планирует заменить их более дешевыми вооруженными разведывательными беспилотниками, способными действовать группами. Однако восполнение нынешних потерь потребует времени.

    Американская администрация также добивается выделения дополнительных средств на восполнение запасов вооружений. Речь идет о запросе примерно на 67 млрд долларов, который должен компенсировать расходы, связанные с войной с Ираном, и позволить восстановить истощенные арсеналы. Даже в случае одобрения финансирования на возвращение запасов к прежнему уровню могут потребоваться годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия лишилась почти пятой части своего арсенала тяжелых беспилотников MQ-9 Reaper. Системы противовоздушной обороны Ирана уничтожили очередной такой аппарат в районе Персидского залива. Позже иранские военные сбили еще один разведывательно-ударный дрон во время атаки на американские объекты.

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    12 августа 2026, 10:39 • Новости дня
    Генерал США заявил о риске остановки проекта «Золотой купол»

    TWZ: Противоракетный щит США «Золотой купол» оказался под угрозой остановки

    Tекст: Мария Иванова

    Разработка масштабной системы противоракетной обороны «Золотой купол» в США может остановиться из-за проблем с финансированием, несмотря на успешные испытания.

    Проект создания противоракетного щита «Золотой купол» оказался под угрозой остановки из-за бюджетного тупика, пишет TWZ.

    Глава программы генерал Майкл Гетлейн на симпозиуме в Алабаме предупредил о возможных проблемах.

    «Каков счет для нации? Сколько национального достояния мы просим американскую общественность направить на защиту родины? Я официально заявляю и все еще стою здесь, называя ту же самую цифру: 185 млрд долларов», – подчеркнул Гетлейн. Изначально бюджет составлял 175 млрд долларов, но потребовались дополнительные инвестиции.

    Независимые оценки стоимости проекта значительно выше официальных данных. Бюджетное управление Конгресса США прогнозирует расходы до 1,2 трлн долларов за 20 лет. Эта сумма включает развертывание 7800 космических перехватчиков, необходимых для эффективной работы системы.

    На данный момент для реализации проекта выделено 22,5 млрд долларов, из которых 95% уже распределены по контрактам. Если финансовый вопрос не решится, программа может быть заморожена, что поставит под угрозу планы президента Трампа по запуску системы летом 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские компании успешно испытали космические аппараты для системы противоракетной обороны «Золотой купол».

    Пентагон планирует завершить первые проверки этой программы до конца года.

    Прогнозируемая стоимость данного проекта выросла до 185 млрд долларов из-за внедрения дополнительных космических возможностей.

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    12 августа 2026, 17:46 • Новости дня
    Российская армия нанесла удары по портам Одессы, Черноморска и Очакова

    ВС России нанесли удары по портам Одессы, Черноморска и Очакова

    Российская армия нанесла удары по портам Одессы, Черноморска и Очакова
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высокоточное оружие и беспилотники уничтожили резервуары с топливом, военные грузы и корабли ВСУ в трех ключевых гаванях на черноморском побережье, сообщили в Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжили атаки на объекты портовой инфраструктуры и морские суда, работающие в интересах украинских войск, сообщает Минобороны. Для выполнения боевых задач применялось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники.

    В гавани Черноморска были успешно поражены резервуары с горюче-смазочными материалами. Кроме того, под удар попали объекты, которые противник использовал для разгрузки и хранения военных грузов.

    В Одессе уничтожен сухогруз с военным имуществом, оснащенный средствами радиоэлектронной борьбы, а также танкер с топливом. В порту Очакова Николаевской области поражен украинский патрульный катер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа российские войска поразили сухогруз с военным имуществом около Затоки.

    Днем ранее армия России уничтожила морской буксир в Николаеве.

    В конце июля Вооруженные силы нанесли удар по логистическому терминалу с военными грузами в Одессе.

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    13 августа 2026, 20:35 • Новости дня
    Беспилотники «Герань» уничтожили поезд и локомотив ВСУ

    Дроны «Герань» поразили ремонтный поезд ВСУ в Одесской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские беспилотные летательные аппараты успешно атаковали железнодорожную технику украинских войск в районах Раздельной и Старых Шомполов в Одесской области.

    Российские расчеты беспилотников «Герань» нанесли точные удары по ремонтно-восстановительному поезду и локомотиву Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны.

    Атака была осуществлена в Одесской области. Цели находились в районах населенных пунктов Раздельная и Старые Шомполы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 августа российские военные поразили железнодорожную инфраструктуру противника в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях.

    В конце июля беспилотники «Герань» уничтожили военные эшелоны украинской армии на территории Запорожской области. Днем ранее Вооруженные силы России нанесли удар по перевозившему технику ВСУ локомотиву.

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    14 августа 2026, 14:19 • Новости дня
    Бундесвер не смог найти две тысячи добровольцев для литовской бригады
    Бундесвер не смог найти две тысячи добровольцев для литовской бригады
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Германии столкнулись с серьезным дефицитом кадров при формировании военного контингента, который планируется разместить в балтийской республике к концу 2027 года.

    Бундесверу не удается полностью укомплектовать тяжелую бригаду в Литве из-за нехватки около двух тысяч добровольцев, передает РИА «Новости».

    По данным министерства обороны ФРГ, этот проект является важнейшим для армии со времен холодной войны.

    «На данный момент бригада может быть укомплектована добровольцами на 60% – таким образом, не хватает еще около двух тысяч солдат», – говорится во внутреннем документе ведомства.

    Находящиеся сейчас в Литве немецкие части заполнены примерно на 92%. Однако основная часть бригады, включая 203-й танковый и 122-й мотопехотный батальоны, должна быть развернута только в 2027 году.

    Именно в этих подразделениях зафиксирован значительный недобор личного состава. Ожидается, что до конца этого года власти Германии примут решение о возможном принудительном призыве для комплектации контингента.

    Германия планирует разместить в Литве тяжелую бригаду общей численностью 5–6 тыс. человек. Президент Литвы Гитанас Науседа ранее сообщал о строительстве необходимой инфраструктуры.

    При этом многие литовские пользователи интернета считают размещение немецких военных пустой тратой денег, вспоминая фашистскую оккупацию во время Второй мировой войны.

    Россия неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет присутствие, прикрываясь заявлениями о сдерживании Москвы.

    В МИД подчеркивали готовность к равноправному диалогу с блоком, настаивая на отказе Запада от милитаризации Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус допустил возможность принудительной отправки солдат в Литву.

    Глава военного ведомства признал серьезные проблемы с поиском рядового состава и специалистов.

    Председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп предложил комплектовать прибалтийскую бригаду на обязательной основе.

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    13 августа 2026, 11:54 • Новости дня
    Варшава заявила о схватке с Берлином за лицензию на ракеты Patriot

    Варшава и Берлин вступили в борьбу за лицензию на ракеты Patriot

    Tекст: Мария Иванова

    Между Польшей и Германией развернулась острая борьба за получение американской лицензии на производство ракет Patriot, судьба которой решится в середине сентября.

    Германия стала главным соперником Польши в получении американской лицензии на выпуск ракет для систем Patriot, рассказала заместитель главы польского военного ведомства Магдалена Собковяк-Чарнецкая.

    «В настоящее время мы ведем переговоры [с США]. Как минимум есть еще одна страна ЕС, которая за это борется», – заявила Собковяк-Чарнецкая.

    Она также уточнила, что конкуренция с немецкой стороной не является секретом, передает ТАСС.

    Ожидается, что американские власти примут окончательное решение по данному вопросу в середине сентября. Месяцем ранее Варшава уже предлагала наладить производство боеприпасов на польской территории на фоне дискуссий о возможной передаче аналогичных прав Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти рассматривают возможность финальной сборки боеприпасов для зенитных комплексов на территории европейских государств.

    Вашингтон опасается кражи технологий ракет-перехватчиков Patriot при передаче лицензии Киеву.

    Варшава предложила наладить производство этого вооружения в формате трехстороннего сотрудничества.

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