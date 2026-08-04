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    Анна Долгарева Анна Долгарева Как один панк десять лет сопротивлялся Украине

    Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Удобство маркетплейсов имеет свою цену

    Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как Россия ответит европейским пиратам XXI века

    Мир движется к формированию нескольких параллельных систем морского судоходства с разными регуляторными режимами и различными уровнями юридической защиты. Россия, обладая собственным торговым флотом, развитой страховой инфраструктурой и военным потенциалом, имеет все необходимые ресурсы для эффективного судоходства в новой реальности.

    5 комментариев
    4 августа 2026, 12:05 • Новости дня

    Студент-оператор дронов продолжил обучение в вузе во время спецоперации

    Оператор FPV-дронов совместил службу по контракту на СВО со сдачей сессий

    Tекст: Вера Басилая

    Студент Кубанского государственного университета физической культуры Федор Горшунов успешно совмещает службу оператором FPV-дронов в зоне спецоперации и дистанционное обучение в вузе.

    Боец 3-й общевойсковой армии Федор Горшунов выполняет задачи в составе расчета FPV-дронов, находясь на специальном контракте, передает «Герои спецоперации Z». При этом молодой человек не стал брать академический отпуск и продолжает получать высшее образование.

    Руководство Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма пошло навстречу военнослужащему. Учебный процесс был адаптирован таким образом, чтобы студент мог сдавать экзаменационные сессии во время отпусков.

    «Сейчас все идет так, как обговаривалось с руководством вуза», – отметил Горшунов. Военнослужащий также принял участие в телемосте со студентами своего университета, выразив радость от встречи с преподавательским составом и руководством факультета.

    Министерство обороны заявило о растущем интересе студентов к службе операторами дронов.

    В конце июля второкурсник Югорского государственного университета Олег Сенгепов заключил специальный контракт для работы с БПЛА.

    Несколькими неделями ранее боец батальона беспилотных систем Никита Шипачев организовал онлайн-встречу с учащимися Байкальского государственного университета.

    2 августа 2026, 10:02 • Новости дня
    Герой России Головин: ЕР продолжит совершенствовать поддержку участников СВО
    Герой России Головин: ЕР продолжит совершенствовать поддержку участников СВО
    @ Арина Антонова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    Поддержка участников СВО должна сопровождать бойцов на всех этапах возвращения к мирной жизни – от реабилитации до трудоустройства, сказал газете ВЗГЛЯД Герой России Владислав Головин. По его словам, «Единая Россия» сформировала законодательную основу этой работы и продолжает совершенствовать действующие меры помощи. 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск.

    «Доблесть Воздушно-десантных войск всегда подтверждается делами. Быть ударной силой на самых сложных участках боевых действий, захватывать и удерживать ключевые объекты, выбивать врага даже тогда, когда, казалось бы, уже не осталось сил, – именно в этом заключается специфика ВДВ», – сказал Герой России Владислав Головин, член Высшего совета ЕР, начальник Главного штаба «Юнармии».

    По его словам, пять лет службы в ВДВ научили его не только серьезной физической подготовке, но и умению действовать слаженно в стрессовых ситуациях, брать на себя ответственность и никогда не сдаваться. «Тот, кто носит или когда-либо носил голубые погоны с десантными эмблемами, всю жизнь будет с гордостью произносить слова Василия Маргелова: «Я – десантник!», – напомнил он.

    Отдельно Головин остановился на вопросах поддержки участников специальной военной операции. По его словам, после возвращения с фронта бойцы неизбежно сталкиваются с физическими и психологическими вызовами, поэтому государственная помощь в этот период имеет принципиальное значение.

    «После ранения я сам проходил этапы реабилитации, получал медицинскую помощь, а затем прошел обучение по программе «Время героев». Сегодня я применяю этот опыт, занимаясь военно-патриотическим воспитанием молодого поколения», – рассказал собеседник.

    По его оценке, одним из наиболее эффективных институтов поддержки стал фонд «Защитники Отечества», который комплексно помогает ветеранам с оформлением документов, реабилитацией и трудоустройством. Важную роль, по словам Головина, играют и кадровая программа «Время героев», а также ее региональные аналоги, которые готовят участников СВО к работе на руководящих должностях.

    Особое внимание этим вопросам уделяет «Единая Россия», подчеркнул Головин. «В 2024 году в Народной программе партии появился отдельный блок, посвященный поддержке участников СВО и членов их семей. Кроме того, действует партийный проект «Моя карьера с Единой Россией», который помогает человеку пройти весь путь адаптации – от профориентации и переобучения до сопровождения на новом рабочем месте. Но главная задача сейчас – обеспечить, чтобы помощь доходила до каждого, независимо от того, в каком уголке страны живет боец или его семья», – отметил он.

    По словам Головина, за последнее время при участии «Единой России» на федеральном уровне принято множество законов, касающихся поддержки ветеранов специальной военной операции. Речь идет о системных решениях в сфере медицинских и социальных гарантий, трудоустройства и жилищного обеспечения, которые стали основой для оказания адресной помощи.

    Вместе с тем, считает он, ряд направлений требует дополнительного внимания. «Во-первых, это адаптация среды, например механизм обмена жильем для ветеранов с ограниченными возможностями здоровья, чтобы квартиры на верхних этажах можно было обменивать на аналогичные на первых этажах в том же районе. Во-вторых, профессиональная переподготовка под конкретные гражданские специальности. В-третьих, поддержка семей: вопросы образования детей, доступа родственников к медицинским и социальным услугам также должны оставаться в фокусе», – пояснил Головин.

    «Со стороны «Единой России» в планах – масштабировать уже запущенные инициативы, развивать региональные проекты, в том числе проект по трудоустройству «Работа для СВОих», а также продолжать работу над законодательными инициативами. При этом все новые меры должны рождаться из запросов самих ветеранов и их близких, поэтому мы активно проводим встречи и собираем обращения на местах», – заключил Головин.

    2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Праздник ведет свою историю с 1930 года. Традиционно в День ВДВ по всей стране проходят торжественные мероприятия, показательные выступления десантников, концерты и патриотические акции. Во многих городах также организуются встречи ветеранов и действующих военнослужащих Воздушно-десантных войск.

    Напомним, в Народную программу «Единой России» вошло почти 3 млн предложений. По словам главы партии Дмитрий Медведева, это превышает аналогичный показатель 2021 года.

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    2 августа 2026, 11:50 • Новости дня
    Российские военные рассказали о применении БПЛА с искусственным интеллектом

    Командир Балу сообщил об использовании дронов с ИИ на краснолиманском направлении

    Российские военные рассказали о применении БПЛА с искусственным интеллектом
    @ Минобороны России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска поражают ВСУ дронами с искусственным интеллектом на краснолиманском направлении, ориентирующимися на украинскую военную форму и номера, сообщил командир автомобильного отделения батальона беспилотных систем 71-го отдельного полка группировки войск «Запад» с позывным Балу.

    Вооруженные силы России успешно применяют дроны с искусственным интеллектом для поражения позиций противника на краснолиманском направлении, передает ТАСС. Об этом рассказал командир автомобильного отделения батальона беспилотных систем 71-го отдельного полка группировки войск «Запад» с позывным Балу.

    «Мы осуществляем подвоз провизии и боекомплекта, беспилотных систем и всего, в чем нуждается подразделение. В основном, увеличивается ударная сила, везем ударные беспилотники», – отметил военнослужащий. По его словам, главной угрозой остаются вражеские беспилотники, пытающиеся нарушить линии снабжения.

    Для борьбы с ними используются мобильные огневые группы и беспилотники типа «летающее крыло». Искусственный интеллект, встроенный в эти аппараты, настроен на распознавание военной формы и номеров противника. Ежедневно для снабжения бойцов задействуется не менее семи-восьми машин, а иногда и больше, добавил командир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов рассказал об оснащении российских беспилотников искусственным интеллектом.

    В июле операторы дронов группировки «Север» ликвидировали более 500 украинских военнослужащих под Харьковом.

    В середине прошлого месяца ивановские десантники уничтожили вражескую группу подвоза боеприпасов барражирующим боеприпасом «Ланцет».

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    4 августа 2026, 08:11 • Новости дня
    Военные разработали дрон-перехватчик «Астра-ПВО» со скоростью более 500 км/ч
    Военные разработали дрон-перехватчик «Астра-ПВО» со скоростью более 500 км/ч
    @ Виктор Антонюк/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Инженеры группировки войск «Запад» собрали уникальный БПЛА, способный уничтожать вражеские реактивные беспилотники самолетного типа на огромной скорости, сообщил представитель подразделения.

    Новую модель «Астра-ПВО» спроектировали мастера ремонтной роты 20-й общевойсковой армии группировки «Запад», передает ТАСС.

    Главная задача аппарата заключается в перехвате ударных дронов ВСУ. Максимальная скорость новинки достигает 560 км/ч.

    «Он поднимается вертикально, как FPV-дрон. Затем при работе есть три режима, когда меняется положение камеры, – вертикальный, 45 градусов и режим ракеты», – рассказал собеседник.

    Высокая скорость дает этому аппарату огромное преимущество в бою.

    Беспилотник способен уничтожать цели кинетическим ударом или использовать полноценную боевую часть. Разработчики пояснили, что скоростной потенциал перехватчика полностью раскроется после внедрения систем искусственного интеллекта.

    Существует также модификация «Астра-КЗ», предназначенная для поражения вражеской техники и укреплений. Этот вариант оснащается специальным ввинчиваемым боеприпасом от РПГ. Вскоре ударный дрон пройдет первые испытания в зоне спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западная пресса отметила появление у России реактивных беспилотников со скоростью до 500 км/ч.

    В начале июля российские военные приступили к боевым испытаниям зенитного дрона с искусственным интеллектом «Сварог про».

    Весной бойцы установили рекорд по уничтожению украинских аппаратов с помощью перехватчика «Елка».

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    4 августа 2026, 07:00 • Новости дня
    «Северяне»: Бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах

    Бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах

    «Северяне»: Бежавшие из Бакшеевки боевики ВСУ подорвались на своих минах
    @ Madeleine Kelly/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях и увидели, как ВСУ выводили сослуживцев из Бакшеевки Харьковского направления на свои же минные поля.

    «Часть военнослужащих 113 обр ТерО пытались сбежать из села Бакшеевка, однако подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях. Характерно, что группа украинских солдат следовала за коптером своего подразделения, оператор которого вывел их на минное поле», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Волчанском направлении штурмовые подразделения «Северян» продвинулись на четырёх участках до 300 метров. Стрелковые бои идут в селе Ивановка, в Бакшеевке, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Анищино (Анискино).

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и на подступах к Вольной Слободе. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 17 участках до 400 метров. Не прекращаются бои в Рыжевке, Писаревке, Марьино, посёлке Хотень, их окрестностях и в лесных массивах южнее Иволжанского.

    «Северяне» узнали, что на базе Шосткинского центра профессионально-технического образования, Шосткинского высшего профессионального училища и Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна ВСУ планируют открыть цеха по сборке БПЛА и комплектующих для нужд ВСУ.

    «Студенты училищ будут принудительно привлекаться к работам, а из бюджета региона на эти цели выделено 69,9 млн гривен», – добавили бойцы.

    За сутки, как сказано в сводке, подтвержденные потери противника составили свыше 280 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 130 в Харьковской областях).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области. ВС России начали формировать буферную зону под Сумами. Российские войска закрепились на окраинах двух сел Сумской области.

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    2 августа 2026, 10:48 • Новости дня
    Новейшая самоходка для ВДВ выдержала экстремальные перепады температур

    Новейшее САО «Лотос» для ВДВ прошло испытания экстремальными температурами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новое 120-мм самоходное артиллерийское орудие (САО) «Лотос», разработанное АО ЦНИИ точного машиностроения (ЦНИИточмаш, концерн «Калашников», входит в Ростех) для Воздушно-десантных войск, сохраняет работоспособность при температурах от -60 до +60 градусов Цельсия, а также относительной влажности воздуха до 100%, сообщили в концерне «Калашников».

    Созданное специалистами ЦНИИточмаш новейшее 120-миллиметровое орудие подтвердило заявленные характеристики в суровых климатических условиях, передает ТАСС.

    «Машина успешно прошла проверку на плавучесть на вододроме при волнении до трех баллов, на работоспособность при относительной влажности воздуха до 100% без ограничения ТТХ, а также после воздействия на нее температур +60°C и -60°C в течение шести часов. «Лотос» будет способен десантироваться из самолета ВТА, защититься от радиации при ядерном взрыве», – заявили в концерне «Калашников».

    По информации создателей, дальность стрельбы новинки штатными боеприпасами в полтора раза превышает показатели предшественника «Нона-СМ». Сейчас техника проходит государственные испытания. Кроме того, оружейники поздравили десантников с 96-й годовщиной образования войск, пожелав им стойкости и отметив их исключительное мужество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года новейшее самоходное артиллерийское орудие «Лотос» отправили на государственные испытания.

    Разработчики решили оснастить эту боевую машину системой радиоэлектронной борьбы для защиты от беспилотников.

    В феврале прошлого года концерн «Калашников» продемонстрировал данную технику на международной выставке вооружений IDEX в Абу-Даби.

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    2 августа 2026, 10:16 • Новости дня
    200 новобранцев Преображенского полка торжественно приняли военную присягу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Торжественная церемония клятвы на верность Родине объединила более 200 молодых бойцов элитного подразделения в стенах Центрального музея Великой Отечественной войны.

    В столице новобранцы 154-го отдельного комендантского Преображенского полка завершили курс начальной подготовки, передает ТАСС. Мероприятие прошло с соблюдением всех воинских традиций при участии роты Почетного караула и военного оркестра.

    «В Центральном музее Великой Отечественной войны состоялась торжественная церемония приведения к Военной присяге личного состава 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Московского военного округа. Более 200 военнослужащих, прошедших курс начальной военной подготовки, дали клятву на верность Российской Федерации и ее народу», – сообщили в пресс-службе округа.

    За ритуалом наблюдали представители власти, духовенства, ветеранских организаций и близкие призывников. После официальной части командир полка полковник Сергей Бесонов провел встречу с семьями солдат. Офицеры подробно рассказали об условиях службы, организации быта, плановых задачах подразделения и ответили на вопросы о социальных гарантиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, знаменная группа Преображенского полка открыла парад Победы на Красной площади.

    Минобороны России завершило весеннюю призывную кампанию без отправки новобранцев в новые регионы.

    За первые шесть месяцев текущего года резервные полки ведомства подготовили свыше 140 тысяч бойцов.

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    3 августа 2026, 06:44 • Новости дня
    Северный флот провел учения в Баренцевом море с комбинированным ракетным ударом
    Северный флот провел учения в Баренцевом море с комбинированным ракетным ударом
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Баренцевом море силы Северного флота отработали уничтожение корабельных группировок условного противника комбинированным ракетным ударом с использованием ракет «Калибр», «Вулкан», «Оникс» и «Гранит», сообщили в пресс-службе флота.

    «На Северном флоте состоялось учение разнородных сил по уничтожению корабельных группировок условного противника в акватории Баренцева моря», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По данным флота, была задействована корабельная ударная группа в составе фрегата «Адмирал Головко» и ракетного крейсера «Маршал Устинов», а также береговой ракетный комплекс «Бастион». Экипаж фрегата выполнил пуск крылатой ракеты «Калибр», экипаж крейсера – ракеты «Вулкан».

    Ракетный дивизион комплекса «Бастион» произвел пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты «Оникс» из позиционного района на полуострове Рыбачий. В развитие удара атомный подводный ракетный крейсер «Орел», находившийся в подводном положении, выполнил стрельбу тремя крылатыми ракетами «Гранит» по той же мишенной позиции.

    В пресс-службе подчеркнули, что район выполнения боевых упражнений был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля разнородные силы Северного флота вышли в акваторию Баренцева моря для учения по поражению корабельных группировок противника.

    В июне атомный подводный ракетный крейсер «Архангельск» в Баренцевом море выполнил пуск крылатой ракеты «Оникс» по морской цели на удалении свыше 200 километров.

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    2 августа 2026, 22:45 • Новости дня
    Львова-Белова назвала удар ВСУ по белгородской детской площадке терактом

    Tекст: Антон Антонов

    ВСУ совершили очередной террористический акт, атаковав детскую площадку в Белгородской области, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    «Очередной бесчеловечный террористический акт со стороны киевского режима. В Белгородской области в результате атаки ВСУ рядом с детской площадкой в селе Принцевка погибла 13-летняя девочка. От всей души соболезную родным», – заявила Львова-Белова в «Максе».

    В результате удара пострадали еще две девочки, девяти и семи лет. С множественными осколочными ранениями их доставили в районную больницу. Врачи оценивают состояние пациенток как средней степени тяжести и оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

    Председатель Фонда защиты детей добавила, что находится на постоянной связи с региональным детским омбудсменом Галиной Пятых. Она пожелала скорейшего выздоровления раненым и выразила поддержку их близким.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Принцевка Белгородской области при ударе украинского беспилотника по детской площадке погиб ребенок.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал убийства детей страшным военным преступлением.

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    3 августа 2026, 08:08 • Новости дня
    В России запустили производство контроллеров для дронов-перехвачиков

    Холдинг «Росэл» начал серийное производство контроллеров «Стая орлов» для дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Отечественные разработчики наладили серийный выпуск уникальных контроллеров двигателей «Стая орлов» для скоростных дронов-перехватчиков, уничтожающих вражеские аппараты прямым тараном.

    Холдинг «Росэл», входящий в структуру Ростеха, приступил к серийному выпуску контроллеров двигателей «Стая орлов», передает Telegram-канал госкорпорации.

    Оборудование разработано специально для оснащения дронов-перехватчиков, которые устраняют вражеские аппараты при помощи тарана.

    «Наш холдинг «Росэл» начал серийное производство контроллеров «Стая орлов» для двигателей дронов-перехватчиков, уничтожающих цели тараном», – говорится в сообщении разработчиков. Новое изделие способно управлять сразу четырьмя бесколлекторными двигателями, позволяя оператору отслеживать параметры и менять настройки непосредственно во время полета.

    Конструкция устройства отличается высокой скоростью работы и устойчивостью к пиковым нагрузкам. Кроме того, система обладает защитой от электромагнитных помех при использовании аппаратов в группе и оснащена цифровой подписью, предотвращающей нелицензионное копирование. По совокупности технических характеристик контроллер не имеет аналогов на отечественном рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Росэл» предупредил о росте числа атак беспилотников.

    Российские подразделения начали боевые испытания новейшего дрона-перехватчика «Сварог про».

    Армейские мобильные огневые группы получают на вооружение специализированные дроны-перехватчики «Елка».

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    4 августа 2026, 05:40 • Новости дня
    Раненые российские десантники восемь суток отбивали атаки противника

    Раненые десантники восемь суток отбивали атаки ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Бойцы штурмового отряда захватили вражеские укрепления на Ореховском направлении и более недели удерживали их, несмотря на полученные ранения и постоянные попытки прорыва, сообщило Минобороны.

    Военнослужащие гвардейского соединения Воздушно-десантных войск совершили подвиг в зоне проведения спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    Штурмовой группе приказали выбить противника из лесополосы и дождаться подкрепления.

    «Шли четыре дня, четыре ночи, дошли туда, они нас не ждали. Ну и сразу же начали шуметь», – рассказал десантник Сергей.

    Затем бойцы захватили два укрепления, однако один из напарников получил ранение. Группа немного отступила и закрепилась на новых рубежах.

    На следующие сутки трое военнослужащих заняли еще два опорных пункта противника. В течение восьми дней раненые бойцы успешно отразили три попытки контрнаступления.

    По словам штурмовика, украинские силы создали мощные трехуровневые укрытия из старых железнодорожных шпал. ВСУ также вырыли сеть скрытых тоннелей, позволяющих незаметно заходить в тыл. Для предотвращения внезапного нападения один солдат постоянно прикрывал товарищей со спины.

    За проявленный героизм на Ореховском направлении отличившихся воинов наградили орденами Мужества. Высокие госнаграды вручили десантникам в военном госпитале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем. Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ. Ветеран СВО рассказал о ночном бое с 3 тыс. солдат ВСУ на кладбище. Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев.

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    4 августа 2026, 03:20 • Новости дня
    ВС России начали формировать буферную зону под Сумами

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие приступили к созданию буферной зоны в районе населенного пункта Новая Сечь, осуществив серию результативных ударов по позициям украинских войск, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим о Сумском направлении и о районе населенного пункта Новая Сечь, то наши военнослужащие не сидели на месте и занимались формированием буферной зоны. За последние несколько суток были результативные накаты на украинские позиции в районе населенных пунктов Кияница и Храповщина», – заявил он ТАСС.

    Ранее Марочко заявлял, что российские подразделения начали закрепляться на окраинах Кияницы и Храповщины.

    Он подчеркнул, что украинская линия обороны на этом участке фронта заметно ослабла, а резервов для восполнения потерь у Киева недостаточно.

    При этом самый широкий участок буферной зоны – у сумской Юнаковки

    «Если мы говорим о формировании буферной зоны и расстояние, где противник больше всего отодвинут от государственной границы Российской Федерации, то сейчас это юнаковский участок, где у наших войск и самые большие территориальные завоевания», – сказал он.

    Напомним, что об освобождении Новой Сечи Минобороны России сообщало 29 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тыловики ВС России создали подземные склады на Сумском направлении. Российские войска закрепились на окраинах двух сел Сумской области. Россия создает новую точку давления в Сумской области.

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    3 августа 2026, 23:23 • Новости дня
    Украина пыталась получить лицензию на Patriot у администрации Байдена

    Байден отказался выдавать Украине лицензию на Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские официальные лица говорят, что у Киева был шанс решить проблему с Patriot много лет назад, но и тогда Вашингтон отверг эту идею, пишет украинская Kyiv Independent со ссылкой на украинского чиновника.

    «Украинская сторона пытается получить лицензии почти два года. Официальные лица сообщили Kyiv Independent, что если бы предыдущая администрация США одобрила это предложение, Украина уже могла бы производить ракеты-перехватчики, необходимые для защиты своих городов от участившихся российских ракетных атак», – сказано в материале.

    «Мы пытались это сделать и предлагали различные варианты, но нам просто сказали «нет» без каких-либо объяснений», – приводит РИА «Новости» слова украинского  чиновника, знакомый с ходом обсуждения.

    Киев предвидел возникновение проблемы задолго до того, как закончились ракеты Patriot, и искал способ уменьшить свою зависимость от поставок из США.

    В статье указано, что Украина обращалась с запросом и к экс-главе Пентагона Ллойду Остину и экс-советнику Белого дома по нацбезопасности Джейку Салливану, – бесполезно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WP узнала, что Украина испытывает критический дефицит ракет для Patriot. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал  низкую эффективность ПВО из-за дефицита ракет-перехватчиков. Президент США отклонил экстренный запрос Киева на предоставление 300 боеприпасов для защиты энергетической инфраструктуры.


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    4 августа 2026, 03:50 • Новости дня
    США ввели санкции против двух управлений Минобороны России

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская администрация ограничила работу ряда российских военных структур из-за обвинений в якобы распространении оружия массового уничтожения.

    Вашингтон применил новые ограничительные меры в отношении российских военных и коммерческих структур, передает ТАСС со ссылкой на Госдепартамент США.

    «24 июля 2026 года правительство США приняло меры против иностранных лиц, предусмотренные <…> законом о нераспространении [ОМУ] в отношении Ирана», – КНДР и Сирии, отмечается в документе.

    Под санкции попали Сухопутные войска, Главное ракетно-артиллерийское управление и Управление перспективных межвидовых исследований Минобороны.

    В список также включены 1061-й центр материально-технического обеспечения, две компании и пять физических лиц. Американские власти обвиняют их в передаче запрещенных технологий Ирану, Сирии и Северной Корее.

    Ограничения подразумевают полный запрет на закупку товаров и услуг у фигурантов списка. Американским ведомствам запрещено оказывать им любую поддержку или выдавать лицензии.

    Данные меры вводятся на два года с возможностью исключений по решению американского руководства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США ввели санкции против российской компании Air Cargo Pro. Украина ввела десятилетние санкции против оборонных предприятий России. В США предрекли разрушительные последствия «адских санкций» против России.

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    4 августа 2026, 01:25 • Новости дня
    Латиноамериканские картели стали отправлять боевиков на Украину для опыта

    Латиноамериканские картели отправляют боевиков на Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    В рядах ВСУ значительно увеличилось количество наемников из стран Латинской Америки, которые приезжают для получения опыта ведения боевых действий, рассказал командир одного из подразделений спецназа «Ахмат с позывным Аид.

    «Основное количество наемников на Украине – это латиноамериканцы, колумбийцы, мексиканцы. То есть сейчас преимущественно делается ставка на них», – сообщил он РИА «Новости».

    Боец добавил, что ранее на стороне Киева воевали в основном грузины и поляки, теперь иностранцы из стан Латинской Америки сменяют друг друга в рядах ВСУ, чтобы вернуться на родину с опытом боевых действий.

    По словам Аида, зимой был зафиксирован массовый заход латиноамериканских наемников в Сумскую область, где часть из них уничтожили в командном пункте.

    Киевские власти, по словам бойцов, выстроили отношения с картелями, боевики которых становятся «бесконечным ресурсом пополнения пушечного мяса».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия стала курировать латиноамериканские наркокартели на Украине. Служба внешней разведки сообщила о расширении взаимодействия киевских властей с мексиканскими наркокартелями. Семьи погибших колумбийских наемников ВСУ потребовали компенсаций от Украины.


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    4 августа 2026, 01:40 • Новости дня
    Дания увеличила срок службы в армии и нарастила войска

    Tекст: Катерина Туманова

    Около 1600 датских военнослужащих в понедельник приступили к расширенному призыву в стране, начав 11-месячный срок службы, поскольку Дания ускоряет наращивание обороноспособности под давлением проблем безопасности в Арктике и войны на Украине.

    В 2024 году Дания заявила о планах впервые расширить призыв на военную службу, включив в него женщин, и увеличить стандартный срок службы с четырех до 11 месяцев, а также увеличить число призывников с 5000 до 7500 в год к 2033 году, напоминает Reuters.

    Прибытие новобранцев совпадает с подготовкой Дании к первой в этом месяце отправке призывников в Гренландию: рота численностью более 100 солдат, которые будут служить в течение месяца, примет на себя оперативные задачи от профессиональных войск.

    Развертывание войск имеет дополнительный политический вес, поскольку президент США Дональд Трамп неоднократно пытался аннексировать  полуавтономную датскую территорию, ссылаясь на национальную безопасность.

    Это требование, категорически отвергают правительства Гренландии и Дании. На прошедшем в июле саммите НАТО в Анкаре премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна готова защищать каждый дюйм территории, входящей в военный альянс, «включая нашу собственную».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Дании отказалась продавать Гренландию США. Трамп назвал исторической глупостью возврат Гренландии Дании. Датские и гренландские переговорщики на секретной встрече в Вашингтоне отказались  уступать суверенитет над этой территорией.

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