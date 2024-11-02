  • Новость часаПомогавшего российским военным американца вывезли с территории ВСУ
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    Заявления Трампа о России показывают, что дело плохо
    Кадыров отменил приказ не брать в плен бойцов ВСУ
    Военный эксперт назвал три главные проблемы при освобождении Курахово
    Медведев предсказал крах доллара и экономический хаос
    Российские войска освободили Кураховку в ДНР
    Элитные части ГУР Украины отступили из Часова Яра
    В Киеве прогремела восьмая за сутки серия взрывов
    Лавров: Украина теряет территории из-за срыва договоренностей
    Идеолог РДК призвал распустить Легион «Свобода России» после гибели Дадина
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Россия и Запад обречены на взаимное непонимание

    Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС готов превратить Украину в рай для мигрантов из Азии и Африки

    Украину могут застроить западными военными базами даже без ее вступления в ЕС и НАТО. Ее дерусифицируют и превратят в пропагандистский центр по борьбе с Россией. Да еще и мигрантов с Ближнего Востока и из Африки могут туда переселить, чтобы они портили нам жизнь еще больше.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запад превращается в общество выживших из ума стариков

    Капитализм победил физическую смерть, но с душевной, умственной, ментальной смертью он не может справиться. За деньги можно купить новое тело, но не душу.

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    2 ноября 2024, 15:42 • Новости дня

    САО «Лотос» решили оснастить системой РЭБ против дронов

    САО «Лотос» оснастят системой РЭБ для защиты от дронов

    Tекст: Денис Тельманов

    САО «Лотос», предназначенное для воздушно-десантных войск, оснастят системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты от дронов, что не предусматривалось в изначальном техническом задании.

    Как сообщает ТАСС, для самоходного артиллерийского орудия «Лотос» отбирается оптимальное средство радиоэлектронной борьбы для защиты от беспилотников. Это решение не было включено в начальное техническое задание, поскольку в момент его разработки беспилотные летательные аппараты не рассматривались как угроза.

    Президент концерна «Калашников» Алан Лушников заявил, что сейчас, параллельно с государственными испытаниями, идет отбор наилучшего технического решения для интеграции в конструкцию. Это позволит обеспечить защиту от дронов к моменту завершения государственных испытаний и выхода на серийное производство.

    «Изначально в техническом задании этого не было предусмотрено, потому что на момент постановки о беспилотниках, как об угрозе, никто не думал, их тогда и не было. Сейчас мы параллельно с проведением госиспытаний отбираем наилучшее техническое решение, чтобы к завершению госиспытаний и выходу на серию у нас было соответствующее решение. И мы его ввернем в конструкцию», – сказал Лушников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» впервые представил на полигоне работу дымовой гранаты РДГ-У, предназначенной для маскировки от тепловизоров и защиты от высокоточного оружия. Концерн «Калашников» также презентовал на выставке «Интерполитех» дроны, протестированные в зоне спецоперации, включая модели «Каракурт», «Голиаф» и «Скат 350 М». Российский Военно-морской флот испытывает новый способ борьбы с безэкипажными катерами противника на Черноморском театре военных действий, где авиация играет ключевую роль в обороне.

    2 ноября 2024, 08:55 • Новости дня
    Названы цели российских авиаударов в Киеве и области

    Подполье: Взрывы под Киевом поразили технику ВСУ и базу наемников

    Названы цели российских авиаударов в Киеве и области
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В результате пяти взрывов в районах Киева были поражены место хранения техники ВСУ и пункт дислокации наемников, а также объекты вблизи аэропорта Борисполь и Вышгорода, заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Пять взрывов прогремели в Киеве и области, сообщает РИА «Новости».

    Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что были поражены место хранения техники вооруженных сил Украины и пункт дислокации наемников. Эти объекты находились как в самом Киеве, так и в его пригородах.

    Ранее украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Киеве и Киевской области в ночь на субботу. По словам Лебедева, было зафиксировано пять взрывов в этой зоне. Один из ударов пришелся на место хранения техники, а другой – на пункт временной дислокации, где находились наемники и так называемые бандеровцы. Наемники выполняли функции офицеров и занимались распределением подразделений.

    Кроме того, пророссийское сопротивление сообщило о поражении объектов в районе аэропорта Борисполь, находящегося под Киевом, а также в районе Вышгорода.

    Напомним, в Киеве произошел взрыв, информация об этом появилась в местных СМИ.

    В четверг вечером в Одессе нанесли удар по объекту, где производились беспилотники с использованием недавно привезенного суперсовременного станка. До этого в Сумах был нанесен удар по 20 единицам военной техники с иностранными инструкторами.

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    1 ноября 2024, 18:02 • Новости дня
    Минобороны официально подтвердило удар по центру управления дронами ВСУ

    Российские военные нанесли удар по зданиям Генштаба и складам ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные поразили объекты ВСУ, включая центр управления дронами и склады боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.

    Министерство обороны РФ сообщило о проведении удара по зданию Генштаба вооруженных сил Украины, где находился центр управления беспилотными летательными аппаратами. Как передает «Газета.Ru», российские силы также атаковали цеха производства и места хранения ударных дронов, склады боеприпасов и горючего.

    Кроме того, были поражены позиции подразделений ВСУ и иностранных наемников. Ведомство уточняет, что за прошедшую неделю Вооруженные силы РФ осуществили 44 групповых удара по украинским объектам. Атаки были направлены на аэродромы и энергетические объекты, обеспечивающие военно-промышленный комплекс Украины.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины и центру управления беспилотными системами генерального штаба ВСУ.

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    1 ноября 2024, 21:33 • Видео
    Трамп: Я разъединю Россию и Китай

    Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

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    2 ноября 2024, 06:19 • Новости дня
    Под натиском России отряды ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР

    Стало известно о ликвидации очагов сопротивления ВСУ в Трудовом, Ильинке и Степановке в ДНР

    Под натиском России отряды ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военные прекратили сопротивление и начали массово сдаваться в плен в населенных пунктах Трудовое, Ильинка и Степановка. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По словам Рогова, украинские солдаты, которые не успели покинуть эти территории, сдаются в плен. «Очагов сопротивления в этих местах нет. Первый населенный пункт – это село Трудовое, находящееся на стыке Южно-Донецкого и Времевского направлений. Оно находится севернее Богоявленки. Продвижение российских войск на этом участке составило около трех километров вглубь. Два других населенных пункта находятся близко друг к другу – Ильинка и Степановка. Они расположены на северном берегу реки Волчьей, в пригороде Курахово», – приводит ТАСС слова Рогова.

    Накануне Рогов сообщил, что российские войска освободили 20 квадратных километров между населенными пунктами Богоявленка и Новоукраинка. Эти продвижения способствовали окружению и последующей капитуляции украинских военных в данных районах.



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    2 ноября 2024, 01:26 • Новости дня
    Трамп после победы на выборах намерен потребовать от России отвести войска
    Трамп после победы на выборах намерен потребовать от России отвести войска
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае своего переизбрания может потребовать от России отвести войска до инаугурации, заявил экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

    По словам Волкера, в случае победы на выборах Трамп может позвонить президенту России Владимиру Путину и попросить об этом до 20 января, когда традиционно проходит инаугурация президента США, передает ТАСС.

    Кроме того, дипломат отметил важность подготовки к событиям после 2025 года, когда активные боевые действия потенциально могут завершиться. «Задумываться об этом нужно уже сейчас», – добавил он.

    Напомним, 28 октября FT сообщила, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает переосмысление Минских соглашений с механизмами принуждения.


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    2 ноября 2024, 00:06 • Новости дня
    Ракетный удар разрушил здание управления полиции в Харькове

    В результате удара по зданию управления полиции в Харькове погиб полковник, 26 человек получили ранения

    Ракетный удар разрушил здание управления полиции в Харькове
    @ t.me/UA_National_Police

    Tекст: Максим Попов

    В результате ракетного удара по управлению полиции в Харькове погиб полковник, пострадали 26 сотрудников, управление использовалось как база неонацистского формирования «Кракен».

    По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, здание управления полиции в Харькове использовалось боевиками неонацистского формирования «Кракен» как база передислокации и штаб территориального центра комплектования, передает РИА «Новости».

    Национальная полиция Украины подтвердила, что вечером в пятницу по административному зданию в Харькове был нанесен ракетный удар. Удар пришелся по управлению полиции и находящимся рядом постройкам. Сообщалось о двух ракетах, которые поразили цель.

    Напомним, 28 октября был нанесен удар по зданию Госпрома, расположенного в центре Харькова. В результате были разрушены несколько этажей здания, повреждения получили окна в близлежащих зданиях.

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    2 ноября 2024, 05:25 • Новости дня
    Потери ВСУ на юге Украины за сутки превысили 950 человек

    Южная группировка войск уничтожила до 950 украинских военных за сутки

    Tекст: Максим Попов

    В зоне ответственности Южной группировки войск потери ВСУ составили до 950 военнослужащих, бронетранспортер, автомобили и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», говорится в сообщении Минобороны.

    По словам старшего офицера пресс-центра Сергея Румянцева, помимо личного состава и техники, украинская сторона утратила полевой склад с боеприпасами. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены одна 155-мм гаубица М777, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30, передает ТАСС.

    Напомним, накануне военный блогер Руслан Татаринов заявил, что общие потери ВСУ по некрологам составляют 524 тыс. человек, однако эта цифра может быть занижена.

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    2 ноября 2024, 13:54 • Новости дня
    Военный эксперт назвал три главные проблемы при освобождении Курахово

    Военный аналитик Рожин: Вместе с Курахово ВСУ потеряют последний важный укрепрайон на Южно-Донецком направлении

    Военный эксперт назвал три главные проблемы при освобождении Курахово
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вместе с Курахово ВСУ потеряют важный укрепрайон на Южно-Донецком направлении. Освобождение города серьезно улучшит ситуацию в южных районах ДНР, позитивно скажется на логистике российских войск, а также откроет различные опции для дальнейшего наступления, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее российские войска подошли к пригороду Курахово.

    «Российская армия предпринимает комплекс мер: с одной стороны, оказывается давление на само Курахово с востока, но при этом ведет наступление на разных участках. Противник либо отступит, либо будет окружен», – отметил военный аналитик Борис Рожин. Он рассказал об оперативной обстановке на этом участке фронта.

    Так, по его данным, ВС России продвинулись к северу от Ясной Поляны, а также от Богоявленки к Трудовому. «После того как будет зачищен карман, который образовался между Новоукраинкой, Шахтерским и Ясной Поляной, стоит ожидать движения далее на север, в том числе в направлении трассы на Курахово», – уточнил собеседник.

    ВС России также наступают на Курахово с юго-восточной стороны от Угледара. Рожин прогнозирует скорое начало боев за Елизаветовку. Он отметил, что с юго-востока от Курахово частично занята Антоновка, а на восточных окраинах Курахово идут бои со стороны Островского. «Наши войска расширяются на юг от Максимильяновки, и можно ожидать, что они более плотно подойдут к Курахово. Причем ставка будет делаться именно на фланговые действия», – считает аналитик.

    «На севере после освобождения Кураховки наши войска продвигаются вдоль Кураховского водохранилища. Продолжаются бои за Новоселидовку. Там Российская армия нажимает со стороны поселка Цукурино. То есть ставится задача обойти Кураховское водохранилище с запада и выйти к трассе», – указал спикер.

    «Таким образом, получаются своеобразные клещи: одна клешня идет от Цукурино, а вторая – со стороны Шахтерского и Ясной Поляны. Цель выйти к трассе, на которой «висит» Курахово, и либо перерезать ее, либо взять хотя бы под огневой контроль, чтобы вся группировка противника попала в оперативное окружение», – пояснил Рожин.

    По оценкам эксперта, Кураховский выступ будет срезан до конца осени. Впрочем, уточняет он, сроки освобождения территорий на этом участке будут зависеть от того, какое сопротивление окажет противник. «ВСУ делают сейчас ставку на удержание Красноармейска (Покровска) и Мирнограда. Они также будут пытаться затягивать боевые действия в Курахово. Но без вливания серьезных резервов им будет проблематично удерживать город», – отметил собеседник.

    Между тем вместе с Курахово ВСУ потеряют последний важный укрепрайон на Южно-Донецком направлении, подчеркнул Рожин. Для ВС России освобождение этого населенного пункта имеет большое значение. «Так, это серьезно улучшит ситуацию в южных районах ДНР. Кроме того, более активно заработает железная дорога, что позитивно скажется на логистике наших войск», – пояснил спикер.

    Освобождение Курахово также открывает различные опции для дальнейшего наступления Российской армии. «Мы выровняем фронт, и это позволит сконцентрировать силы для дальнейшего давления. Западнее Курахово есть большой укрепрайон в районе Великой Новоселовки. Но к северу от этого населенного пункта достаточно разряженное пространство без серьезных фортификаций и индустриальной застройки, за которую противник мог бы цепляться. Соответственно, в дальнейшем появится возможность в рамках общего наступления к югу от Красноармейска продвигаться в том числе в северные районы Запорожской и юго-восточные районы Днепропетровской областей», – считает аналитик.

    Что касается освобождения Курахово, то ВС России столкнутся с рядом трудностей. Одна из них – это распутица. «Сейчас места не везде проходимые, и это несколько затрудняет продвижение. Другая проблема – большое количество дронов, которые использует противник. Это сковывает активность механизированных соединений. Третья проблема заключается в том, что к югу от Курахово есть достаточно серьезные фортификационные сооружения, включая подземные бункеры, которые создавались в течение длительного времени», – пояснил собеседник.

    «С другой стороны, на некоторых участках оборона ВСУ уже носит очаговый характер. Это, конечно, облегчает ситуацию для нашего наступления. Но говорить о том, что освобождение Курахово будет легкой прогулкой, не приходится. Оборону именно проломают. На текущий момент это удается делать, что приводит к оперативным результатам», – заключил Рожин.

    Ранее российские войска подошли к ближайшему пригороду подконтрольного ВСУ города Курахово. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, ВС России наращивают успех, оттесняя противника к западной границе ДНР.

    «Наши войска вошли в село Трудовое южнее Курахово, а также в Ильинку и Степановку, которые находятся на северном берегу реки Волчья в ближайшем пригороде Курахово», – рассказал РИА «Новости» Рогов, добавив, что в трех населенных пунктах уже идет зачистка и подавление последних единичных очагов сопротивления противника.

    Как сообщил в среду в эфире Первого канала советник главы ДНР Игорь Кимаковский, ВСУ начали отводить силы из Курахово – города к западу от Марьинки и Красногоровки, имеющего оперативно-стратегическое значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. В более дальней перспективе взятие Курахово открывает путь на запад и юго-запад.

    Ранее на Украине заговорили об обрушении фронта в Донбассе и пожаловались на нехватку боеприпасов, дефицит резервов и разбалансировку управления. Как отмечают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, Россия применила каскадное наступление и совершила прорывы в нескольких местах, но об эффекте домино пока говорить преждевременно.

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    1 ноября 2024, 17:21 • Новости дня
    Мединструктор объяснила жалобы бойцов на «китайские турникеты»

    Мединструктор Воронина: Некачественные средства первой помощи убивают не меньше, чем противник

    Мединструктор объяснила жалобы бойцов на «китайские турникеты»
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Остановить кровотечение при помощи жгута или турникета – не так сложно. Другое дело, когда в критический момент из-за низкого качества средство выходит из строя, сказала газете ВЗГЛЯД инструктор по тактической медицине Мария Воронина, комментируя жалобы военных на «китайские турникеты».

    «Я часто слышу жалобы на кровоостанавливающие турникеты китайского производства. У них действительно не то качество. Во-первых, хорошее средство не может быть слишком дешевым. У плохих изделий рвутся ленты и стропы, ломаются воротки и пряжки», – пояснила Мария Воронина, старший инструктор Школы первой помощи «Красная зона».

    «Человек, который в моменте надеется на имеющееся у него средство, не может оказать себе помощь. Мне кажется, ничего страшнее быть не может. По сути, наложить турникет не так сложно. У меня много случаев, когда ребята даже сами выходили и выползали, иногда тратя на это сутки и грамотно сохраняя себе жизнь», – указала она.

    «Но какая бы хорошая ни была подготовка, если средство выходит из строя – это ужасно. К нам неоднократно привозили ребят, которые вытекли (потеряли критическое количество крови – прим. ВЗГЛЯД) из-за некачественных и сломанных жгутов и турникетов. Такие вещи убивают не меньше, чем противник», – добавила спикер.

    «Сложно словами объяснить, каким должен быть качественный турникет. Его надо подержать в руках и понять это. Есть проверенные фирмы. В частности, мы работаем с одной из отечественных компаний, где ребята постоянно дорабатывают средства на основе обратной связи с фронта. Также есть китайский производитель, но там очень жесткий контроль качества», – заметила эксперт.

    Ранее инструктор по тактической медицине Мария Воронина в интервью газете ВЗГЛЯД рассказала, как правильно оказать себе помощь, какие средства самопомощи считаются наиболее качественными, что должен уметь боец и в чем заключаются основы тактической медицины. Интервью доступно на RuTube, YouTube и в Дзене.

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    2 ноября 2024, 13:50 • Новости дня
    Элитные части ГУР Украины отступили из Часова Яра

    Элитные части ГУР и СБУ Украины отступили из Часова Яра под огнем ВС России

    Элитные части ГУР Украины отступили из Часова Яра
    @ REUTERS/Maksim Levin

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Элитные подразделения Главного управления разведки и Службы безопасности Украины покинули Часов Яр, поскольку все подъезды к городу находятся под огневым контролем российских вооруженных сил, оставив город под защитой мобилизованных солдат.

    Элитные подразделения Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и Службы безопасности Украины (СБУ) были вынуждены отступить из Часова Яра из-за огневого контроля со стороны Вооруженных сил России, передает ТАСС. Как сообщил начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча, ситуация для украинских сил в городе ухудшается с каждым днем. Главная транспортная артерия, обеспечивавшая снабжение Часова Яра, превратилась в «дорогу смерти», а подъездные пути остаются опасными.

    По словам Чукчи, украинские силы уже сосредоточили наиболее ценную артиллерию за пределами города. Туда же были выведены беспилотные летательные аппараты и элитные подразделения ГУР и СБУ. Несмотря на отступление этих элитных частей, Часов Яр удерживают мобилизованные украинские солдаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска усилили натиск на ВСУ в Часовом Яре и Клещеевке, в результате чего взяли под огневой контроль транспортную развязку ВСУ в Часовом Яре, а также российские БПЛА сожгли укрепления ВСУ под Часовым Яром зажигательными боеприпасами.

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    2 ноября 2024, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили Кураховку в ДНР и Першотравневое в Харьковской области
    Российские войска освободили Кураховку в ДНР и Першотравневое в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате наступательных действий группировки «Центр» освобождена Кураховка в Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того отражены пять контратак подразделений ВСУ. Было нанесено поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 35-й бригады морской пехоты, 59-й мотопехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 101-й и 109-й бригад теробороны около Дзержинска, Калиново, Вознесенки, Сухой Балки и Дружбы в ДНР сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ потеряли до 535 военнослужащих, бронетранспортер, три бронемашины, боевую машину РСЗО «Град», 152 мм самоходную артустановку «Дана», 152 мм гаубицу «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122 мм гаубицу Д-30.

    В результате успешного наступления группировки «Запад» освобождено Першотравневое в Харьковской области, сообщил Конашенков.

    Также нанесено поражение подразделениям 1-й бригады нацгвардии, 3-й штурмовой, 14-й, 44-й, 116-й механизированных бригад ВСУ поблизости от Петропавловки, Голубовки Харьковской области, Стельмаховки, Надии Луганской народной республики, Серебрянского лесничества.

    ВСУ при этом потеряли до 470 военнослужащих, танк, два американских бронетранспортера М113, польскую 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab, американскую 122 мм гаубицу М198, 152 мм орудие Д-20, три 122 мм гаубицы Д-30, британское 105 мм орудие L-119, две станции РЭБ «Анклав-Н». Уничтожены два склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделениями группировки «Север» на Харьковском направлении было нанесено поражение формированиям 42-й механизированной, 71-й егерской бригад ВСУ, 107-й, 116-й и 129-й бригад теробороны у Глубокого, Волчанска, Строевки и Перовского Харьковской области. Отражена контратака штурмовой группы 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Уничтожен полевой склад боеприпасов. При этом потери противника составили до 60 военнослужащих.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение. Ими было нанесено поражение формированиям 24-й, 72-й, 33-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ рядом с Часовым Яром, Елизаветовкой, Курахово и Дальним ДНР. Отражена контратака штурмовой группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ, заявили в Минобороны.

    Потери ВСУ при этом составили до 800 военнослужащих, польская 155 мм самоходная артустановка Krab, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что морпехи Краснодарско-Харбинской бригады освободили Шахтерское и Новоукраинку в ДНР. А днем ранее ВС России взяли под контроль населенный пункт Кругляковка в Харьковской области.

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    2 ноября 2024, 14:12 • Новости дня
    В Киеве прогремела восьмая за сутки серия взрывов

    Украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве произошла восьмая за сутки серия мощных взрывов, сообщили украинские СМИ.

    В Киеве уже восьмой раз за сутки произошла серия мощных взрывов. Власти сообщили, что в столице работает система противовоздушной обороны, подробности инцидентов пока не разглашаются, передает ТАСС.

    По данным городской военной администрации, в Киеве действует воздушная тревога, также сигнал тревоги звучит в Киевской и Полтавской областях.

    Ранее в результате пяти взрывов в районах Киева были поражены место хранения техники ВСУ и пункт дислокации наемников, а также объекты вблизи аэропорта Борисполь и Вышгорода.

    Также была опубликована фотография, на которой запечатлена частично разрушенная крыша здания Генштаба ВСУ в Киеве после падения обломков беспилотника.

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    2 ноября 2024, 14:28 • Новости дня
    Помогавшего российским военным американца вывезли с территории ВСУ
    Помогавшего российским военным американца вывезли с территории ВСУ
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силовики вывезли американского гражданина Дэниэла Мартиндейла из зоны боевых действий на Украине, где он помогал Российской армии, передавая координаты украинских военных объектов.

    Российские силовики 27 октября вывезли Мартиндейла с подконтрольной ВСУ территории, где он находился с 11 февраля 2022 года, передает РИА «Новости».

    Известно, что он передавал сведения о местоположении украинских военных объектов российским силовикам. Его информация способствовала нанесению ударов по инфраструктуре и технике ВСУ. В частности, в штабе обороны ДНР отмечали, что именно американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка в конце октября.

    «Нужно благодарить солдат 29-й армии, которые пересекли линию фронта, чтобы эвакуировать меня, они действовали очень профессионально. Было много угроз со стороны украинских БПЛА, шел артиллерийский обстрел, но в итоге я был эвакуирован на российскую территорию», – рассказал Мартиндейл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американец на протяжении двух лет передавал разведданные российской стороне, сыграв важную роль в штурме населенного пункта под Угледаром.

    Также Мартиндейл обвинил США в терактах 2001 года.

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    2 ноября 2024, 12:09 • Новости дня
    Лавров назвал неразумным и недальновидным руководство Украины

    Лавров: Руководство Украины нельзя назвать разумным и дальновидным

    Лавров назвал неразумным и недальновидным руководство Украины
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Русофобское руководство Украины нельзя считать разумным и дальновидным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии XVI Ассамблеи Русского мира.

    «Этот режим не только является русофобским, но еще и не сильно умным, я бы так сказал», – заявил Лавров, передает ТАСС.

    Лавров добавил, что люди, управляющие и руководящие Украиной, едва ли могут претендовать на звание разумных и дальновидных политиков.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина теряет территории из-за срыва договоренностей Киевом.

    Также Сергей Лавров назвал «план победы» Зеленского шизофреническим.

    Президент России Владимир Путин заявил, что поведение украинской верхушки является очень иррациональным.

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    2 ноября 2024, 04:41 • Новости дня
    Морпех рассказал о деморализации и дезертирстве в рядах ВСУ в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военные в Курской области часто покидают позиции из-за наступления российских морпехов, отметил офицер ЧФ с позывным Клинцы.

    По его словам, на пути продвижения российских войск к Судже в Курской области  украинские военные часто оставляют свои позиции. «Противник очень сильно деморализован. Он знает, что наступают морские пехотинцы», – приводит РИА «Новости» слова морпеха.

    Офицер подчеркнул, что  отряды ВСУ оказывают сопротивление, но настроены менее решительно, чем ранее. Он отметил, что деморализация в рядах ВСУ связана с пониманием солдатами безысходности их положения и отсутствием поддержки. Это, по мнению Клинцы, приводит к частым случаям дезертирства и оставлению позиций.

    Напомним, ранее морпехи сообщили о дистанционном минировании ВСУ с помощью беспилотников. До этого стало известно, что российские войска сорвали ротацию ВСУ в Курской области

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    1 ноября 2024, 23:18 • Новости дня
    Медведев предсказал гибель США из-за высокомерия

    Дмитрий Медведев заявил о пагубности высокомерия и агрессии США на мировой арене

    Медведев предсказал гибель США из-за высокомерия
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Высокомерие и агрессивная политика США могут привести их к гибели, если они не изменят свое поведение, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, США рано или поздно могут пострадать из-за своего высокомерия и агрессивного поведения на международной арене. «Они привыкли всех ломать через колено. Они исходят из принципа исключительности своих интересов. Это большая ошибка. Знаете, я так скажу, это их когда-нибудь погубит просто», – приводит слова зампреда Совбеза RT.

    Также он подчеркнул, что если бы у США и других западных стран было достаточно мудрости для заключения с Россией договора о безопасности, то, возможно, специальная военная операция на Украине не была бы необходима. Медведев выразил уверенность, что политика, основанная на принципах исключительности и диктата, в конечном итоге, может обернуться против самого Вашингтона.

    До этого Медведев предупредил о риске третьей мировой войны из-за вступления Украины в НАТО, а также назвал Бориса Джонсона опасным фриком.

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