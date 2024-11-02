«Калашников» показал работу защищающих от высокоточного оружия гранат

Tекст: Алексей Дегтярев

Демонстрация прошла на полигоне Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш), передает ТАСС.

Граната предназначена для маскировки военнослужащих и техники в инфракрасном диапазоне, что делает ее эффективной против тепловизионных прицелов и высокоточного оружия.

Во время демонстрации граната показала способность быстро создавать дымовую завесу, которая достигается благодаря тепловым зонам с высокой температурой и повышенной парусностью. Используемые горящие плоские пироэлементы плавно оседают в воздухе, усиливая эффект маскировки.

РДГ-У разработана специалистами ЦНИИточмаш и запатентована. Граната включает дымообразующий состав, который может действовать как мгновенно, так и медленно, поддерживая завесу. Две секции с перфорированной перегородкой позволяют быстро и длительно подпитывать дымовую завесу, защищая от тепловизоров и теплового наведения.

До этого «Калашников» представил на выставке «Интерполитех» в Москве дроны, которые прошли тестирование в зоне специальной военной операции на Украине. На мероприятии презентовали модели «Каракурт», «Голиаф» и «Скат 350 М», которые заметно отличаются своими характеристиками и возможностями.

Также концерн заключил первый экспортный контракт на поставку дронов-камикадзе «Куб», предназначенных для поражения бронетехники и живой силы противника.