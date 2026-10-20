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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему сейчас надо говорить о Кубе

    После неудавшегося американского топливного блицкрига Куба исчезла из мировых СМИ – словно по мановению волшебной палочки, которая находится в руках у шефа Госдепартамента, способного дирижировать честными международными медиа.

    14 комментариев
    20 октября 2026, 06:27 • Новости дня

    Белоусов поздравил военных связистов с профессиональным праздником

    Министр обороны Белоусов поздравил военнослужащих с Днем военного связиста

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, ветеранов и работников предприятий с Днем военного связиста.

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, ветеранов и работников предприятий с Днем военного связиста, сообщает Минобороны.

    На протяжении всей истории существования войск связи их личный состав с честью выполняет свой служебный долг, неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и верность Отечеству.

    «Современное поколение воинов-связистов успешно осваивает новейшие информационные технологии и системы, эффективно решает задачи по обеспечению устойчивой связи на линии боевого соприкосновения и в штабах в ходе спецоперации», – подчеркнул Белоусов.

    Глава военного ведомства пожелал бойцам крепкого здоровья и новых побед на благо Родины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее четверо военных связистов получили звание Героя России за подвиги в ходе спецоперации на Украине. Также Белоусов поручил обеспечить качественную подготовку фондов Минобороны к зиме. Кроме того, министр наградил группировку «Центр» орденом Суворова за массовый героизм.

    19 октября 2026, 15:02 • Новости дня
    Комбат рассказал о ликвидации четырех военных ВСУ двумя морпехами в Доброполье
    Комбат рассказал о ликвидации четырех военных ВСУ двумя морпехами в Доброполье
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое российских бойцов уничтожили в Доброполье четырех военных ВСУ, которые общались с ними по-русски и не поняли, что перед ними военнослужащие России, сообщил командир десантно-штурмового батальона 61-й бригады морской пехоты Гриша Степанян.

    «Зашли, закрепились, буквально через полчаса заходят четыре военнослужащих ВСУ. Моих было двое, их четверо. По-русски с ними общаются, то есть проблем не было. Ну и наши поняли, что это противник, и вдвоем отработали четверых», – заявил он в сюжете телеканала «Звезда», передает ТАСС.

    В передаче отмечалось, что морпехи 61-й бригады и 177-го полка заходили в Доброполье с востока. Степанян рассказал, что в штурме участвовали более 100 штурмовых групп. Главный упор делался на шахтах, где украинские военные оборудовали укрепленные позиции. Сначала по ним наносили удары авиабомбами и «Геранями», после чего в дело вступала пехота.

    Вслед за штурмовиками шли операторы дронов: они выставляли антенны для управления беспилотниками, иногда забираясь на терриконы для улучшения связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сообщалось, что морпехи при освобождении Доброполья общались записками для секретности.

    В воскресенье комбат рассказал, как удалось добиться успеха в освобождении этого населенного пункта.

    В августе военный эксперт Андрей Марочко сообщил о начале боев за освобождение Петровки в ДНР.

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    19 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Ветеран СВО: «Путинские удары» дают эффективный результат

    Ветеран СВО Пророков: Путинские удары дают эффективный результат

    Удары российской армии по украинским объектам приносят результат, они должны постепенно привести к демилитаризации Украины и снижению ее военного потенциала, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Костромской области Иван Пророков.

    «Удары по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, являющимся крупными энергетическими объектами Киева, приводят к серьезным перебоям в обеспечении города электроэнергией и теплом. Это неизбежно вызовет масштабные отключения и будет так или иначе влиять на работу критической инфраструктуры, промышленности», – пояснил ветеран.

    Он также рассказал, что ВСУ используют торговые центры для военных целей, они могут быть местами хранения вооружений и БПЛА. По словам Пророкова, торговый центр Cosmo Multimall используется ВСУ для скрытых военных нужд, размещения персонала и оборудования.

    «Украинские военные прячутся за гражданскими объектами, чтобы любое противодействие этому могло быть расценено как акт атаки на мирное население, хотя к мирному населению такие объекты отношения не имеют и уж точно не способствуют мирному урегулированию конфликта», – отметил военный.

    НПО «Экософт» как научно-производственное предприятие, несомненно, может быть связано с разработкой или производством технологий, имеющих военное применение. Это связано с тем, что всё на данный момент на Украине концентрируется исключительно на том, чтобы искать новые пути для проявления агрессии, указал руководитель ветеранской ассоциации.

    Кроме того, добавил Пророков, уничтожение пунктов управления беспилотниками в Запорожской области является прямой мерой по нейтрализации возможности ВСУ использовать дроны для ведения разведки, нанесения ударов или других военных операций. Это снижает угрозы беспилотников для российских сил на фронте.

    «Путинские удары» дают эффективный результат и способствуют наступлению российской армии. Русские никогда не проявляют агрессию без необходимости, так было во все времена, мы воюем только с целью защиты своей территории или защиты мирного населения. Так было всегда, так происходит и в этот раз», – заключил ветеран.

    Напомним, ранее российские войска нанесли массированный удар по Киеву, поразив логистический узел и локомотивное депо, используемые для производства и хранения БПЛА и ракет.

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    20 октября 2026, 08:02 • Новости дня
    ВС России поразили четыре сухогруза с оружием для ВСУ
    ВС России поразили четыре сухогруза с оружием для ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ходе ночных ударов беспилотниками поразили логистическую и портовую инфраструктуру на Украине, а также четыре морских сухогруза, перевозивших военные грузы, сообщило Министерство обороны.

    Удары наносились беспилотными летательными аппаратами по объектам логистики и портовой инфраструктуры Украины, а также судам, работающим в интересах ВСУ, указало ведомство в Max.

    В Одесской области в порту Рени были поражены три сухогруза, которые выгружали военные и двойные грузы для ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры. Кроме того, на переходе в порт Одессы было поражено еще одно судно, доставлявшее военные грузы.

    В Хмельницкой области удар пришелся по логистическому центру «Гранд импорт» в Хмельницком, а в Волынской области – по транспортно-логистическому центру в Ковеле. Оба объекта использовались для хранения грузов военного и двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВС России нанесли массированный и семь групповых ударов. Военные поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ. В четверг российские дроны поразили следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для украинских военных.

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    19 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    Киев заявил об отсутствии разведданных о ночных пусках баллистических ракет
    Киев заявил об отсутствии разведданных о ночных пусках баллистических ракет
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Начальник пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что украинские военные в очередной раз не получили предупреждение о первой волне пусков баллистических ракет.

    Украинские военные не получили данные о первой волне пусков баллистических ракет, которая произошла 18 октября в 23:00, при этом информация о последующих пусках Киеву была предоставлена, рассказал в эфире телеканала «Новости. LIVE» начальник пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, чьи слова приводит ТАСС.

    «Действительно, предупреждения, о которых мы говорим, они были, но ситуация была такая же, как и в предыдущие разы. Были [предупреждения] ночью около трех часов. Если говорить о 23 часах, то там предупреждения не было. <…> Рассчитываем не только на партнеров, но и на собственные силы», – заявил он.

    Об аналогичном случае Игнат уже сообщал 14 октября. Тогда украинская сторона осталась без данных о пусках баллистических ракет в ночь на 14 октября, но получила информацию о последующих атаках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США опровергли прекращение передачи разведданных Украине.

    В прошлую среду Владимир Зеленский сообщил о предупреждении Вашингтона об остановке предоставления информации.

    В тот же день появилась информация, что украинские войска лишили разведданных из-за хамства руководства страны.

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    20 октября 2026, 06:35 • Новости дня
    Финские спутники собрали базу целей для ударов Украины по России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Финско-американские радиолокационные спутники-разведчики ICEYE-X36 используются для формирования банка целей Вооруженных сил Украины, заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    Спутники-разведчики применяются для наведения украинских дальнобойных дронов при нанесении ударов по территории России. «Де-факто – это группировка микроспутников-разведчиков, которая обеспечивает набор широких данных дистанционного зондирования Земли, в том числе позволяет обеспечить наблюдение перемещений военной техники, а также поддержку логистики и разведывательных задач в интересах ВСУ», – заявил Степанов ТАСС.

    По словам эксперта, компанию ICEYE часто ошибочно называют исключительно финской. Он пояснил, что хотя оператором выступает Финляндия и там же находится центр управления, пусковые возможности обеспечивает SpaceX. Степанов добавил, что ICEYE снабжала украинское командование результатами дистанционного зондирования Земли с первых дней спецоперации.

    Ранее сообщалось о сближении российского аппарата «Космос-2612» с радиолокационным спутником ICEYE-X36 на высоте 550–560 км.

    Кроме того, Степанов напомнил о приоритетной задаче Евросоюза по созданию собственной независимой спутниковой разведки. В рамках ключевой программы IRIS2 планируется вывести на орбиту около 290 аппаратов, на реализацию этого проекта выделено 10 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет». В тот же день в Киеве назвали эти спутники главной угрозой для ВСУ. Сенатор Марко Рубио отверг причастность Белого дома к сбоям в работе системы Starlink на Украине.

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    19 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожский Омельник
    Российские войска освободили запорожский Омельник
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Омельник в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Омельник в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Они нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты у Коломийцев, Подгавриловки, Ивановки в Днепропетровской области, Вольнянки и Желтой Кручи в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 165 военнослужащих и бронемашину.

    Подразделения группировки «Север» заняли выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ около Высокого, Избицкого, Великого Бурлука и Томаховки в Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Суходолом, Сенным и Гнилицей.

    Противник при этом потерял свыше 230 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку «Богдана», перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Гусинки, Лозовой-Второй и Грушевки в Харьковской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 240 военнослужащих, семь бронемашин и два орудия полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Новоселовки, Краматорска и Семеновки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Противник потерял до 230 военнослужащих, три бронемашины и самоходную артиллерийскую установку «Акация», отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Николаевка, Криворожье, Староварваровка, Роганское, Веровка, Белозерское и Марьевка в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 345 военнослужащих, два бронетранспортера, восемь бронемашин, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    Напомним, в прошедшие выходные российские войска за сутки освободили в зоне СВО восемь населенных пунктов.

    В пятницу вечером начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе совещания во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск доложил Владимиру Путину об освобождении города Доброполье войсками группировки «Центр».

    Днем ранее ВС России взяли под контроль харьковские Варваровку и Николаевку.

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    19 октября 2026, 19:31 • Новости дня
    Российские военные прибыли в Узбекистан на учения «Хамкорлик-2026»
    Российские военные прибыли в Узбекистан на учения «Хамкорлик-2026»
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) прибыли на полигон Термез в Узбекистане для участия в совместных тактических маневрах двух стран «Хамкорлик-2026».

    Военнослужащие 201-й гвардейской военной базы совершили марш протяженностью более 300 км по горам Таджикистана и Узбекистана и прибыли на полигон Термез, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

    В ведомстве сообщили, что российские подразделения на бронетранспортерах БТР-82А, автомобилях «Урал» и специальной технике на базе «Камаза» преодолели подъемы, спуски и узкие участки горного серпантина. Сейчас военные готовят технику к активной фазе маневров.

    Совместные тактические учения «Хамкорлик-2026» пройдут с 20 по 27 октября. Военные двух стран отработают обнаружение и уничтожение условных незаконных вооруженных формирований в приграничных районах. В маневрах примут участие горные и штурмовые подразделения, расчеты разведывательных и ударных беспилотников, наземные робототехнические комплексы и вертолеты Ми-24.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мотострелки Центрального военного округа отработали защиту миротворцев от дронов на учениях в Белоруссии.

    В четверг страны СНГ согласовали проект совместных учений на внешних границах.

    В начале месяца индийский военный фрегат прибыл во Владивосток на совместные учения.

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    20 октября 2026, 05:21 • Новости дня
    Армия США приготовила сотни аэростатов на случай конфликта в Европе

    The War Zone: США применят тысячи аэростатов при конфликте в Европе

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский генерал Стивен Карпентер заявил, что Сухопутные войска США планируют использовать сотни высотных аэростатов в случае военного конфликта в Европе.

    На европейский театр военных действий в случае открытого противостояния могут быть переброшены сотни или даже тысячи подобных летательных аппаратов, передает ТАСС со ссылкой на портал The War Zone.

    «США хотели бы заполнить стратосферу высотными аэростатами, причем по 200–300 единовременно», – заявил Стивен Карпентер.

    Предполагается, что аэростаты можно будет задействовать для выполнения широкого спектра задач, начиная с ретрансляции данных и обеспечения связи и заканчивая непосредственными пусками вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Армия США решила разнообразить используемые ракеты для систем ПВО.

    В прошлом месяце в Соединенных Штатах назначили исполняющего обязанности министра армии.

    Весной американское командование запланировало развернуть масштабную сеть аэростатов над Тихим океаном.

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    19 октября 2026, 13:20 • Новости дня
    Морпехи при освобождении Доброполья общались записками для секретности

    Российские морпехи использовали записки вместо раций в Доброполье

    Tекст: Вера Басилая

    Российские морпехи из группировки войск «Центр» использовали записки вместо радиосвязи во время освобождения Доброполья, чтобы сохранить конфиденциальность, сообщил командир батальона Гриша Степанян.

    «Мы провизию закидывали с беспилотника – с FPV, и с провизией стабильно записки: как действовать, что делать, координаты точек», – рассказал Степанян.

    Это делалось для того, чтобы минимизировать обмен информацией по радиостанции, передает ТАСС.

    В пятницу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту об освобождении Доброполья.

    В субботу глава ДНР Денис Пушилин отметил, что взятие города лишило ВСУ поставок боеприпасов в Краматорск.

    В воскресенье командир батальона рассказал о причинах успеха в освобождении Доброполья.

    Российские бойцы группировки «Центр» применили дроны ПВХ-1 при освобождении Доброполья.

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    19 октября 2026, 23:59 • Новости дня
    Польский аэропорт Жешув закрыли по требованию военных

    Аэропорт польского Жешува закрыли по требованию военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Международный аэропорт польского Жешува, расположенного недалеко от границы с Украиной, закрыт на прием и выпуск самолетов по требованию военных.

    Об этом сообщил источник в авиадиспетчерской службе района полетной информации «Варшава», отвечающей за авиатрафик над страной, передает ТАСС.

    «В связи с незапланированными действиями военной авиации по обеспечению безопасности страны аэропорт Жешува закрыт», – сказал собеседник агентства.

    По его словам, ограничения действуют ориентировочно до конца суток по московскому времени. Других подробностей источник не уточнил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Литва попросила Польшу помочь в расследовании инцидента с беспилотником.

    В пятницу власти Польши закрыли аэропорты Люблина и Жешува из-за полетов военной авиации.

    В сентябре прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал обсудить с НАТО инцидент с дронами в Польше.

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    19 октября 2026, 23:00 • Новости дня
    Трамп: Зеленский потерял миллион граждан из-за отказа от сделки

    Трамп предложил заменить Зеленского на мирных переговорах

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что отказ Владимира Зеленского от мирного урегулирования конфликта привел к колоссальным потерям, и предложил сменить украинского переговорщика.

    Американский лидер считает, что руководство на Украине принимает неправильные решения, отказываясь от диалога. Об этом передает ТАСС.

    «Зеленский не знает, о чем говорит. Зеленский – это человек, которому следовало уже давно урегулировать эту войну. Если бы он прислушался ко мне, он бы уже давно заключил гораздо более выгодную сделку, и на сегодняшний день у него бы остался миллион человек», – заявил Трамп журналистам в Белом доме в ответ на слова Зеленского о том, что президент США находится «не на той стороне истории».

    Глава американской администрации также добавил, что Киеву, возможно, пришло время выставить на мирные переговоры кого-то другого вместо Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп указал на то, что Зеленский не способствует мирному урегулированию на Украине.

    В воскресенье Белый дом счел санкции против России помехой для переговоров. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Вашингтон сошлись во мнении о нежелании Киева идти на мир.

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    19 октября 2026, 15:11 • Новости дня
    В НАТО назвали армию России изобретательной и опасной

    Адмирал НАТО Вандье: Армия России изобретательна, креативна и опасна

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации Пьер Вандье заявил, что Вооруженные силы России стали более инновационными и опасными.

    «Мы увидели изменения в том, как Россия ведет военные действия… Они учатся, они адаптируются…, они активно внедряют новые стандарты, они изобретательны, они креативны и тем самым опасны», – приводит слова Вандье РИА «Новости».

    Адмирал обратил особое внимание на развитие технологий беспилотных летательных аппаратов в России. По его словам, применение дронов с реактивными двигателями демонстрирует высокую эффективность против перехватчиков украинских военных.

    Российские власти неоднократно указывали на беспрецедентную активность Североатлантического альянса у западных границ. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики используют мнимую российскую угрозу для отвлечения внимания от внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце постпред США при Североатлантическом альянсе призвал не преувеличивать российскую угрозу.

    Тогда же беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем.

    Летом в Латвии признали преимущество России над альянсом в сфере дронов.

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    19 октября 2026, 17:09 • Новости дня
    Лавров объяснил выбор целей для атак на инфраструктуру Украины

    Лавров: Россия атакует только поставляющие ВСУ продукцию объекты

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия атаковала только те объекты гражданской инфраструктуры Украины, которые производят продукцию для совершения терактов против российских граждан, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Мы никогда не начинали атаковать гражданскую инфраструктуру Украины, за исключением тех случаев, когда речь шла об объектах, напрямую поставляющих соответствующую продукцию для Вооруженных сил Украины, которые затем осуществляют теракты против российских граждан», – заявил Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Его слова приводит ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил о продолжении ударов по инфраструктуре Украины.

    В тот же день президент Владимир Путин сообщил о продолжении ударов по военной промышленности Украины.

    В начале месяца Минобороны прокомментировало удары по инфраструктуре Украины фразой о победе.

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    20 октября 2026, 04:27 • Новости дня
    Линия фронта ВСУ посыпалась после освобождения запорожского Омельника

    ТАСС: Фронт ВСУ посыпался после потери запорожского Омельника

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что линия фронта Вооруженных сил Украины посыпалась после потери контроля над хорошо укрепленным населенным пунктом Омельник в Запорожской области.

    Освобождение населенного пункта привело к обрушению обороны украинской армии на этом участке, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом сообщает ТАСС.

    «Омельник противник хорошо укрепил и, естественно, пытался как можно дольше его удержать. Но когда наши военнослужащие освободили Червоную Криницу и начали дополнительно наступать северо-западнее Егоровки, то, естественно, фронт у них посыпался. Освобождение Омельника – лишнее тому подтверждение», – отметил Марочко.

    Российская армия вела бои за этот населенный пункт на протяжении длительного времени. Накануне Минобороны сообщило об освобождении Омельника в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны раскрыло детали взятия Омельника.

    В августе ведомство сообщило о создании условий для наступления в Запорожской области. В феврале освобождение Цветкового открыло путь для продвижения российских войск в регионе.

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    19 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    ВС России поразили следовавший в Одессу сухогруз с военным грузом

    Минобороны: ВС России поразили следовавший в Одессу сухогруз с военным грузом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по сухогрузу на пути в порт Одессы, перевозившему грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российские военные беспилотники продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, которые задействованы в доставке военных грузов на Украину. В результате атаки на переходе морем был поражен сухогруз с предназначенными для ВСУ грузами на пути в Одессу, сообщает Минобороны в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские дроны поразили военное предприятие на Украине.

    В пятницу Вооруженные силы России поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ.

    В четверг российские беспилотники поразили следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для ВСУ.

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