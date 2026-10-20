Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?4 комментария
Белоусов поздравил военных связистов с профессиональным праздником
Министр обороны Белоусов поздравил военнослужащих с Днем военного связиста
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, ветеранов и работников предприятий с Днем военного связиста.
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, ветеранов и работников предприятий с Днем военного связиста, сообщает Минобороны.
На протяжении всей истории существования войск связи их личный состав с честью выполняет свой служебный долг, неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и верность Отечеству.
«Современное поколение воинов-связистов успешно осваивает новейшие информационные технологии и системы, эффективно решает задачи по обеспечению устойчивой связи на линии боевого соприкосновения и в штабах в ходе спецоперации», – подчеркнул Белоусов.
Глава военного ведомства пожелал бойцам крепкого здоровья и новых побед на благо Родины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее четверо военных связистов получили звание Героя России за подвиги в ходе спецоперации на Украине. Также Белоусов поручил обеспечить качественную подготовку фондов Минобороны к зиме. Кроме того, министр наградил группировку «Центр» орденом Суворова за массовый героизм.