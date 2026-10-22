Белоусов поздравил военных финансистов с профессиональным праздником

Белоусов поздравил специалистов финансовой службы с праздником

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава ведомства подчеркнул важную роль финансово-экономических органов в обеспечении повседневной деятельности войск и поддержании их боевой готовности, сообщает Минобороны.

По словам Белоусова, личный состав успешно осуществляет социальную защиту военнослужащих, участников специальной военной операции и ветеранов, а также эффективно решает задачи по финансовому обеспечению потребностей армии и флота в современном вооружении.

Министр выразил уверенность, что применение новейших цифровых технологий позволит специалистам службы и в дальнейшем образцово исполнять обязанности, рационально используя выделяемые на нужды обороны бюджетные ассигнования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны внедрило трехэтапную модель исполнения военного бюджета. Также Белоусов поручил обеспечить качественную подготовку фондов Минобороны к зиме.