«Ростех» разработал антидрон для защиты мостов от БПЛА
Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию «Ростех», разработал компактный модуль «Серп-П6» для комплексов противодействия БПЛА «Серп», который может устанавливаться на сложных инженерных объектах.
Холдинг «Росэл», входящий в структуру госкорпорации «Ростех», представил новый модуль «Серп-П6» для защиты мостов и других инженерных сооружений от атак беспилотников, передает Telegram-канал Ростеха.
В компании уточнили, что компактное устройство можно устанавливать на объектах культурного наследия, мостах и туннелях, где нельзя монтировать традиционные системы из-за их массивности или визуального воздействия.
Модуль крепится непосредственно на несущие элементы зданий, при этом архитектурный и инженерно-технический облик сооружений сохраняется без изменений. Как отмечают в «Ростехе», интеграция «Серп-П6» с существующими комплексами линейки «Серп» позволяет существенно повысить уровень защиты при разумных затратах.
Антидрон способен дезорганизовать работу беспилотников, воздействуя на каналы связи, управления и навигации. Благодаря этому система может полностью лишить оператора контроля над летательным аппаратом, прервать выполнение заданного маршрута и заблокировать выполнение задач дрона.
Комплексы «Серп» уже применяются для охраны критической инфраструктуры, транспортных узлов, социальных объектов и зон массовых мероприятий.
