Ростех решил представить систему подавления дронов «Серп» в Минске

Ростех решил представить на «Иннопроме» в Минске систему подавления дронов «Серп»

Tекст: Мария Иванова

Госкорпорация «Ростех» представит более 30 экспонатов на международной промышленной выставке «Иннопром. Беларусь», которая пройдет с 29 сентября по 1 октября в Минске, передает ТАСС.

Особое внимание уделяется новой системе радиоэлектронного противодействия дронам «Серп-ВС13Д», которую впервые покажут на международной площадке. Комплекс разработан холдингом «Росэл» и предназначен для эффективной нейтрализации квадрокоптеров, FPV-дронов и роевых БПЛА-группировок.

Среди других экспонатов, которые «Ростех» планирует продемонстрировать в Минске, – система контроля воздушного пространства, многофункциональный беспилотный комплекс СКАТ-350М, а также модели импортозамещенных гражданских самолетов и медицинские изделия.

Директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов подчеркнул, что Белоруссия остается стратегическим партнером России. «Цель нашего участия в выставке – не только продемонстрировать белорусским коллегам и мировой общественности достижения отечественной индустрии, но и наладить крепкие связи для организации сотрудничества», – заявил он. Также Кладов отметил, что белорусские партнеры проявляют большой интерес к системам противодействия атакам дронов, и сейчас прорабатывается двустороннее сотрудничество в области защиты от воздушных угроз.

