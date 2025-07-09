Росэл впервые представил уникальные станки на Иннопроме-2025

Росэл показал оборудование для высокоточной обработки деталей на Иннопроме-2025

Tекст: Мария Иванова

Холдинг Росэл госкорпорации «Ростех» впервые представил собственные металлообрабатывающие станки на выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге, передает РИА «Новости». Новинки – ротационно-ковочная машина (РКМ) и установка нагрева и правки прутков (УНПП) – разработал и изготовил кировский НИИ средств вычислительной техники, входящий в Росэл.

В пресс-службе холдинга пояснили, что новое оборудование отличается высокой точностью обработки и автоматизацией большинства процессов. «Заготовки получаются стабильно качественные, они применяются при производстве деталей для современной высокоточной техники», – подчеркнули в Росэл.

Ротационно-ковочная машина предназначена для ковки прутков и трубок с диаметром от 5 до 22 миллиметров методом всестороннего сжатия. Система управления с сенсорной панелью позволяет контролировать все параметры, а точность обработки достигает 0,1 миллиметра. Пользователь может создавать и сохранять программы с оптимальными режимами ковки, включая температуру нагрева и скорость подачи.

Установка нагрева и правки прутков необходима для распрямления заготовок после первых этапов обработки. Она оснащена программируемым пультом управления, который позволяет точно регулировать скорость и температуру нагрева, а также время выдержки.

Совместная работа этих станков создает универсальную поточно-технологическую линию для обработки заготовок из цветных, черных, пружинных и жаропрочных материалов на основе сплавов ниобия, вольфрама и титана. Оба станка могут работать в ручном и полуавтоматическом режиме. Генеральный директор НИИ СВТ Станислав Соколов подчеркнул, что предприятие готово к выпуску новых специализированных станков для российского бизнеса на гибких условиях.

Накануне председатель правительства Михаил Мишустин заявил о недостаточных темпах роста доли российских станков в промышленности на выставке «Иннопром».

Ранее сообщалось, что холдинг Росэл разработал и выпустил оборудование для бесспутниковых навигационных систем.