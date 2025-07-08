  • Новость часаВ Совфеде оценили новые поставки оружия США Украине: Трамп не бросил киевскую игрушку Байдена
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    Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну
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    Определен регион с самыми высокими зарплатными ожиданиями
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    Победа во Второй Карабахской войне, раздражение от убытков из-за активных боевых действий на Украине вкупе с присягой Анкаре подталкивают Баку к резким шагам.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему общая история не помогает дружить с соседями

    Нам никто не обязан, и мы никому не обязаны. Нам предстоит заново и на чисто прагматической основе доказывать бывшим братским народам выгоду и неизбежность хороших отношений с Россией.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Признав Афганистан, Россия подтвердила свое центральное место в Евразии

    Дипломатическая блокада Кабула прорвана, США придется полностью пересматривать свою стратегию в регионе: это важное достижение российской дипломатии в рамках той игры, которую мы ведем с Западом.

    6 комментариев
    8 июля 2025, 14:52 • Новости дня

    Мишустин заявил о недостаточных темпах роста доли российских станков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Доля российских станков и инструментов растет на протяжении последних пяти лет, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на выставке «Иннопром».

    Премьер отметил, что поддержка отрасли уже приносит конкретные результаты, однако темпы увеличения производства все еще недостаточны, передает ТАСС.

    «Доля российских станков и инструментов растет последние пять лет. Но очевидно, что пока еще недостаточными темпами. Важно усиливать работу в этом секторе», – заявил Мишустин.

    Премьер-министр подчеркнул необходимость активизации усилий не только в производстве средств производства, но и в других наукоемких сферах, включая космическую, атомную и энергетическую отрасли. Он отметил, что правительство предусмотрело комплексные меры поддержки промышленности и автоматизации.

    Мишустин также обратил внимание на имеющиеся на «Иннопроме» экземпляры промышленных роботов и новые виды технологичной продукции, представленные российскими производителями.

    В ноябре Тайвань запретил экспорт 77 наименований станков в Россию и Белоруссию, объем поставок упал до нуля.

    В феврале Ростех выпустил первый импортозамещенный фрезерный станок для авиастроения.

    7 июля 2025, 19:08 • Новости дня
    Чиновник Минтранса скончался после совещания в здании ведомства
    Чиновник Минтранса скончался после совещания в здании ведомства
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель начальника отдела управления имуществом Управления земельно-имущественных отношений и правовой деятельности Федерального агентства железнодорожного транспорта Андрей Корнейчук скончался на рабочем месте.

    Трагедия произошла в здании на Старой Басманной улице, передает РБК. Инцидент случился после совещания: чиновник резко поднялся и упал.

    Источник издания подчеркнул, что, по предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

    Напомним, в понедельник экс-глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым в личном автомобиле. На его теле обнаружили огнестрельное ранение.

    Следователи нашли наградной пистолет рядом с телом Старовойта.

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    8 июля 2025, 10:52 • Новости дня
    Медведев сказал, как относиться к решению Трампа поставить оружие Украине

    Медведев в ответ на решение Трампа поставить оружие Украине призвал добиваться целей СВО

    Медведев сказал, как относиться к решению Трампа поставить оружие Украине
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался по поводу заявлений президента США Дональда Трампа о возможном наращивании военной поддержки Украины.

    В своем Telegram-канале Медведев отметил, что американский лидер вновь демонстрирует непоследовательность в своих высказываниях по украинскому вопросу.

    В частности, Медведев процитировал Трампа: «Я доволен разговором с Путиным», «Я разочарован разговором с Путиным», «Мы не поставляем нового оружия Украине», «Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны».

    «Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает Верховный главнокомандующий. Никак. Продолжать добиваться целей СВО. Возвращать нашу землю. Работать на Победу», – заявил зампред Совбеза.

    Ранее Трамп в ходе выступления перед журналистами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия.

    Напомним, министерство обороны США приостановило  поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

    Комментарии (9)
    7 июля 2025, 19:29 • Видео
    Роль Сталина и Хрущева в истории опять переписали

    На съезде КПРФ была принята резолюция, осуждающая антисталинскую речь Никиты Хрущева на XX съезде КПСС. В чем подвох?

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    7 июля 2025, 19:49 • Новости дня
    В Омске ветка убила героя американского фильма

    Ветеран Афганистана и герой фильма Сергей Гайдук погиб в Омске

    В Омске ветка убила героя американского фильма
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Ветеран Афганистана и герой фильма «AFGAN: The Soviet Experience» Сергей Гайдук погиб в Омске: на мужчину рухнула часть дерева с высоты четвертого этажа, что привело к его гибели.

    О гибели ветерана Афганистана Сергея Гайдука сообщает МК. Мужчина получил тяжелые травмы, когда на него во дворе упала часть дерева с высоты четвертого этажа. В результате падения Гайдук сломал обе ноги, получил перелом основания черепа и другие серьезные повреждения.

    После происшествия Сергей Гайдук впал в кому 16 мая и находился в тяжелом состоянии до своей смерти 1 июля. Известно, что Гайдук прославился как герой вирусного видео, где он ехал на БТР в каске и очках, а также снялся в американском фильме «AFGAN: The Soviet Experience». В последние годы он работал в Омске, занимался установкой кондиционеров.

    В девяностые годы ветеран переехал в Омск вместе с супругой и двумя дочерьми, где и проживал до трагического случая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве сильный ветер повалил 132 дерева, повредил 26 автомобилей и три опоры рекламных щитов, пострадавших нет.

    В экстренных службах Москвы сообщили, что в Гольяновском переулке из-за падения дерева на детской площадке погиб малолетний ребенок. В центре Петербурга на Невском проспекте три человека получили серьезные травмы после падения рекламного щита.

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    7 июля 2025, 21:03 • Новости дня
    Старовойт приобрел автомобиль Tesla за полтора месяца до смерти
    Старовойт приобрел автомобиль Tesla за полтора месяца до смерти
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-глава Минтранса России и бывший глава Курской области Роман Старовойт за полтора месяца до гибели сменил автомобиль, оформив на себя электрокар Tesla Model X, на котором он приехал к месту своей смерти.

    Регистрационные данные указывают, что Старовойт приобрел автомобиль Tesla Model X 20 мая 2025 года, передает РИА «Новости». С июля 2018 года по май 2025 года автомобиль принадлежал другому владельцу.

    Напомним, в понедельник экс-глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым в парке Одинцовском городском округе. На его теле обнаружили огнестрельное ранение.

    Следователи нашли наградной пистолет рядом с телом Старовойта. Как пишут СМИ, к месту гибели Старовойт приехал на личном автомобиле Tesla.

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    8 июля 2025, 11:58 • Новости дня
    Рар оценил намерение Франции заставить Россию «сложить оружие»

    Политолог Рар: В арсенале ЕС остался «последний выстрел» в сторону России

    Рар оценил намерение Франции заставить Россию «сложить оружие»
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В руководстве ЕС полагают, что Брюсселю удастся переманить на свою сторону Дональда Трампа и уговорить его ввести санкции против России. Попытка изолировать Москву обернется окончательным разрывом системы мировой экономики и печальным концом глобализации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее МИД Франции заявил о подготовке ЕС к вводу самых жестких рестрикций против России.

    «В ЕС не осталось реалистично и стратегически думающих политиков. У всех залились глаза кровью, преобладает лозунг "бей Россию, спасай Европу". Европейские лидеры всеми силами хотят остановить продвижение российских войск на Украине. Они видят, что ВСУ слабеют, но не хотят отправлять в зону конфликта западные подразделения», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «Для поддержки Киева остается две опции: наращивание поставок оружия и санкции против Москвы. Однако стоит учитывать, что у европейцев все меньше и меньше вооружения для передачи Украине. Планируемые рестрикции – «последний выстрел», который остается в арсенале Евросоюза», – подчеркнул эксперт.

    «Для достижения своей цели политики готовы предпринимать шаги, которые до сих пор считались нереальными. Но Европа хочет использовать весь свой вес в мировой экономике, чтобы заставить те страны, которые помогают Москве обходить западные санкции, полностью отказаться от сотрудничества с Россией. В руководстве ЕС самонадеянно считают, что у объединения есть необходимые рычаги», – указал аналитик.

    «Они также полагают, что Брюсселю удастся переманить на свою сторону «разочарованного» во Владимире Путине Дональда Трампа, после чего они вместе смогут вести санкции. Такая попытка изолировать Москву обернется окончательным разрывом системы мировой экономики и печальным концом глобализации, институтов ВТО», – прогнозирует политолог.

    «Европе останется только надеяться на снабжение ресурсами и энергоносителями из США. Китай прочнее встанет на сторону России. Ведущие экономики мира сильно покалечат друг друга, но европейцы, по-видимому, готовы к такому негативному – в том числе болезненному для себя – сценарию ради последней стратегической попытки разрушить российскую экономику. Все для того, чтобы нанести Москве поражение на Украине», – заключил Рар.

    Ранее МИД Франции сообщил о подготовке ЕС к вводу «самых жестких» с 2022 года санкций против Москвы. Очередной пакет мер призван «истощить» ресурсы России и помешать ей вести военную операцию, заявил глава французского дипведомства Жан-Ноэль Барро. Он пояснил, что рестрикции будут направлены на нефтяные доходы, российских финансовых игроков и посредников в других странах.

    Таким образом Евросоюз намерен побудить Москву согласиться на прекращение огня. «Мы видели, что с тех пор, как Дональд Трамп предложил 30-дневное прекращение огня <...>, удары России по Украине увеличились в пять раз», – сказал дипломат.

    Примечательно, что заявление о санкциях появилось спустя несколько недель после того, как Эммануэль Макрон заявлял об исчерпании Францией возможностей для поставок оружия на Украину.

    После начала спецоперации на Украине США и другие западные страны ввели против России санкции, затронувшие большинство крупных компаний, включая банки, депозитарии и платежные системы. Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления Москвы – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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    7 июля 2025, 16:36 • Новости дня
    СК подтвердил смерть экс-главы Минтранса Старовойта
    СК подтвердил смерть экс-главы Минтранса Старовойта
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственные органы устанавливают обстоятельства смерти экс-главы Минтранса и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    Петренко заявила, что тело Старовойта с огнестрельным ранением было обнаружено в личном автомобиле, сообщает Telegram-канал СК России. На месте происшествия в Одинцовском городском округе работают следователи. Ведутся следственные действия, назначены необходимые экспертизы.

    К основным версиям происшествия следствие относит самоубийство бывшего министра.

    Напомним, СМИ сообщили о смерти экс-главы Минтранса Старовойта. В понедельник он был освобожден от должности министра транспорта, вместо него временно исполняющим обязанности министра был назначен экс-глава Новгородской области Андрей Никитин.

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    7 июля 2025, 17:00 • Новости дня
    Тело экс-министра транспорта Старовойта нашли в парке на Рублево-Успенском шоссе

    СК: Тело экс-министра транспорта Старовойта нашли в личном автомобиле

    Тело экс-министра транспорта Старовойта нашли в парке на Рублево-Успенском шоссе
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший министр транспорта России и экс-губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым в Одинцовском городском округе, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. СМИ сообщают, что тело Старовойта было обнаружено в парке Малевича, расположенном у деревни Раздоры на Рублево-Успенском шоссе.

    Петренко сообщила, что на теле Старовойта было обнаружено огнестрельное ранение. «Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением», – приводит Telegram-канал СК слова Петренко.

    Тело экс-министра нашли в его автомобиле Tesla Model X у парка имени Малевича рядом с деревней Раздоры в Одинцовском городском округе, сообщил телеканал RT со ссылкой на Mash. Как пишет «Коммерсант», рядом с телом экс-министра Старовойта был найден наградной пистолет. По данным издания, фигуранты уголовного дела о присвоении не менее одного миллиарда рублей, предназначенных для возведения оборонительных объектов на границе Курской области с Украиной, дали показания против Старовойта.

    Напомним, следственные органы устанавливают обстоятельства смерти экс-главы Минтранса и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта.

    В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта, вместо него временно исполняющим обязанности министра был назначен экс-глава Новгородской области Андрей Никитин.

    Старовойт занимал должность главы Курской области с 2019 по 2024 год.

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    8 июля 2025, 05:13 • Новости дня
    Пентагон объявил о новых поставках вооружений Украине
    Пентагон объявил о новых поставках вооружений Украине
    @ Jen Golbeck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава пресс-службы Пентагона Шон Парнелл выпустил заявление ведомства о военной помощи Украине после слов президента США Дональда Трампа о необходимости помочь Киеву защищаться от «очень сильных ударов».

    «По указанию президента Трампа Министерство обороны направит Украине дополнительное оборонительное вооружение, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира», – сказано в заявлении Пентагона.

    Парнелл уточнил, что система предоставления фотографий для оценки военных поставок по всему миру остается в силе и является неотъемлемой частью приоритетов в области обороны America First.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило  поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

    Издание Politico писало, что решение Пентагона приостановить военную помощь Украине стало неожиданностью для Госдепартамента США.

    Дональд Трамп в ходе выступления перед журналистами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил 7 июля, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия, чтобы та лучше могла защищать себя.

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    8 июля 2025, 11:51 • Новости дня
    Прокуратура: Деньги парка «Патриот» потратили на постройку домов для сына Попова
    Прокуратура: Деньги парка «Патриот» потратили на постройку домов для сына Попова
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финансирование, выделенное на благоустройство парка «Патриот», было потрачено на возведение двухэтажного жилого дома, гостевого дома и гаража на даче сына бывшего замминистра обороны Павла Попова, сообщила Главная военная прокуратура (ГВП).

    По информации ведомства, построенные объекты были оборудованы «под ключ», включая внутреннюю отделку, мебель и сантехнику, однако официальные документы оформлялись как работы в парке, передает РИА «Новости».

    Следственный комитет сообщил, что уголовные дела экс-директора парка Вячеслава Ахмедова и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова по обвинению в мошенничестве на сумму 25 млн и служебном подлоге переданы в суд. Фигуранты полностью признали вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Следствие по делу самого Попова продолжается.

    По версии следствия, в 2022-2024 годах Попов, Шестеров и Ахмедов вносили недостоверные сведения о строительных работах в документацию парка «Патриот», что позволило им похитить более 25 млн рублей. Арестовано имущество подозреваемых на сумму свыше 100 млн рублей. Дела Шестерова и Ахмедова будут рассматриваться в Одинцовском гарнизонном и городском судах соответственно.

    Напомним, бывший заместитель министра обороны, генерал армии запаса Павел Попов был арестован по обвинению в мошенничестве.

    В августе прошлого году СК сообщил о задержании руководителя подмосковного парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова. Ахмедова арестовали  в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

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    8 июля 2025, 03:43 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности направлять Украине «больше оружия»
    Трамп заявил о готовности направлять Украине «больше оружия»
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в ходе выступления перед журналистами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия, чтобы та лучше могла защищать себя.

    Трамп сказал, что «мы должны отправить больше оружия, потому что они (Украина) должны быть в состоянии защитить себя», – заявил Трамп в ходе трансляции, которую вело Associated Press (AP).

    Он добавил, что Россия наносит Украине «очень, очень сильный удар», поэтому США дадут Киеву оборонительное оружие.

    Это заявление было сделано через несколько дней после того, как администрация Трампа распорядилась приостановить поставки критически важного оружия на Украину.

    По словам Трампа, не имеет значения, что люди, погибающие в результате украинского конфликта, не являются американцами. Между Россией и Украиной творится «ужасная вещь», сказал глава Белого дома.

    Он несколько раз повторил фразу о своем недовольстве президентом России Владимиром Путиным, указав на то, что тысячи россиян и украинцев гибнут каждую неделю.

    «Я останавливаю войны, и мне неприятно видеть, как убивают людей», – подытожил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило  поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

    Издание Politico писало, что решение Пентагона приостановить военную помощь Украине стало неожиданностью для Госдепартамента США.

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    8 июля 2025, 05:29 • Новости дня
    Глава МИД Франции собрался санкциями заставить Россию «сложить оружие»
    Глава МИД Франции собрался санкциями заставить Россию «сложить оружие»
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро выступил с заявлением о стремлении Евросоюза заставить Россию на мир с Украиной, чтобы убедить ее в этом, Европа намерена ввести «самые жесткие санкции» против Москвы.

    «Мы хотим, чтобы (президент России) Владимир Путин наконец согласился на прекращение огня, поскольку мы видим, что с тех пор, как президент (США Дональд) Трамп предложил 30-дневное прекращение огня <...> удары России по Украине увеличились в пять раз. Это больше не может продолжаться, это должно прекратиться», – заявил Барро в эфире телеканала TF1.

    По его словам, совместно с усилиями сенаторов США, Европа готовится принять, по предложению Франции, самые жесткие санкции, принятые за последние три года.

    «Они напрямую истощат ресурсы, позволяющие Владимиру Путину продолжать воевать», – уточнил министр.

    В частности, в перечне рестрикций говорится о «нефтяных доходах и финансовых игроках в России или в других странах».  Кроме того, из-за новых санкций Россия  «больше не добьется прогресса» на военном поприще.

    «Мы действительно намерены заставить его сложить оружие», – пообещал Жан-Ноэль Барро.

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, Франция должна перестать участвовать в чужих войнах и «выписывать чеки» Украине, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на манифестации «за мир» в Париже.

    Тогда же Эммануэль Макрон заявлял, что Франция исчерпала возможности для поставок оружия на Украину.

    Кроме того, Жан-Ноэль Барро заявлял, что Эммануэль Макрон обсуждал с Владимиром Зеленским на саммите НАТО намерение компании Renault производить на Украине БПЛА.

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    7 июля 2025, 15:45 • Новости дня
    Установлена предварительная причина смерти участников забега в Хибинах

    СК: Переохлаждение стало предварительной причиной гибели участников трейла в Хибинах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной смерти двух человек на трейловом забеге в Мурманской области стало, по предварительной информации, переохлаждение.

    Как сообщили в следственном управлении СК России по региону, по уголовному делу трое человек признаны потерпевшими, передает ТАСС.

    «Двое скончались, одна местная жительница, тоже участница забега, находится в больнице», – добавили в ведомстве.

    Напомним, при проведении трейла «Хибины» в Мурманской области погибли два человека. Организатора забега задержали.

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    7 июля 2025, 18:40 • Новости дня
    Следователи нашли наградной пистолет рядом с телом Старовойта
    Следователи нашли наградной пистолет рядом с телом Старовойта
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возле тела бывшего министра транспорта и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта был найден пистолет Макарова.

    Информацию о находке наградного пистолета опубликовал «Коммерсант». Согласно материалу, это оружие чиновник получил в 2023 году за особые заслуги в обеспечении безопасности граждан.

    Ранее СК подтвердил смерть экс-главы Минтранса Старовойта. В понедельник он был освобожден от должности министра транспорта, вместо него временно исполняющим обязанности министра был назначен экс-глава Новгородской области Андрей Никитин. Старовойт занимал пост главы Курской области с 2019 по 2024 год.

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    7 июля 2025, 16:04 • Новости дня
    СМИ сообщили о смерти экс-главы Минтранса Старовойта

    Известия: Экс-глава Минтранса Старовойт найден мертвым

    СМИ сообщили о смерти экс-главы Минтранса Старовойта
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Одинцово обнаружили тело бывшего министра транспорта России Романа Старовойта, пишут СМИ.

    О смерти бывшего министра транспорта и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта сообщили «Известия». Подробности не приводятся. По предварительным данным, экс-министр свел счеты с жизнью.

    В понедельник Роман Старовойт был освобожден от должности министра транспорта, вместо него временно исполняющим обязанности министра был назначен экс-глава Новгородской области Андрей Никитин.

    Комментарии (8)
    7 июля 2025, 23:55 • Новости дня
    Тело экс-министра Старовойта опознала ассистентка
    Тело экс-министра Старовойта опознала ассистентка
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Тело бывшего главы Минтранса и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта на месте его обнаружения в парке Малевича в Одинцово опознала его ассистентка, как сообщили очевидцы.

    «Тело Старовойта опознала девушка, которую привезли к парку. В ней очевидцы узнали ассистентку Полину Корнееву. Курские СМИ называли ее и спутницей экс-губернатора», – сообщил телеканал РЕН ТВ.

    По данным «Пятого канала», девушку зовут Полина, после опознания тела, она покинула место происшествия на министерском «Аурусе».

    В июле 2024 года Старовойт вручал ей диплом выпускницы Курского мединститута. После окончания медицинского университета в Курске, Полина с матерью продали квартиру и переехли в Москву, рассказали знакомые девушки.

    К вечеру понедельника тело бывшего министра транспорта увезли с места обнаружения в Одинцове, передавал ТАСС, однако криминалисты и следователи продолжили работу на месте происшествия.

    Напомним, ранее СК подтвердил смерть экс-главы Минтранса Старовойта. К основным версиям происшествия следствие относит самоубийство.

    В понедельник он был освобожден от должности министра транспорта, которую занимал с мая 2025 года, вместо него временно исполняющим обязанности министра был назначен заместитель министра транспорта и экс-глава Новгородской области Андрей Никитин.

    Старовойт занимал пост главы Курской области с 2019 по 2024 год после чего перешел на работу в правительство.

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    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

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    Что даст России признание Исламского эмирата Афганистан

    Россия стала первой в мире страной, официально признавшей власть талибов в Афганистане. Какие последствия это будет иметь для Средней Азии, зачем это нужно Москве, кто следующим признает правительство талибов – и чем афганское руководство могло бы отблагодарить Россию за данный шаг? Подробности

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    Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну

    Целая серия загадочных инцидентов произошла в последние месяцы с торговыми кораблями, регулярно заходящими в порты России. Некоторые из происшествий закончились гибелью судов и даже несли угрозу массовых человеческих жертв. Из этих событий напрашиваются как минимум три вывода. Подробности

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    Угрозы Запада лишь усилили БРИКС

    Трамп снова угрожает пошлинами – на этот раз странам, сотрудничающим с объединением БРИКС. Это происходит в тот самый момент, когда в Бразилии проходит очередной саммит организации. Сам факт таких заявлений, как и происходящее на саммите, показывает, что противостояние организации БРИКС разрушительно для самого Запада. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Роль Сталина и Хрущева в истории опять переписали

      На съезде КПРФ была принята резолюция, осуждающая антисталинскую речь Никиты Хрущева на XX съезде КПСС. В чем подвох?

    • Прибалтика бросила вызов Китаю

      Литва и Филиппины договорились о военном альянсе против России и Китая, а глава евродипломатии и бывший премьер Эстонии Кая Каллас требует от Пекина продать ЕС редкоземельные металлы и отказать России в поддержке. Почему прибалты разбушевались?

    • Урсула и телефонные мошенники: что общего?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы набрать побольше долгов, чтобы помочь Украине. Это не такое глупое предложение, как может показаться на первый взгляд: Урсула знает, зачем ей это.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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