Мишустин заявил о недостаточных темпах роста доли российских станков

Tекст: Валерия Городецкая

Премьер отметил, что поддержка отрасли уже приносит конкретные результаты, однако темпы увеличения производства все еще недостаточны, передает ТАСС.

«Доля российских станков и инструментов растет последние пять лет. Но очевидно, что пока еще недостаточными темпами. Важно усиливать работу в этом секторе», – заявил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул необходимость активизации усилий не только в производстве средств производства, но и в других наукоемких сферах, включая космическую, атомную и энергетическую отрасли. Он отметил, что правительство предусмотрело комплексные меры поддержки промышленности и автоматизации.

Мишустин также обратил внимание на имеющиеся на «Иннопроме» экземпляры промышленных роботов и новые виды технологичной продукции, представленные российскими производителями.

В ноябре Тайвань запретил экспорт 77 наименований станков в Россию и Белоруссию, объем поставок упал до нуля.

В феврале Ростех выпустил первый импортозамещенный фрезерный станок для авиастроения.