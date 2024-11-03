Тайвань объявил о полном прекращении поставок станков в Россию

Tекст: Мария Иванова

Тайвань запретил экспорт в Россию и Белоруссию 77 наименований станков, включая электроэрозионные, обрабатывающие центры, токарные, фрезерные и шлифовальные станки, передает РБК. По данным Министерства экономики Тайваня, с 8 марта поставки оборудования в Россию «упали до нуля».

Власти Тайваня также увеличили штраф за нарушение санкций в 15 раз, до 1 млн тайваньских долларов, что составляет более 31 тыс. долларов. Министерство проводит разъяснительную работу с производителями, подчеркивая необходимость предотвращения поставок через третьи страны.

Согласно отчету британских RUSI и OSC, Китай играл заметную роль в реэкспорте подсанкционных станков в Россию. В первые три месяца 2024 года турецкие компании обеспечили 26,16% таких поставок, китайские – 17,5%, немецкие – 8,5%, южнокорейские – 6,75%, тайваньские – 6,08%. Китайские компании также занимают лидирующие позиции в реэкспорте японского, тайваньского и южнокорейского оборудования.

В пресс-службые Минпромторга России ранее заявляли, что ограничения Тайваня не повлияют на технологический суверенитет страны, так как Россия либо производит аналогичное оборудование, либо получает его из дружественных стран.

Ранее в Китае ввели санкции против Соединенных Штатов за поставки дронов на Тайвань, что стало реакцией на решение Вашингтона расширить военные поставки Тайваню.