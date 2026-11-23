Tекст: Алексей Дегтярёв

По его данным, за неделю акции Nvidia подешевели примерно на 23%, показав худший недельный результат с октября 2008 года. 20 ноября капитализация компании опустилась еще на 14%, в результате чего Nvidia уступила место в топ-3 корпорации Alphabet Inc., пишет телеканал «360».

Изменения произошли после скандала вокруг генерального директора компании Джейсона Хуанга, которому пришлось покинуть свой пост. Всего за несколько недель акции разработчика графических процессоров подешевели более чем на 29%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп выразил надежду на возвращение Хуанга на прежнюю должность.

В воскресенье власти Соединенных Штатов начали расследование в отношении предполагаемой китайской шпионки Элис Хуанг, состоявшей в романтических отношениях с бывшим главой Nvidia.

В субботу акционеры американской компании назвали невозможным принуждение совета директоров к восстановлению в должности Дженсена Хуанга.