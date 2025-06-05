Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.3 комментария
Ростех выпустил бесспутниковую навигацию для авиации и дронов
Новое оборудование холдинга «Росэл» для навигации самолетов и беспилотников позволило отказаться от спутниковой связи и успешно прошло летные испытания перед началом серийного производства, сообщили в Ростехе.
Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию «Ростех», разработал и выпустил оборудование для бесспутниковых навигационных систем, передает РИА «Новости».
Продукт предназначен для самолетов, вертолетов и беспилотников, а также подходит для использования в зонах с ненадежной спутниковой связью или при подавлении сигнала.
Аппаратура прошла летные испытания и уже готова к серийному производству. В сообщении отмечается, что система отличается повышенной прочностью и более высокой точностью измерений благодаря цифровой обработке данных.
Устройство может функционировать как автономная резервная система точного измерения скорости и угла сноса, что делает его универсальным для навигационных комплексов большинства отечественных летательных аппаратов.
В компании подчеркнули, что по основным техническим характеристикам новинка превосходит существующие российские и зарубежные аналоги. Система особенно актуальна на фоне угроз кибератак и активного глушения радиосигналов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, корпорация Ростех внедрила IT-систему поддержки авиадвигателей для самолетов МС-21 и SJ-100. Ростех отгрузил серийные двигатели для МС-21. В компании заявили о возможности российской БМП-3 уничтожать американские БМП Bradley.