Ростех выпустил бесспутниковую навигацию для авиации и дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию «Ростех», разработал и выпустил оборудование для бесспутниковых навигационных систем, передает РИА «Новости».

Продукт предназначен для самолетов, вертолетов и беспилотников, а также подходит для использования в зонах с ненадежной спутниковой связью или при подавлении сигнала.

Аппаратура прошла летные испытания и уже готова к серийному производству. В сообщении отмечается, что система отличается повышенной прочностью и более высокой точностью измерений благодаря цифровой обработке данных.

Устройство может функционировать как автономная резервная система точного измерения скорости и угла сноса, что делает его универсальным для навигационных комплексов большинства отечественных летательных аппаратов.

В компании подчеркнули, что по основным техническим характеристикам новинка превосходит существующие российские и зарубежные аналоги. Система особенно актуальна на фоне угроз кибератак и активного глушения радиосигналов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, корпорация Ростех внедрила IT-систему поддержки авиадвигателей для самолетов МС-21 и SJ-100. Ростех отгрузил серийные двигатели для МС-21. В компании заявили о возможности российской БМП-3 уничтожать американские БМП Bradley.