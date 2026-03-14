Орбан поблагодарил Бога за отсутствие вражды между Венгрией и Россией

Tекст: Антон Антонов

В письме Орбан выразил благодарность Богу за то, что Россия и Венгрия не являются врагами, и подчеркнул, что не намерен менять это, передает РИА «Новости».

Он заявил, что Венгрия хочет дружить с Украиной, но не собирается втягиваться в украинский конфликт. «Поэтому прошу вас принять тот факт, что мы не будем отправлять на вашу войну ни деньги, ни оружие, ни солдат», – написал Орбан

Глава венгерского правительства отметил, что Украина не должна шантажировать Венгрию или пытаться диктовать ей условия. Он попросил Ющенко предупредить руководство Украины не угрожать свободе венгров и не шантажировать венгерских лидеров.

Орбан также заявил, что государственный терроризм, с помощью которого был взорван немецкий газопровод «Северный поток», не подействует на Венгрию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ющенко обратился с открытым письмом к премьер-министру Венгрии. Ющенко обвинил Орбана в предательстве и призвал его вспомнить прошлое.