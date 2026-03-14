Орбан заявил Ющенко, что Венгрия не даст Киеву «ни денег, ни оружия, ни солдат»

Венгрия не будет отправлять деньги, оружие или солдат на Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в открытом письме экс-президенту Украины Виктору Ющенко.
В письме Орбан выразил благодарность Богу за то, что Россия и Венгрия не являются врагами, и подчеркнул, что не намерен менять это, передает РИА «Новости».
Он заявил, что Венгрия хочет дружить с Украиной, но не собирается втягиваться в украинский конфликт. «Поэтому прошу вас принять тот факт, что мы не будем отправлять на вашу войну ни деньги, ни оружие, ни солдат», – написал Орбан
Глава венгерского правительства отметил, что Украина не должна шантажировать Венгрию или пытаться диктовать ей условия. Он попросил Ющенко предупредить руководство Украины не угрожать свободе венгров и не шантажировать венгерских лидеров.
Орбан также заявил, что государственный терроризм, с помощью которого был взорван немецкий газопровод «Северный поток», не подействует на Венгрию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ющенко обратился с открытым письмом к премьер-министру Венгрии. Ющенко обвинил Орбана в предательстве и призвал его вспомнить прошлое.