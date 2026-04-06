В Одессе ввели трудовую повинность для безработных жителей города

Tекст: Елизавета Шишкова

Власти Одессы ввели трудовую повинность для трудоспособного, но безработного населения в возрасте от 18 до 65 лет, передает Lenta.ru.

Согласно документу, жители будут привлекаться к выполнению общественно полезных работ в условиях военного положения. К обязательным видам деятельности относятся строительство и ремонт укрытий, погрузка и разгрузка гуманитарной помощи, а также изготовление маскировочных сеток.

В публикации отмечается, что меры направлены на ликвидацию последствий российских ударов по инфраструктуре города. Решение распространяется только на граждан, не имеющих постоянной работы.

Еще в 2024 году заместитель председателя Верховного суда Украины Александр Мамалуй заявил, что страна оказалась на пороге введения трудовой повинности. Он отметил, что выплаты могут быть заменены пайками и талонами.



