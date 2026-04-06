Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».3 комментария
В Одессе ввели трудовую повинность для безработных жителей города
Власти Одессы приняли решение обязать безработных граждан выполнять общественно полезные работы, включая строительство укрытий и разгрузку гуманитарной помощи. Об этом сообщил корреспондент одесского издания «Думская».
Власти Одессы ввели трудовую повинность для трудоспособного, но безработного населения в возрасте от 18 до 65 лет, передает Lenta.ru.
Согласно документу, жители будут привлекаться к выполнению общественно полезных работ в условиях военного положения. К обязательным видам деятельности относятся строительство и ремонт укрытий, погрузка и разгрузка гуманитарной помощи, а также изготовление маскировочных сеток.
В публикации отмечается, что меры направлены на ликвидацию последствий российских ударов по инфраструктуре города. Решение распространяется только на граждан, не имеющих постоянной работы.
Еще в 2024 году заместитель председателя Верховного суда Украины Александр Мамалуй заявил, что страна оказалась на пороге введения трудовой повинности. Он отметил, что выплаты могут быть заменены пайками и талонами.