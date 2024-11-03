Зампред Верховного суда Мамалуй: Украина в одном шаге от введения трудовой повинности

Tекст: Мария Иванова

Украина находится на грани введения трудовой повинности, при которой граждане могут начать работать за пайки и талоны, заявил заместитель председателя Верховного суда и майор Вооруженных сил Украины Александр Мамалуй. Он подчеркнул, что страна всего в одном шаге от такого развития событий, добавив: «Никаких зарплат ни у кого не будет. Будут пайки, какие-то там деньги на сигареты, бензин по талонам». Видео с его заявлением опубликовало издание «Страна», передает ТАСС.

Финансовое положение Украины остается сложным. По состоянию на сентябрь госдолг страны достиг рекордных 155,56 млрд долларов. Власти неоднократно подчеркивали, что повышение налогов и акцизов неизбежно. Несмотря на усилия, Украина может самостоятельно покрывать только военные расходы, остальная часть бюджета поддерживается за счет помощи союзников.

В проекте бюджета на 2025 год, внесенном в Верховную Раду, предусмотрен дефицит в размере 1,6 трлн гривен (38,68 млрд долларов), а курс гривны планируется снизить до 45 за доллар. Согласно анализу агентства РБК-Украина, госдолг к концу следующего года составит 101,8% ВВП, при этом запланировано привлечение 34,8 млрд долларов внешних займов. Западные союзники настаивают на том, чтобы Киев искал новые источники для увеличения своей способности к самофинансированию.

Ранее украинские СМИ сообщили, что пекари бьют тревогу из-за резкого подорожания муки и других ингредиентов, что может привести к дефициту хлеба на внутреннем рынке.

В докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорилось, что предстоящей зимой на Украине возможно длительное отключение электроэнергии до 20 часов в сутки, что может серьезно повлиять на городские районы. При этом на Украине принят закон, предусматривающий до семи лет тюрьмы за хранение дров без документов.