Украинца пригрозили тюремным сроком за хранение дров без документов

Tекст: Мария Иванова

На Украине принят закон, который предусматривает наказание за хранение дров без документов об их происхождении, сообщает ТАСС. Верховная рада внесла изменения в административный и уголовный кодексы, теперь документ ожидает подписи президента Владимира Зеленского.

Закон предполагает, что за хранение, перевозку или сбыт древесины без надлежащих документов возможно наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Адвокат Алексей Кинебас пояснил, что это нововведение может затронуть многих граждан, особенно в сельских районах, таких как Черниговская область. В зависимости от стоимости древесины, возможно назначение штрафа или даже уголовной ответственности. Например, за хранение дров стоимостью более 30 тыс. гривен (примерно 71 тыс. рублей) без документов предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

Подготовка к зиме стала актуальной темой на Украине, особенно в условиях энергетического кризиса. Бывший министр энергетики Иван Плачков предупреждал о сложном отопительном сезоне и советовал гражданам запасаться дровами. Член комитета Верховной рады Сергей Нагорняк также отмечал, что предстоящая зима станет самой сложной в новейшей истории Украины.

Президент Владимир Зеленский признавал, что зима будет сложной из-за отключений света и потери значительных объемов генерации энергии.

Ранее Кабинет министров Украины разрешил проживающим вблизи зоны боевых действий украинцам самостоятельно заготавливать дрова в преддверии начала отопительного сезона.

Кроме того сообщалось, что Минпрос Грузии закупил российскую древесину для отопления до 500 школ страны в зимний период.



