Украинцев предупредили о риске дефицита хлеба

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет украинское издание «Минфин», по данным Всеукраинской ассоциации пекарей, за последние несколько месяцев стоимость муки выросла почти на 50%, а цены на другие ингредиенты для выпечки увеличились примерно на 20%. Это существенно повысило себестоимость производства хлеба и поставило под угрозу работу многих пекарен, передает РИА «Новости».

Президент ассоциации Юрий Дученко отметил, что рост цен на сырье обусловлен рядом факторов, включая дефицит электроэнергии, подорожание логистики и общую инфляцию. В таких условиях многие предприятия работают либо в ноль, либо несут убытки.

Дученко предупредил, что если ситуация не изменится, многие пекарни будут вынуждены приостановить свою деятельность, что приведет к дефициту хлеба на рынке.

Ранее член комитета Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук сообщил, что катастрофическая нехватка сотрудников наблюдается на Украине в аграрном секторе.

В июне директор входящей в состав холдинга ДТЭК украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко заявил, что зимой на Украине могут ввести веерные отключения электричества, из-за чего жители страны могут оставаться без света до 12 часов в сутки.