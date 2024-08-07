Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.11 комментариев
Украинцев предупредили о риске дефицита хлеба
Украинские пекари бьют тревогу из-за резкого подорожания муки и других ингредиентов, что может привести к дефициту хлеба на внутреннем рынке, сообщили местные СМИ.
Как пишет украинское издание «Минфин», по данным Всеукраинской ассоциации пекарей, за последние несколько месяцев стоимость муки выросла почти на 50%, а цены на другие ингредиенты для выпечки увеличились примерно на 20%. Это существенно повысило себестоимость производства хлеба и поставило под угрозу работу многих пекарен, передает РИА «Новости».
Президент ассоциации Юрий Дученко отметил, что рост цен на сырье обусловлен рядом факторов, включая дефицит электроэнергии, подорожание логистики и общую инфляцию. В таких условиях многие предприятия работают либо в ноль, либо несут убытки.
Дученко предупредил, что если ситуация не изменится, многие пекарни будут вынуждены приостановить свою деятельность, что приведет к дефициту хлеба на рынке.
Ранее член комитета Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук сообщил, что катастрофическая нехватка сотрудников наблюдается на Украине в аграрном секторе.
В июне директор входящей в состав холдинга ДТЭК украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко заявил, что зимой на Украине могут ввести веерные отключения электричества, из-за чего жители страны могут оставаться без света до 12 часов в сутки.