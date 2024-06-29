Украинцев предупредили о 12-часовых отключениях электричества зимой

Tекст: Александра Юдина

По его словам, самое большое потребление именно зимой, согласно базовому прогнозу, в энергосистеме будет дефицит в районе 30-35%, передает РИА «Новости».

Уточняется, что это грозит потребителям 12 часами без света в течение суток.

Коваленко добавил, что данная ситуация может быть хуже, если не удастся восстановить разрушенные энергообъекты и договориться об импорте электроэнергии.

Ранее в США пришли к выводу, что Украина не сможет избежать отключений электроэнергии в зимний период.