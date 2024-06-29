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Украинцев предупредили о 12-часовых отключениях электричества зимой
Зимой на Украине могут ввести веерные отключения электричества, из-за чего жители страны могут оставаться без света до 12 часов в сутки, сообщил директор входящей в состав холдинга ДТЭК украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко.
По его словам, самое большое потребление именно зимой, согласно базовому прогнозу, в энергосистеме будет дефицит в районе 30-35%, передает РИА «Новости».
Уточняется, что это грозит потребителям 12 часами без света в течение суток.
Коваленко добавил, что данная ситуация может быть хуже, если не удастся восстановить разрушенные энергообъекты и договориться об импорте электроэнергии.
Ранее в США пришли к выводу, что Украина не сможет избежать отключений электроэнергии в зимний период.