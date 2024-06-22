На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?0 комментариев
В США забили тревогу из-за отключения электроэнергии на Украине
Украина не сможет избежать отключений электроэнергии в зимний период, к такому выводу пришли официальные лица и руководители энергетических компаний, поэтому основная задача заключается в минимизации их числа, сообщает CNN.
Также отмечается, что Россия оказывает значительное давление на энергосистему Украины, а российская армия использует более совершенное оружие для атак на украинские энергетические объекты, передает РИА «Новости».
В начале июня «Укрэнерго» объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах Украины, и при их превышении будут проводиться почасовые отключения света.
Компания предупреждает, что уровень повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно высок, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, поэтому украинцев просят экономить электроэнергию.