В США забили тревогу из-за отключения электроэнергии на Украине

Tекст: Кристина Цыцура

Также отмечается, что Россия оказывает значительное давление на энергосистему Украины, а российская армия использует более совершенное оружие для атак на украинские энергетические объекты, передает РИА «Новости».

В начале июня «Укрэнерго» объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах Украины, и при их превышении будут проводиться почасовые отключения света.

Компания предупреждает, что уровень повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно высок, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, поэтому украинцев просят экономить электроэнергию.



