Украинцев предупредили о 20-часовых отключениях электроэнергии зимой

ВОЗ прогнозирует 20-часовые отключения электроэнергии на Украине зимой

Tекст: Ольга Иванова

В докладе подчеркивается, что энергетическая система в городах Украины является взаимосвязанной и часто контролирует подачу не только электричества, но и тепла, и горячей воды. Это делает ситуацию крайне сложной, так как любые перебои в электроснабжении могут повлиять на комфорт и безопасность жителей, особенно в зимний период, когда температура значительно снижается, передает ТАСС.

Кроме того, в ВОЗ отмечают, что такие длительные отключения могут вызвать проблемы в работе медицинских учреждений и других критически важных инфраструктур. Организация призывает украинские власти и международное сообщество уделить особое внимание подготовке к зимнему периоду и возможным перебоям в энергоснабжении, чтобы минимизировать риски для населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе украинский президент Владимир Зеленский обещал запустить 1 ГВт резервных мощностей для генерации электроэнергии до конца года, однако в министерстве энергетики Украины заявили, что не успеют выполнить этот план. Сергей Коваленко, директор украинской энергокомпании YASNO, входящей в состав холдинга ДТЭК, предупредил, что зимой на Украине могут ввести веерные отключения электричества, которые оставят жителей страны без света на 12 часов в сутки.

