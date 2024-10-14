Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.11 комментариев
Украинцев предупредили о 20-часовых отключениях электроэнергии зимой
ВОЗ прогнозирует 20-часовые отключения электроэнергии на Украине зимой
Предстоящей зимой на Украине возможно длительное отключение электроэнергии до 20 часов в сутки, что может серьезно повлиять на городские районы, где энергосистема регулирует и подачу тепла, и горячей воды, говорится в опубликованном докладе на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В докладе подчеркивается, что энергетическая система в городах Украины является взаимосвязанной и часто контролирует подачу не только электричества, но и тепла, и горячей воды. Это делает ситуацию крайне сложной, так как любые перебои в электроснабжении могут повлиять на комфорт и безопасность жителей, особенно в зимний период, когда температура значительно снижается, передает ТАСС.
Кроме того, в ВОЗ отмечают, что такие длительные отключения могут вызвать проблемы в работе медицинских учреждений и других критически важных инфраструктур. Организация призывает украинские власти и международное сообщество уделить особое внимание подготовке к зимнему периоду и возможным перебоям в энергоснабжении, чтобы минимизировать риски для населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе украинский президент Владимир Зеленский обещал запустить 1 ГВт резервных мощностей для генерации электроэнергии до конца года, однако в министерстве энергетики Украины заявили, что не успеют выполнить этот план. Сергей Коваленко, директор украинской энергокомпании YASNO, входящей в состав холдинга ДТЭК, предупредил, что зимой на Украине могут ввести веерные отключения электричества, которые оставят жителей страны без света на 12 часов в сутки.