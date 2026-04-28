Молдавские шпионы послужили интересам России

Tекст: Анастасия Куликова

Археолог и историк Александр Бутягин освобожден из польской тюрьмы и вернулся в Россию. Его обменяли в числе пяти человек на КПП «Переров–Беловежа» (польско-белорусская граница). Ученый рассказал, что чувствует себя хорошо. ФСБ также сообщила о возвращении на родину супруги российского военного, который проходит службу в миротворческом контингенте в Приднестровье.

Взамен российская сторона передала двух сотрудников молдавской спецслужбы. Они прибыли в Россию в 2025 году по ложным документам с целью проведения разведывательных мероприятий. Им вменялось сотрудничество с иностранным государством в ущерб безопасности РФ, оба дали признательные показания.

В ФСБ подчеркнули, что соотечественников вернули домой благодаря совместной операции с КГБ Белоруссии. Обмену предшествовали переговоры между Минском и Варшавой, длившиеся несколько месяцев, пишет белорусское агентство «БелТА». «В результате десять граждан разных стран освобождены и получили возможность воссоединиться с семьями. Среди освобожденных в том числе граждане Беларуси, выполнявшие особо важные задания в интересах обеспечения национальной безопасности и обороноспособности нашей страны», – отмечает агентство.

По указанию белорусского лидера Александра Лукашенко, кроме молдавских шпионов, Польше выдали журналиста Андрея Почобута, арестованного в 2021 году и приговоренного к восьми годам колонии. По данным «БелТА», в общей сложности в подготовке обмена поучаствовали правоохранительные органы семи государств. Спецпосланник американского президента Джон Коул утверждает, что ключевую роль в данной операции сыграли США и непосредственно Дональд Трамп.

Важнейшей фигурой в этом сложном обмене стал, конечно, Александр Бутягин. Напомним, Бутягина задержали в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины. Киев обвинял его в проведении «незаконных» археологических работ в Крыму, проводимых после 2014 года, и уничтожении объектов культурного наследия. 18 марта польский суд принял решение экстрадировать археолога на Украину. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД юристы отмечали, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением даже на Украине.

Всего лишь несколько недель назад МИД России в связи с делом Бутягина подчеркивал, что защита прав и интересов российских граждан за рубежом остается безусловным приоритетом для России. Теперь можно сказать, что перед нами результат кропотливых усилий российских государственных органов по спасению попавшего в беду за границей российского гражданина.

Несомненно, операция потребовала упорных переговоров и достижения договоренностей прежде всего с Польшей. Но не только с ней: в сложном уравнении участвовали, как уже указано, ряд других стран, в том числе Молдавия.

В экспертном сообществе назвали несколько причин, почему Варшава решила обменять российского археолога, а не экстрадировать его на Украину. Во-первых, в Польше поняли, что отношения с Москвой гораздо более важны, чем отношения с Киевом, считает полонист Станислав Стремидловский.

«Польские власти приняли адекватное решение»,

– указал он. Во-вторых, Польша в данной ситуации уже выжала максимум из возможной поддержки Киева, добавил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Поляки, в частности, развязали информационную кампанию, выпятив вопрос Крыма и археологических раскопок, которые Россия проводит на своем родном полуострове. Дальнейшая выдача Бутягина на растерзание украинской стороне, где его непременно бы посадили в тюрьму, не пришлась бы по душе самому населению страны», – детализировал он.

В-третьих, поляки, судя по всему, решили помочь Кишиневу. Политолог напомнил, что Бутягина и еще одну россиянку обменяли на двух офицеров молдавских спецслужб. «Правительство Майи Санду искало по всему миру задержанных граждан России, чтобы вернуть своих разведчиков. Москва же, видимо, сочла такой ход вполне приемлемым», – уточнил спикер.

То, что Польша обменяла Бутягина на молдавских шпионов, счел не случайным и Николай Межевич, доктор наук, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН. По его мнению, Варшава планирует укрепить свои позиции в Молдавии. На этом фоне собеседник упомянул польский проект «Интермариум», одна из целей которого – создание «санитарного кордона» против России.

«Для ее достижения одной Польши мало.

С Венгрией после прошедших парламентских выборов ситуация непонятная. В Румынии поляков никогда особо не любили. А проникновение в молдавскую республику поляки, по всей видимости, считают перспективным. Причем, возможно, польские интересы опираются на французские и британские пожелания», – детализировал Межевич.

«Другими словами, Варшава смогла совместить моральную составляющую и прагматический расчет», – подчеркнул он. Ткаченко в свою очередь обратил внимание, что обмен российского археолога произошел через Белоруссию, хотя Россия граничит с Польшей в Калининградской области.

«Скорее всего, Варшаве хотелось избежать прямого диалога с Москвой, чтобы снизить репутационные потери среди западных государств. Возможно, им также не хотелось подчеркивать принадлежность данного региона к нашему государству. Поэтому включение Минска в переговорный процесс стало разумным компромиссом для всех сторон», – отметил спикер.

Украина, тем не менее, на произошедшее отреагирует негативно.

«Я допускаю, что Киев может выразить Варшаве дипломатический демарш. Офис Владимира Зеленского рассчитывал на долгую серьезную информационную кампанию. Не исключено, что они сами в будущем хотели обменять Бутягина на кого-то из ВСУ. Но такая возможность выскользнула у них из рук», – указал политолог.

Схожей точки зрения придерживается и Межевич. «У Украины, безусловно, сохранится желание расквитаться с нашим археологом. Но каких-либо сил на изменение текущего исхода у Киева нет. Страна сталкивается с куда более широким кругом проблем, в частности с ПВО», – заметил собеседник.

Политолог Вадим Трухачев в свою очередь отметил, что случай Бутягина должен стать уроком для других. «В условиях военного времени нет никакой культуры и никакой науки вне политики», – написал он. Авторы Telegram-канала «Рыбарь» также призвали россиян при поездках за границу учитывать реалии.

«Эпизод с Бутягиным показывает, что недружественным странам совершенно плевать на нормы и здравый смысл, даже если вы аполитичный ученый или деятель культуры. И тем, кто находится в зоне риска (и у кого работа этот риск не подразумевает), лучше избегать посещения этих государств даже в рамках транзитных рейсов. Пусть Родина своих вытащит, добровольно пополнять вражеский «обменный фонд» не стоит», – заключили эксперты.