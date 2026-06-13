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В Ингушетии задержан пособник нападавших на Crocus City Hall
В Ингушетии задержали пособника нападавших на Crocus City Hall
В Ингушетии задержан 54-летний Хасан Альтемиров, которого считают пособником террористов, организовавших атаку на Crocus City Hall и снабжавших боевиков фальшивыми паспортами.
Сотрудники УФСБ по Ингушетии задержали 54-летнего Хасана Альтемирова, которого считают пособником теракта в Crocus City Hall весной 2024 года, пишет «Коммерсант».
Уточняется, что Альтемиров входил в боевой вирд запрещенной в России террористической группировки Батал-Хаджи Белхороева и считался активным ее участником.
По данным ФСБ, в 2025 году Альтемиров по указанию главарей вирда обеспечил фальшивыми паспортами минимум троих членов банды, которые находились в розыске. Среди них был Батыр Кулаев, который вместе с подельниками снабжал оружием исполнителей нападения на Crocus City Hall. С поддельными документами Кулаев смог покинуть Россию, его местонахождение до сих пор не установлено.
Из материалов дела следует, что выходцы из Ингушетии приобрели пять охолощенных автоматов, переделали их в боевые и добыли почти 1900 патронов. Оружие сначала спрятали в Ингушетии, затем отправили в столичный регион.
Напомним, 22 марта 2024 года, четверо террористов напали на Crocus City Hall в Красногорске, расстреляли зрителей концерта и подожгли зал: погибли 147 человек, еще трое числятся пропавшими без вести, пострадали 336 человек, ущерб составил 5,7 млрд рублей.
Перед судом по этому делу предстали 19 человек, 15 из них, включая «оружейников» Медова и Аушева, получили пожизненные сроки. Указывается, что баталхаджинцы также помогали готовить убийство в 2024 году начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, уроженцев Ингушетии Хаваж-Багаудина Алиева и Батыра Кулаева по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» объявили в розыск. Джабраил Аушев, один из обвиняемых по этому делу, написал явку с повинной.
Кроме того, спецслужбы Ингушетии раскрыли преступную деятельность баталхаджинской террористической группировки, поставившей оружие для теракта в «Крокус Сити Холле».