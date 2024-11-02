Стали известны поставщики оружия для теракта в «Крокусе»

СМИ: Спецслужбы раскрыли причастность баталхаджинцев к теракту в «Крокус Сити Холле»

Tекст: Вера Басилая

Спецслужбы Ингушетии раскрыли преступную деятельность группировки, поставившей оружие для совершения теракта в «Крокус Сити Холле». Все задержанные оказались членами баталхаджинской террористической организации (последователи религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева, внесено в перечень террористических организаций и запрещено в России), передает Рен ТВ.

Источник в силовых структурах сообщил, что двое подозреваемых задержаны, трое объявлены в розыск, а один погиб при попытке скрыться. По данным правоохранителей, террористы прибыли в Сурхахи, где получили автоматы и патроны от баталхаджинцев, а затем отправились в Москву.

Также ведется проверка на причастность к теракту двух баталхаджинцев, скрывающихся на Украине и в Турции. Эти лица ранее подозревались в контрабанде оружия и неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Ранее в деле о теракте в концертном зале «Крокус» появились новые фигуранты – жители Ингушетии, обвиняемые в поставке оружия исполнителям преступления.

Пятерых подозреваемых в снабжении террористов оружием задержали в ходе спецоперации в Каспийске и других регионах Дагестана 31 марта.

Теракт произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске 22 марта, тогда при атаке и после нее погибли 145 человек, потерпевшими признали более 1,7 тыс. человек.