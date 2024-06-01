  • Новость часаНа Украине сообщили о критическом состоянии ДнепроГЭС
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    Макрон отказывается от последних табу перед Россией
    Стало известно, кто убедил Байдена изменить мнение об ударах ВСУ по России
    DE: Путин резко предупредил Запад о последствиях эскалации на Украине
    Захарова объяснила «судебное сафари» Фонда Клуни на российских журналистов
    В Киеве сообщили о повреждениях на двух ГЭС
    ВС России ударили по месту размещения специалистов, дающих задания дронам ВСУ
    Группировка «Запад» нанесла поражение бригаде «Азова»
    Медведев высмеял «посредственного актера» Клуни
    Ветеран США высказался об отсутствии России на торжестве в Нормандии
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Евразийский эксперимент сработал против санкций

    Евросоюз и США никогда не признавали ЕАЭС и отказывались вести с ним прямой диалог. На Западе сразу почувствовали в евразийской интеграции опасность для реализации их планов.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов У России припасено восхитительное оружие

    За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.

    22 комментария
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Удар по спутникам как альтернатива ядерному апокалипсису

    Запад прикрывает свою прямую агрессию против России действиями якобы Украины и еще при этом зарабатывает дивиденды мнимым сдерживанием в диапазоне использования наиболее эффективных и дальнобойных средств поражения.

    42 комментария
    1 июня 2024, 16:34 • Новости дня

    Потерпевшими в результате теракта в «Крокусе» признали более 1,7 тыс. человек

    СК: Свыше 1,7 тыс. человек признаны потерпевшими в результате теракта в «Крокусе»

    Tекст: Вера Басилая

    В качестве потерпевших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» признано и допрошено более 1,7 тыс. человек, проведено более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 различных судебных экспертиз, следует из постановления об аресте обвиняемых в теракте.

    В документе говорится, что СК направил трем иностранным государствам восемь запросов о правовой помощи, данных, свидетельствующих о неэффективной организации расследования, в представленных суду материалах не содержится, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что два сотрудника «Крокус Сити Холла» стали фигурантами дела по статье УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

    До этого сообщалось, что дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг было открыто в отношении неустановленных лиц. Его объединили с делом о теракте.

    31 мая 2024, 17:56 • Новости дня
    Познер ответил на слова о «русских пропагандистах» в Амстердаме

    Телеведущий Познер ответил депутатам нидерландского парламента на слова о русских пропагандистах

    Познер ответил на слова о «русских пропагандистах» в Амстердаме
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Телеведущий Владимир Познер ответил депутатам нидерландского парламента на слова о русских пропагандистах, заявив, что его выступления с Иваном Ургантом не имеют ничего общего с политикой.

    «Наши выступления касаются фильмов-путешествий, которые мы с Иваном сделали», – отметил Познер. По его словам, выступления в Европе проходят в переполненных залах и с огромным успехом.

    Телеведущий подчеркнул, что после выступления в Нидерландах никто не обращался ни к нему, ни к Урганту. Он предположил, что члены парламента Нидерландов выступили с петицией уже после его с Ургантом отъезда, передает РБК.

    Как сообщалось ранее, депутаты из Народной партии за свободу и демократию потребовали объяснений, почему в одном из главных театров Нидерландов выступили «русские пропагандисты».



    Коментарии (44)
    1 июня 2024, 04:29 • Новости дня
    Стало известно, кто убедил Байдена изменить мнение об ударах ВСУ по России

    Снять часть ограничений на удары ВСУ по России американским оружием Байдена убедили Блинкен и Салливан

    Стало известно, кто убедил Байдена изменить мнение об ударах ВСУ по России
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава Госдепа Энтони Блинкен убедили американского лидера Джо Байдена снять часть ограничений на удары Украины по России американским оружием, сообщили источники.

    Салливан заявил в Овальном кабинете, что у Киева должна быть возможность применять американское оружие против российских сил в районе Харькова «специально для противоогневых целей», передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Разговор произошел 15 мая, уже после того, как соответствующие просьбы озвучила делегация украинских парламентариев, посетивших Вашингтон.

    В результате Байден дал согласие и поручил Салливану и Пентагону проработать данный вопрос. Тем временем Блинкен посетил Киев, а затем 17 мая заявил Байдену, что «Россия воспользовалась президентским запретом». Это убедило президента США, что снятие части граничений – «правильный шаг», пишет издание.

    Указывается, что США опасаются потери Киевом Харькова и других важных территорий на востоке Украины.

    Глава Пентагона Ллойд Остин также начал обсуждать со своей командой «военную пользу» снятия ограничений на атаки по российским объектам.

    Сообщается, что 13 мая украинский президент Владимир Зеленский в ходе видеопереговоров официально потребовал от Салливана, Остина и главы объединенного комитета начальников штабов США генерала Чарльза Брауна «снять ограничения», те обещали «дать Байдену официальную рекомендацию».

    Напомним, Госдеп сообщил, что Украине разрешено использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

    Коментарии (15)
    1 июня 2024, 10:55 • Новости дня
    DE: Путин резко предупредил Запад о последствиях эскалации на Украине

    Daily Express: Путин резко предупредил Запад о последствиях эскалации на Украине

    DE: Путин резко предупредил Запад о последствиях эскалации на Украине
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин сделал резкое предупреждение Западу по поводу эскалации ситуации на Украине, пишет Daily Express.

    По данным издания, в комментарии Путина в ходе пресс-конференции в Ташкенте содержался посыл о том, что представители стран НАТО должны «отдавать себе отчет, с чем они играют», передает РИА «Новости».

    Напомним, США разрешили ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

    Коментарии (67)
    1 июня 2024, 03:17 • Новости дня
    Захарова объяснила «судебное сафари» Фонда Клуни на российских журналистов

    Захарова связала «судебное сафари» на российских журналистов с готовностью Клуни «делать деньги на чем угодно»

    Захарова объяснила «судебное сафари» Фонда Клуни на российских журналистов
    @ Kika Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Актер Джордж Клуни и его жена Амаль решили устроить «судебное сафари» на российских журналистов, так как на Западе русофобия хорошо оплачивается, а «два пиарщика» стремятся «делать деньги на чем угодно», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила в Telegram, что в ЕС и МУС «только и ждут» подобных обращений от «бдительных и чутких правозащитников». По ее словам, новость пришла «то ли из колонки светской голливудской хроники, то ли из какого-то сюрреалистического сериала про лжецов и жадных лицемеров».

    Захарова отметила поразительную алчность Джорджа и Амаль Клуни. Она напомнила, что Клуни лоббировал в ООН связанный с Дарфуром проект «Страж» – «спутники-шпионы, сетецентричность, все как полагается в многомиллионной западной пиар-инициативе».

    Однако, как отметила Захарова, в проблематике суданского урегулирования и Дарфурского конфликта Клуни ничего не понимал, он «делал кассу и громкую прессу», а людям требовалась «защита от социальной нестабильности» и чистая вода. Она привела ряд критических высказываний суданцев об инициативе Клуни.

    По словам Захаровой, успеха проект Клуни не добился, но позволил актеру «привлечь немалые деньги на имиджевый пиар». После Клуни «переключился на продовольственную безопасность» и «рекламировал кофемашины», но «политическая карьера все не давала ему покоя» или же «успокоиться не позволяла юрист-жена».

    В результате актер решил «заниматься правами журналистов», но в довольно «экзотическом прочтении», заявила Захарова. Фонд Клуни «с целью пиара» нанял юристов для защиты сотрудников СМИ в рабгруппе ООН по произвольным задержаниям, но основной работой занимались представители компании Debevoise, а «клоуны Клуни туда вписались исключительно из-за пиара».

    Сейчас же, по словам Захаровой, выяснилось, что под «защитой» Клуни и вовсе понимают «травлю» журналистов «через уголовное преследование по политическим мотивам» и «по этническому признаку». «А теперь вопрос: где ЮНЕСКО с Азуле и ОБСЕ с Рибейру?» – заявила Захарова.

    Напомним, Фонд Клуни намерен добиться выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов в Европе. Помимо использования европейского законодательства, фонд также рассматривает возможность обращения в Международный уголовный суд.

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    31 мая 2024, 19:46 • Новости дня
    В России предложили новый способ укрытия от ядерного оружия

    В России захотели строить мобильные убежища от ядерного оружия

    В России предложили новый способ укрытия от ядерного оружия
    @ vniigochs.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мобильные убежища модульного типа предложили создать в России, такие укрытия должны защищать в том числе от ядерного оружия, проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

    В документе предлагается защищать население конструкциями блок-модульного типа, передает РИА «Новости».

    В пояснительной записке указывается, что имеющихся защитных сооружений гражданской обороны не хватает для укрытия всего населения, многие заглубленные помещения и сооружения подземного пространства технически невозможно использовать для таких целей.

    Убежища из сборных конструкций являются новым способом укрытия населения, говорится в документе.

    Блок-модульные сооружения могут менять место дислокации, могут быть размещены разным способом на ограниченном участке территории, поясняется в записке.

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    31 мая 2024, 22:11 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему для нанесения ударов по России Западу не нужна Украина

    Эксперт Анпилогов раскрыл механизм нанесения ударов западным оружием по России

    Эксперт объяснил, почему для нанесения ударов по России Западу не нужна Украина
    @ AP/TASS

    Западная спутниковая группировка широчайшим образом используется в интересах ВСУ для нанесения ударов по целям на территории России. Украина сама не сможет этого сделать, поскольку у Киева нет ни системы глобального позиционирования, ни дистанционного зондирования земли, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее в Москве заявили, что Киеву не нужно разрешения на удары западным оружием по России, поскольку основную роль в этом выполняют специалисты стран НАТО.

    «Современное высокоточное оружие – это не просто ракета или артиллерийский снаряд. Это огромная поддерживающая инфраструктура, которая создает условия для целеуказания, наведения, донаведения на цель, то есть это инфраструктура для всех сложных операций, которые обеспечивают эффективность применения современного оружия», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «И вся эта структура, конечно, никак не украинская. У Украины нет ни системы глобального позиционирования, ни систем дистанционного зондирования земли, то есть спутников-шпионов, которые могут обеспечить поиск соответствующих целей, их идентификацию. Все эти системы принадлежат западным странам, в первую очередь США, и в ряде случаев предоставляются Украине для нанесения ударов по российским целям», – указал спикер.

    «Схема их работы следующая. Любой удар начинается с разведки цели: вам нужно определить ее местоположение, ее вид, ее поведение. Допустим, если это движущаяся цель, например, самолет, нужно знать, когда он находится на аэродроме, когда осуществляются вылеты, где находится стоянка на аэродромном поле и так далее. В основном это делается за счет средств так называемой видовой разведки», – детализировал аналитик.

    «Также тут может использоваться и агентурная разведка. Мы помним, как российские Ил-76 были повреждены как раз такими агентами, которые запустили дроны буквально через забор взлетно-посадочной полосы. Но сейчас, понятное дело, учитывая наш опыт, таких неприятных инцидентов не произойдет. И сейчас большую часть информации предоставляют именно средства космической разведки, то есть спутники», – продолжил он.

    Анпилогов также объяснил ключевой принцип работы космической разведки западных стран в рамках конфликта на Украине. «Их спутники являются главным целеуказующим элементом, это можно понять из карт зондирования местности. Допустим, китайские спутники, пролетая территорию Украины и Европейской части России, делают обычные снимки, которые не привязаны ни к каким объектам. А западные спутники снимают либо линию боевого соприкосновения, либо какие-то важные объекты в нашем тылу – Крымский мост, аэродромы и так далее», – объяснил собеседник.

    «Кроме этого, для определения местоположение целей используются, конечно, радиоперехваты с помощью триангуляции. Это классический способ определения источника сигнала, когда вы делаете два пеленга из двух приемников радиосигнала, и создается такой треугольник без основания. Эти два пеленга пересекаются в какой-то одной точке, которая и является источником сигнала. Также для помощи ВСУ Западом используются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Они могут засекать вылеты нашей авиации, движение судов на контрастной поверхности, например, на море», – указал специалист.

    «После того, как определены цели, мы переходим к стадии нанесения удара. У Запада есть комплексы, которые бьют по координаторам, например, ATACMS. Но его оперативно-тактическая ракета не может поражать движущиеся цели. Зато они снабжаются кассетной боевой частью, которая может накрывать большой по площади участок поверхности», – рассказал Анпилогов.

    «Таким образом, вам не нужно четко определять, где стоит тот или иной самолет на аэродроме, или тот или иной корабль возле пирса. ATACMS просто накрывает площадь поражения своей боевой частью», – пояснил эксперт. Но у кассетного боеприпаса есть свои недостатки. Проникающее, поражающее действие каждого суббоеприпаса меньше, чем у боеприпаса, который представляет из себя единую боеголовку, например, фугасного действия», – добавил аналитик.

    «Также у Запада есть и комплексы, которые используют систему донаведения, например – германо-шведские дальнобойные крылатые ракеты Taurus. У них есть радиолокационная оптическая головка донаведения, и цифровая карта местности, где указаны шаблоны, по которым можно найти соответствующую цель. Эта ракета, равно как и англо-французская Storm Shadow, идет на достаточно небольшой высоте, скрываясь в складках местности, а при подходе к цели делает горку – поднимается на высоту на несколько сотен метров. Затем Taurus с помощью системы машинного зрения сравнивает цель с шаблоном и бьет по ней», – отметил спикер.

    «Ну и в конце концов, есть объективный контроль удара по цели с помощью самолетов ДРЛО, спутников и так далее. Мы, кстати, здесь очень активно помогаем Западу и ВСУ, когда начинаем снимать на телефоны объекты поражения, взрывы или работу комплексов ПВО, выдавая координаты, по которым расположены установки», – резюмировал Анпилогов.

    Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Украине не требуется разрешение на использование западного оружия для ударов вглубь России, поскольку основную роль в этом процессе будет выполнять НАТО. Дискуссия о «разрешении» или «неразрешении» использования Киевом западного оружия для атак по российской территории является выдуманной, в ней нельзя участвовать, заявила дипломат в своем Telegram-канале.

    Украина не в состоянии самостоятельно использовать ракеты большой дальности, это возможно лишь с помощью космической разведки, а полетное задание этих боеприпасов формируется в самих странах НАТО, указала Захарова.

    «В одном случае они доставляются в ракетные комплексы непосредственно с натовских баз, в другом – передаются через планшеты. Но в любом случае максимальное участие в этом процессе украинских военнослужащих – это подсказать цель на карте. А дальше – уже дело натовцев. Да и цели эти, как правило, они определяют сами», – отметила она.

    В России прекрасно понимают роль НАТО в нанесении таких ударов, подчеркнула Захарова. «И нечего западникам пускать эти лексические пузыри – никаких «разрешений» или «неразрешений» Украине им для этого давать не надо. Это – дело рук натовцев. И отвечать за это придется им», – заключила дипломат.

    Ранее этой темы также коснулся президент РФ Владимир Путин в общении с российскими СМИ в аэропорту Ташкента по итогам визита в Узбекистан.

    «Окончательный выбор цели и так называемое полетное задание могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных. По одним ударным системам, по таким, как Storm Shadow, эти задания могут вноситься автоматически (полетные задания), без всякого присутствия украинских военнослужащих. Кто это делает? Это делают те, кто производят, и те, кто якобы поставляют на Украину эти ударные системы. Вообще без участия может происходить – и происходит без участия украинских военнослужащих», – указал он.

    «А другие системы, например, такие как ATACMS, тоже на основе космической разведки готовятся, формулируются [цели], доводятся в автоматическом порядке до соответствующих расчетов, – они могут даже не понимать, что они вводят, – и расчет, может быть, и украинский расчет, вводит соответствующее полетное задание. Но оно, это задание, готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО», – добавил Путин.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как разрешение Украине использовать иностранное оружие для нанесения ударов по российской территории связано с планами президента Франции Эммануэля Макрона создать коалицию для отправки военных инструкторов в ВСУ.

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    1 июня 2024, 09:35 • Новости дня
    Умер актер Дмитрий Липинский
    Умер актер Дмитрий Липинский
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спасатели прибыли к дому актера театра Дмитрия Липинского, который не вышел на работу и не отвечал на звонки.

    Известно, что Липинский не вышел на работу, перестал отвечать на звонки, его мать предположила, что ему стало плохо, передает телеканал 360.

    Прибывшим по вызову экстренным службам пришлось применить специальные устройства для вскрывания двери, в квартире было обнаружено тело актера.

    Липинский проживал в поселении Московский в Новомосковском автономном округе.

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    31 мая 2024, 21:54 • Новости дня
    Бывший муж Заворотнюк передумал идти на похороны актрисы
    Бывший муж Заворотнюк передумал идти на похороны актрисы
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший муж заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк, бизнесмен Олаф Шварцкопф отказался идти на похороны актрисы, сославшись на обстоятельства.

    Шварцкопф объяснил, что у него не получается приехать в Москву с Урала, где он живет в последние годы, на прощание с бывшей женой, пишет «Московский комсомолец».

    Отмечается, что ранее он выразил желание лично проститься с Заворотнюк, с которой прожил в браке около года.

    После развода Шварцкопф и Заворотнюк почти не общались. По его словам, он поддерживал крепкие дружеские отношения с ее братом, после его смерти он перестал поддерживать связь с семьей актрисы.

    Ранее телеведущий Андрей Малахов сообщал, что прощание с заслуженной артисткой России Заворотнюк пройдет в Покровском монастыре 1 июня. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище на аллее деятелей искусств рядом с режиссером Вадимом Абдрашитовым.

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    31 мая 2024, 19:30 • Новости дня
    Путин возмутился изъятию детей из семьи из-за сломавшейся печки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой назвал безобразием действия органов опеки из-за сломавшейся печки в доме.

    В одном из сел Красноярского края из-за поломки печи в доме органы опеки отправили троих детей местной жительницы в учреждение, рассказала Львова-Белова главе государства, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал журналиста Павла Зарубина.

    «Это же безобразие», – отреагировал Путин, указав, что органы опеки должны были сообщить о случившемся органам власти, которые в свою очередь должны были «отреагировать, а не детей забирать».

    По словам детского омбудсмена, дети провели вне дома четыре месяца, на них было потрачено более 1 млн рублей, при этом покупка новой печи обошлась бы в 90 тыс. рублей. Она подчеркнула, что подобные ситуации в стране не являются редкостью.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с детским омбудсменом Львовой-Беловой.

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    1 июня 2024, 11:48 • Новости дня
    Ветеран США высказался об отсутствии России на торжестве в Нормандии
    Ветеран США высказался об отсутствии России на торжестве в Нормандии
    @ ASSOCIATED PRESS/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон считает, что приглашение России на церемонию в честь 80-летия высадки союзных войск в Нормандии стало бы дружественным актом и шагом к восстановлению отношений между двумя странами.

    «Это был бы жест доброй воли, – сказал Кон РИА «Новости». – Но, конечно, в этом году этого не будет».

    98-летний полковник в отставке уверен, что ветераны войны могут сыграть особую роль в устранении напряженности в отношениях между Россией и США.

    «В России люди очень уважают ветеранов. И здесь, в США, когда я надеваю свою ветеранскую кепку, это тоже привлекает большое внимание», – поделился Кон.

    Однако, по его мнению, для нормализации отношений потребуется время.  Кон не участвовал в высадке в Нормандии, но побывал на месте сражения несколько месяцев спустя. Он считает эту операцию одной из самых важных для союзников.

    Церемония в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии пройдет 6 июня. В ней примут участие лидеры 25 стран, но России приглашение не было отправлено.

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    31 мая 2024, 20:18 • Новости дня
    Зеленский получил инструкцию из США по ударам вглубь России

    Зеленский заявил, что получил послание из США по использованию оружия для атак по России

    Tекст: Вера Басилая

    Украина в пятницу получила от США послание по вопросу возможности использования поставляемого американского оружия для атак по территории России, это «шаг вперед к цели, которую нужно было обсудить раньше», заявил Владимир Зеленский.

    Украинский лидер не стал раскрывать содержание послания Вашингтона. По его словам, он хочет увидеть, что будет на практике, передает РИА «Новости».

    Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Байден одобрил применение американских ракет GMLRS, систем залпового огня HIMARS и артиллерийских систем по территории Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, а также по Крыму.

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    31 мая 2024, 17:25 • Новости дня
    Хуситы нанесли удар по авианосцу США в Красном море
    Хуситы нанесли удар по авианосцу США в Красном море
    @ U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Julia A. Casper

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы Йемена ответили на обстрел территории страны авиацией США и Британии и нанесли удары по авианосцу США «Эйзенхауэр» в Красном море, сообщил член политбюро правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) Хузам аль-Асад.

    Сообщается, что обстрел американской и британской авиацией привел к смерти и ранению более 58 человек, большинство из которых были мирными жителями, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    По его словам, «нанесение ударов по американским, британским и израильским целям будет продолжаться исходя из права на ответ».

    Ранее хуситы атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower.


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    1 июня 2024, 01:56 • Новости дня
    G7 и ЕС решили разработать санкции против СПФС Банка России

    Bloomberg сообщило о работе G7 и ЕС над санкциями против Системы передачи финансовых сообщений Банка России

    G7 и ЕС решили разработать санкции против СПФС Банка России
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Страны G7 и Евросоюз работают над санкциями против Системы передачи финансовых сообщений Банка России, заменившей SWIFT, сообщили источники.

    В частности, под санкциями могут оказаться финансовые учреждения, которые пользуются СПФС. Санкции грозят в том числе банкам третьих стран, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Bloomberg указывает, что ЕС собирается запретить государствам Евросоюза пользоваться СПФС. Ряд государств ЕС выступает против полного запрета СПФС, поскольку подобный шаг грозит ухудшить «отношения с третьими странами».

    Напомним, уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем. Так, СПФС функционирует в 20 странах, включая Армению, Белоруссию, Казахстан, Китай и Таджикистан.

    Коментарии (14)
    31 мая 2024, 20:32 • Новости дня
    Премьер Грузии заявил о пересмотре отношений с США

    Премьер Грузии Кобахидзе заявил о пересмотре грузино-американских отношений

    Tекст: Вера Басилая

    Грузино-американские отношения нуждаются в пересмотре, финансируемые США НПО пытались совершить «революции» в Грузии, заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

    Грузинский премьер отметил, что не знает, почему в Грузии были две попытки революции в 2020-2021 годах, а потом в 2022 году, но считает, что прежний американский посол в Тбилиси очень много чего испортила в отношениях между странами, поэтому это нужно исправлять, передает ТАСС.

    По его словам, речь идет о финансируемых из США НПО, которые пытались совершить революцию в Грузии и сформировать правительство с их участием, поэтому грузино-американские отношения нужно пересмотреть.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, как могут себя повести грузинские власти в условиях жесточайшего давления США и ЕС после принятия закона об иноагентах.

    Коментарии (3)
    1 июня 2024, 08:51 • Новости дня
    Военный аэродром и другие объекты поражены в городе Стрый Львовской области

    Подполье: Военный аэродром и другие объекты поражены в городе Стрый Львовской области

    Военный аэродром и другие объекты поражены в городе Стрый Львовской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на субботу в районе города Стрый Львовской области Украины был нанесен удар по ряду военных объектов, поврежден военный аэродором, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По информации подпольщиков, атаке подверглись военный аэродром и расположенная на нем Стрыйская авиабаза, которую ВСУ готовили к приему истребителей F-16 НАТО, передает РИА «Новости».

    Также удары были нанесены по складам бывшего инженерного батальона, вагоноремонтному заводу, где, по информации, могла находиться западная военная техника, и Львовскому батальону радиотехнической бригады ПВО.

    По словам Лебедева, в результате удара по складам прогремел мощный взрыв.

    Ранее власти Украины сообщили об ударах по энергетическим объектам.

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