Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Автобус с детьми врезался в жилой дом в Германии
Bild: На севере Германии автобус с детьми врезался в многоквартирный дом
В городе Бад-Ольденсло на севере Германии автобус с 20 детьми съехал с круговой развязки и врезался в стену многоквартирного дома, пострадали 14 человек, пишет Bild со ссылкой на экстренные службы.
Как сообщает Bild, пятеро из пострадавших получили серьезные травмы, среди них один ребенок, передает РИА «Новости». В результате происшествия также пострадали двое жильцов дома.
Само здание получило серьезные повреждения, будет проведена экспертиза на предмет его пригодности для дальнейшего проживания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду три человека пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Московской области.
В тот же день в Таллине робот-курьер спровоцировал ДТП с городским автобусом.
В августе число пострадавших в аварии с участием двух автобусов в Петербурге возросло до 13 человек.