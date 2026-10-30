Автобус с детьми врезался в жилой дом в Германии

Bild: На севере Германии автобус с детьми врезался в многоквартирный дом

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает Bild, пятеро из пострадавших получили серьезные травмы, среди них один ребенок, передает РИА «Новости». В результате происшествия также пострадали двое жильцов дома.

Само здание получило серьезные повреждения, будет проведена экспертиза на предмет его пригодности для дальнейшего проживания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду три человека пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Московской области.

В тот же день в Таллине робот-курьер спровоцировал ДТП с городским автобусом.

В августе число пострадавших в аварии с участием двух автобусов в Петербурге возросло до 13 человек.