В аварии с микроавтобусом на Ставрополье погиб человек, девять пострадали

Tекст: Тимур Шайдуллин

Смертельная авария произошла на автодороге Изобильный – Ставрополь с участием легковой машины и микроавтобуса, передает ТАСС.

«В результате столкновения на трассе Изобильный – Ставрополь минивэна и легкового автомобиля погиб один человек», – сообщил представитель Госавтоинспекции региона.

По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, врезался в ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирской «Газелью». Виновник аварии скончался на месте происшествия. Выяснилось, что молодой человек не имел водительских прав и ранее неоднократно привлекался к ответственности.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что травмы получили девять пассажиров минивэна, включая одного несовершеннолетнего. Всех пострадавших оперативно доставили в местную районную больницу. Глава региона поручил краевому Минздраву держать ситуацию под контролем.

В Госавтоинспекции добавили, что у погибшего взяли биологические материалы для проверки на состояние опьянения. По факту трагического инцидента краевая прокуратура и региональное следственное управление СК организовали соответствующие проверки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на Ставрополье в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека.

В октябре прошлого года в Минераловодском округе региона в аварию попал микроавтобус с детьми.

Месяцем ранее на трассе Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды из-за опрокидывания минивэна пострадали шесть человек.