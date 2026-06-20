Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности, сталкиваясь как с внутренними противоречиями, так и с растущим спросом на многополярность.0 комментариев
В аварии с микроавтобусом на Ставрополье погиб человек
В аварии с микроавтобусом на Ставрополье погиб человек, девять пострадали
На трассе Изобильный – Ставрополь легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в пассажирскую маршрутку, в результате один человек погиб, еще девять пострадали, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Смертельная авария произошла на автодороге Изобильный – Ставрополь с участием легковой машины и микроавтобуса, передает ТАСС.
«В результате столкновения на трассе Изобильный – Ставрополь минивэна и легкового автомобиля погиб один человек», – сообщил представитель Госавтоинспекции региона.
По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, врезался в ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирской «Газелью». Виновник аварии скончался на месте происшествия. Выяснилось, что молодой человек не имел водительских прав и ранее неоднократно привлекался к ответственности.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что травмы получили девять пассажиров минивэна, включая одного несовершеннолетнего. Всех пострадавших оперативно доставили в местную районную больницу. Глава региона поручил краевому Минздраву держать ситуацию под контролем.
В Госавтоинспекции добавили, что у погибшего взяли биологические материалы для проверки на состояние опьянения. По факту трагического инцидента краевая прокуратура и региональное следственное управление СК организовали соответствующие проверки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на Ставрополье в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека.
В октябре прошлого года в Минераловодском округе региона в аварию попал микроавтобус с детьми.
Месяцем ранее на трассе Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды из-за опрокидывания минивэна пострадали шесть человек.