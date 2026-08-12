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Система коррекции новейших спутников «Экспресс-РВ» выдержала испытание огнем
Роскосмос завершил огневые испытания системы коррекции спутников «Экспресс-РВ»
Инженеры успешно проверили систему коррекции перспективных аппаратов связи «Экспресс-РВ», сымитировав работу двигателей в условиях, максимально приближенных к космическим.
Разработчики успешно протестировали технологические образцы приборов, передает пресс-служба Роскосмоса.
«Компания «Решетнев» успешно провела огневые стыковочные испытания системы коррекции для новых спутников связи. Огневые испытания – это комплекс проверок, во время которых имитируется работа двигателей коррекции в условиях, максимально приближенных к космическим», – говорится в сообщении госкорпорации.
Главной целью проведенных работ стало подтверждение правильного взаимодействия всех компонентов оборудования. Специалисты проверили двигатели, блоки подачи рабочего тела, а также системы питания и управления. Эксперты зафиксировали полное соответствие характеристик строгим требованиям технических заданий.
Наземные проверки являются критически важным этапом создания космической техники. Они позволяют гарантировать надежность аппарата до его вывода на орбиту. Следующим шагом станет изготовление и приемочное тестирование штатной системы коррекции.
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