Боец «Центра» рассказал об уничтожении дронов ВСУ веревками в Торецком

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В качестве прикрытия у нас работают FPV-дроны, к которым привязаны капроновые нити для перехвата беспилотников противника, и так мы защищаем своих штурмовиков. Обнаруживаем чужой дрон, сверху капроновой нитью цепляем, запутываем лопасти, и дрон падает вниз», – рассказал военнослужащий РИА «Новости».

Боец отметил высокую эффективность такого метода. Военнослужащие сбили десятки дронов ВСУ, включая гексакоптеры типа «Баба-Яга» и Vampir, а также разведывательные и FPV-аппараты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники группировки «Центр» ликвидировали вражеские аппараты в ходе воздушного боя в августе.

Весной боец с позывным Александр описал способ перехвата дронов с помощью веревки с гайкой.

В прошлом году российские военнослужащие разработали специальную ловушку для коптеров из обычного шнура.