Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Россиянина задержали с рекордной партией метамфетамина в США
Полиция Луизианы изъяла у гражданина России 358 килограммов метамфетамина
При досмотре остановленной на американской трассе многотонной фуры правоохранители нашли сотни килограммов запрещенных веществ, которые перевозил ожидающий депортации мужчина.
Сотрудники полиции штата Луизиана задержали водителя грузовика с огромным количеством метамфетамина, передает РИА «Новости».
В офисе шерифа города Ливингстон-Пэриш заявили: «Одно из крупнейших изъятий метамфетамина в Ливингстон-Пэриш... В ходе проверки документов правоохранители установили личность водителя – это Антон Валерьевич Раков, подлежащий выдворению российский гражданин».
Уточняется, что россиянин находился за рулем фуры с 18 колесами, которую остановили кинологи. Во время досмотра прицепа полицейские нашли примерно 358,14 килограмма метамфетамина. Сейчас мужчина помещен под стражу и передан Службе иммиграционного и таможенного контроля США.
Об аресте правоохранители отчитались на странице ведомства в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская). По данным американского Минюста, в феврале местная полиция уже изымала 164 килограмма аналогичного наркотика стоимостью до четырех млн долларов у граждан Никарагуа и Сальвадора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце белорусские правоохранители перекрыли крупный канал транзита синтетических наркотиков в Россию.
В начале года российские таможенники пресекли контрабанду сорока килограммов кокаина из Латинской Америки.
В конце прошлого года московский суд приговорил экстрадированного из Венесуэлы наркоторговца к 15 годам колонии.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ