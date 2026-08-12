Россиянина задержали с рекордной партией метамфетамина в США

Полиция Луизианы изъяла у гражданина России 358 килограммов метамфетамина

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники полиции штата Луизиана задержали водителя грузовика с огромным количеством метамфетамина, передает РИА «Новости».

В офисе шерифа города Ливингстон-Пэриш заявили: «Одно из крупнейших изъятий метамфетамина в Ливингстон-Пэриш... В ходе проверки документов правоохранители установили личность водителя – это Антон Валерьевич Раков, подлежащий выдворению российский гражданин».

Уточняется, что россиянин находился за рулем фуры с 18 колесами, которую остановили кинологи. Во время досмотра прицепа полицейские нашли примерно 358,14 килограмма метамфетамина. Сейчас мужчина помещен под стражу и передан Службе иммиграционного и таможенного контроля США.

Об аресте правоохранители отчитались на странице ведомства в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская). По данным американского Минюста, в феврале местная полиция уже изымала 164 килограмма аналогичного наркотика стоимостью до четырех млн долларов у граждан Никарагуа и Сальвадора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце белорусские правоохранители перекрыли крупный канал транзита синтетических наркотиков в Россию.

В начале года российские таможенники пресекли контрабанду сорока килограммов кокаина из Латинской Америки.

В конце прошлого года московский суд приговорил экстрадированного из Венесуэлы наркоторговца к 15 годам колонии.