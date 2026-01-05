Российские таможенники пресекли контрабанду кокаина на 600 млн рублей

Tекст: Валерия Городецкая

В пресс-службе ФТС сообщили, что из незаконного оборота изъято 40 кг кокаина, стоимость которого на черном рынке составляет 600 млн рублей, передает ТАСС.

По информации ведомства, запрещенный товар был спрятан в технологических полостях морского контейнера. Его доставили грузовым судном, а выявили с помощью системы управления рисками и дополнительных мер контроля.

Контейнер просканировали инспекционно-досмотровым комплексом и осмотрели служебные собаки. В ходе проверки внутри обшивки контейнера нашли 40 брикетов с порошкообразным и кристаллическим веществом белого цвета. Экспертиза показала, что обнаруженное вещество является кокаином.

По факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере Балтийская таможня возбудила уголовное дело. Максимальная санкция по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы. В ФТС подчеркнули, что в настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

В ноябре россиянку обвинили в попытке вывоза 8,7 тонны кокаина из Венесуэлы.

В декабре 2024 года ФСБ и таможня задержали 570 кг кокаина из Перу.

Ранее бывшей студентке медколледжа из Воронежа предъявили обвинение в покушении на контрабанду 673 кг кокаина стоимостью более 2,5 млрд рублей.