Российские таможенники пресекли контрабанду кокаина на 600 млн рублей
Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России совместно с Северо-западной оперативной и Балтийской таможнями пресекли попытку ввоза крупной партии наркотиков из Латинской Америки.
В пресс-службе ФТС сообщили, что из незаконного оборота изъято 40 кг кокаина, стоимость которого на черном рынке составляет 600 млн рублей, передает ТАСС.
По информации ведомства, запрещенный товар был спрятан в технологических полостях морского контейнера. Его доставили грузовым судном, а выявили с помощью системы управления рисками и дополнительных мер контроля.
Контейнер просканировали инспекционно-досмотровым комплексом и осмотрели служебные собаки. В ходе проверки внутри обшивки контейнера нашли 40 брикетов с порошкообразным и кристаллическим веществом белого цвета. Экспертиза показала, что обнаруженное вещество является кокаином.
По факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере Балтийская таможня возбудила уголовное дело. Максимальная санкция по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы. В ФТС подчеркнули, что в настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.
В ноябре россиянку обвинили в попытке вывоза 8,7 тонны кокаина из Венесуэлы.
В декабре 2024 года ФСБ и таможня задержали 570 кг кокаина из Перу.
Ранее бывшей студентке медколледжа из Воронежа предъявили обвинение в покушении на контрабанду 673 кг кокаина стоимостью более 2,5 млрд рублей.