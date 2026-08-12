В Грузии сравнили победу над сельджуками и поражение в войне с Россией

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

В соцсетях глава высшего законодательного органа Грузии отмечает, что документ, который подписал Саакашвили 12 августа 2008 года, являлся соглашением от имени «проигравших властей».

По его словам, соглашение от 12 августа 2008 года было «принято на условиях России» и «еще раз нарушило территориальную целостность Грузии».

При этом, говоря о позоре тогдашних властей страны, Шалва Папуашвили подчеркивает героизм грузинских военных, которые «отстояли честь Грузии».

Председатель парламента отмечает, что в истории Грузии день 12 августа имеет совершенно противоположное значение – «от победы в Дидгори благодаря продуманной государственной политике, верной военной стратегии, отваге и национальному единству» до «капитулянтского соглашения 2008 года, которое стало символом отсутствия политического смысла, военного поражения, ухода от ответственности».

«Победой в Дидгори Давид Строитель объединил Грузию, а Саакашвили в этот же день проиграл войну и оставил стране расширенную оккупацию», – заявил он.

12 августа Грузия отмечает «День Дидгори» – исторической победы в 1121 году грузинского царя Давида Строителя над турками-сельджуками в Дидгори близ Тбилиси.