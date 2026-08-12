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Командир самолета Air India под действием наркотиков чуть не устроил катастрофу
Thе Times of India: Пилот под марихуаной едва не разбил пассажирский лайнер
Резкое снижение пассажирского лайнера Air India из-за наркотического опьянения командира экипажа едва не привело к катастрофе и закончилось госпитализацией 17 человек.
Инцидент с самолетом А320 авиакомпании Air India, следовавшим из Пхукета в Нью-Дели, произошел 4 августа. Командир воздушного судна находился под воздействием марихуаны и потерял способность управлять лайнером, передает ТАСС.
Изначально руководство авиаперевозчика пыталось скрыть истинную причину происшествия. Представители компании утверждали, что борт просто попал в зону сильной турбулентности. Однако начавшееся расследование и медицинские тесты подтвердили факт употребления наркотиков.
Очевидцы рассказали, что пилот полностью утратил самоконтроль, и бортпроводникам пришлось оказывать ему экстренную помощь. Лайнер начал стремительно терять высоту, из-за чего травмы получили 20 пассажиров и четыре члена экипажа. Впоследствии 17 пострадавших доставили в больницу.
Избежать трагедии удалось благодаря профессиональным действиям второго пилота. Он оперативно взял управление на себя и благополучно посадил самолет в аэропорту назначения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально представители авиакомпании назвали причиной травм пассажиров этого рейса сильную турбулентность.
В конце июля индонезийская таможня задержала пилота Malaysia Airlines с крупной партией экстази.
В прошлом году следователи заподозрили капитана рухнувшего самолета Air India в наличии психического заболевания.