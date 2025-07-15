Одного из пилотов рухнувшего Boing Air India заподозрили в психической болезни

Tекст: Ирма Каплан

Капитан Сумит Сабхарвал рассматривал возможность ухода из авиакомпании, чтобы ухаживать за пожилым отцом, пишет британская Standard.

Следователи по делу о крушении самолета узнали, что 56-летний капитан воздушного судна Сумит Сабхарвал рассматривал возможность ухода из авиакомпании, чтобы ухаживать за пожилым отцом в Мумбаи после смерти матери в 2022 году.

Сабхарвал, имевший 15 тыс. часов налета и работавший в Air India с 1994 года, прошел медицинское обследование первого класса в сентябре 2024 года. Его документы были переданы в Бюро по расследованию авиационных происшествий (AAIB) спустя месяц после крушения рейса AI171 авиакомпании Air India.

AAIB, подразделение Министерства гражданской авиации Индии, после публикации предварительного отчета на прошлой неделе сосредоточилось на действиях пилотов, а не на технической неисправности самолета.

Однако Ассоциация пилотов авиакомпаний Индии (APAI) заявила, что не согласна с «тоном и направлением» расследования, которое поддерживают специалисты по безопасности полетов Великобритании и США.

«Несколько пилотов Air India говорили мне, что у него была депрессия и проблемы с психическим здоровьем. Последние три-четыре года он не летал. В связи с этим он взял больничный», – заявил капитан Мохан Ранганатан, индийский эксперт по безопасности полетов.

Первоначальные данные указывали на то, что оба переключателя, управляющие подачей топлива к двум двигателям самолета, были выключены практически одновременно, что привело к дефициту топлива в двигателях.

В кабине слышно, как один из пилотов спрашивает другого, почему он «выключил подачу топлива». Другой пилот отвечает, что он этого не делал.

Не уточняется, кто именно говорил – Сабхарвал или второй пилот Клайв Кундар, 34-летний специалист из Боривали с налетом 3400 часов.

Соседи вспоминали капитана Сабхарвала как тихого человека, которого часто видели сопровождающим отца на вечерних прогулках.

Официальный представитель Tata Group, материнской компании Air India, сообщил, что Сабхарвал в последнее время не брал больничный. По их данным, он брал больничный в 2022 году после смерти матери. Его медицинская карта была изучена в рамках расследования и предварительный анализ не выявил ничего примечательного.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Бюро по расследованию авиационных происшествий Индии представило предварительный отчет комиссии по расследованию крушения Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India.Затем авиакомпания Air India провела внеплановую проверку всех своих Boeing 787 после катастрофы под Ахмедабадом и

не обнаружила неисправностей.



